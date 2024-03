Cette moto électrique roule en ville ou dans la boue, avec style, mais sans clé !

Plus besoin de fouiller dans vos poches pour trouver vos clés, la moto électrique Tarform Vere révolutionnaire vous offre la liberté ultime sur la route ! Avec une allure à couper le souffle et une puissance inégalée, cette moto électrique est conçue pour impressionner.

Vous pensez avoir tout vu en matière de moto électrique ? Détrompez-vous ! Une toute nouvelle révolution frappe le marché avec une moto qui va vous éblouir – reléguant la concurrence au second plan. Tarform présente sa nouvelle moto électrique sans clé, Vera.

Technologie de pointe pour une expérience sans faille !

Attention, accrochez-vous bien ! Tarform vient de dévoiler sa dernière bombe sur le marché des motos électriques – la Vera, une bête de course sans clé qui va tout pulvériser sur son passage !

De plus, Tarform l'équipe également d'un écran rétine de 3,4 pouces. Cette moto électrique dispose même d'une connectivité 4G permettant de rester connecté où que vous soyez. Et le meilleur pour la fin – grâce aux mises à jour en ligne, vous pouvez vous assurer que votre moto est toujours à la pointe de la technologie, sans même avoir à sortir de chez vous !

Une moto électrique sans clé au design qui fait rêver

En ce qui concerne le design, la Tarform Vera conserve le langage de conception futuriste de son prédécesseur la Luna. L'ensemble de la moto est construit autour d'un châssis à deux longerons associé à un sous-châssis perché se fondant dans un « réservoir » profilé. Le cadre a été équipé d'une fourche inversée à l'avant et d'un monoamortisseur à l'arrière.

Arborant un empattement de 142 cm comparable à celui d'une moto électrique tout-terrain, elle se révèle incroyablement agile, ce qui le rend parfait pour une utilisation en ville.

Moteur électrique refroidi par air d'un couple 163 NM

La moto électrique sans clé de Tarform présente également une technologie de refroidissement par air pour son moteur. Cette approche évite que le véhicule ne surchauffe même dans des conditions extrêmes ou lors d'une utilisation prolongée. Vera élimine tous les engrenages et les embrayages et utilise une transmission par courroie directe.

Son moteur électrique refroidi par air développe jusqu'à 55 kW et 163 NM de couple. Ainsi, la Vera peut atteindre 96 km/h en seulement 3,5 secondes ! Avec une autonomie de 160 km en ville et une recharge rapide en seulement 2 heures, elle est prête à vous emmener vers de nouvelles aventures, toujours avec style et performance.