[BON PLAN] – Economisez 7% sur le pack de système Mesh Wifi Linksys Velop Pro

Optimisez votre réseau domestique avec le lot de 3 systèmes Mesh WiFi Linksys Velop Pro MX6203-KE. Bénéficiez d’une promotion exclusive et d’une expérience internet exceptionnelle avec des vitesses gigabit, une gestion intelligente de la congestion et une confidentialité garantie.

Mettez à profit cette réduction!

Profitez d’une remise exclusive de 7% sur le lot de 3 systèmes Mesh WiFi Linksys Velop Pro. Ce système révolutionnaire offre une couverture étendue pour une connectivité sans faille. Ne payez que 399,99 euros au lieu de 429,99 euros. Profitez de suite de cette offre promotionnelle exceptionnelle et réalisez une économie de 30 euros.

Facilité de paiement

De plus, choisissez la facilité de paiement avec une option de paiement en 4 fois, soit 102,30 euros par versement. N’hésitez plus! Commandez la vôtre dès maintenant et transformez votre réseau dès aujourd’hui !

Technologie Mesh intelligente

Le lot de 3 systèmes Mesh WiFi Linksys Velop Pro révolutionne votre expérience internet grâce à la technologie Cognitive Mesh. Cette innovation assure des performances réseau optimales, résout les problèmes de congestion et gère dynamiquement la sélection des canaux en temps réel.

Streaming rapide et stable

Profitez de vitesses Gigabit allant jusqu’à 5,4 Gbit/s avec le WiFi 6E Mesh. La bande 6 GHz supplémentaire élimine les interférences. Cela garantit une connexion rapide et stable qui est idéal pour le streaming, les réunions en ligne et les sessions de jeu sans interruption.

Configuration simplifiée

La configuration du réseau devient un jeu d’enfant avec l’application dédiée. Contrôlez votre réseau à distance, gérez le contrôle parental et créez des réseaux invités en quelques étapes simples. Plus de soucis, plus de complications.

Fin des zones mortes

Avec trois bornes Velop Pro 6E, équivalentes à un réseau filaire, dites adieu aux zones mortes dans votre maison. Ajoutez simplement une borne pour étendre la couverture. Linksys Velop Pro MX6203-KE offre une connectivité sans faille car les bornes cognitive Mesh travaillent ensemble pour une connectivité exceptionnelle.

Sécurité et confidentialité assurées

Linksys garantit votre sécurité avec des mises à jour automatiques et le protocole de sécurité WPA3. Profitez d’une garantie de 3 ans, d’une assistance 24/7 et d’une gestion intelligente des priorités pour une expérience internet sans compromis.