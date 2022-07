Logitech lance des accessoires gaming « inclusifs », mais vous taxe au passage

Logitech annonce sa collection Aurora, une gamme d’accessoires gaming inclusifs pour PC. Elle est notamment caractérisée par des coloris plus fun… et des prix plus élevés.

Via sa collection Aurora, Logitech signe ici sa reconnaissance des groupes sous-représentés. Ces mêmes groupes qu’il a largement ignorés pendant des années. Le coût de cette collection s’affiche toutefois bien au-delà de son accessibilité et de ses revendications sur le plan d’autonomie.

Logitech G735, le casque sans fil inclusif

Le casque sans fil G735 est le principal article de cette collection Logitech d’accessoires gaming inclusifs en termes de prix et de fonctionnalités. Il ressemble à une version plus fantaisiste du modèle G Pro X. Ce casque blanc proposé à 299 €, arbore des LED RVB tout autour de ses oreillettes. Comme le casque sans fil G435 moins cher, le G735 a une inscription en braille permettant d’identifier la gauche de la droite.

Logitech affirme que la conception du G735 est beaucoup plus inclusive, car il s’adapte à de plus petites têtes. Il peut aussi être porté avec de petites boucles d’oreilles, des lunettes… Logitech semble en effet ne fabriquer ses autres casques que pour les personnes à grosses têtes et une vision parfaite.

Le G735 dispose d’une double connectivité sans fil et de la possibilité de se connecter via 24 GHz. Il affiche également une autonomie de 16 heures avec l’éclairage allumé et avec un volume poussé à 50 % de sa puissance. Avec l’éclairage éteint, cette autonomie peut monter jusqu’à 56 heures.

G715 et G713, les claviers de la gamme Logitech d’accessoires gaming inclusifs

Le G715 est un clavier sans fil et le G713 un modèle filaire proposés respectivement à 199 et 169 €. Ils sont tous les deux dotés de touches multimédias, de touches de volume et de nombreuses LED RVB. Ces claviers possèdent un rétroéclairage sous chacune de leurs touches. Logitech annonce une autonomie de 25 heures pour son G715, le clavier sans fil de sa gamme d’accessoires gaming inclusifs.

Logitech G705, la souris de jeu de la gamme Aurora

Cette souris accessible à 99 € est la première à être conçue pour les personnes à petites mains selon Logitech. Elle est en apparence identique à l’habituelle souris, mais elle s’en démarque par ses deux boutons de pouce. Quant à son autonomie, elle s’affiche encore une fois assez basse par rapport aux espérances. Elle ne dure qu’environ 40 heures avec les LED activées.