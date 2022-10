Les plus grandes annonces de Microsoft lors de son évènement Surface

Microsoft a encore frappé fort en faisant des annonces inédites lors de son évènement Surface en dévoilant notamment plusieurs types de Surface.

Microsoft vient de clôturer son évènement Surface 2022. Il y a présenté ses nouveaux Surface Laptop 5, Surface Pro 9 et Surface Studio Plus. La société y a aussi dévoilé d’autres accessoires et logiciels dont l’application Designer optimisée par Dall-E 2. Nous vous présentons ci-suit les trois Surfaces et les principales nouveautés dévoilés lors de cet évènement.

Le Surface Laptop 5 est uniquement Intel

Cet appareil qui débarquera le 25 octobre pour environ 1000 euros. Cette Surface est uniquement Intel et vous donne le choix entre Core i5 et Core i7. L’option lumière verte fait également partie des nouveautés de ce Surface 5. L’appareil portable prend également en charge Thunderbolt 4. Du point de vue design, il a conservé celui de son prédécesseur Surface Laptop 4. Il se décline en deux versions de 135 pouces et de 15 pouces.

La Surface Pro 9

Comme lea Surface Laptop 5, celui Pro 9 peut aussi être détachée de son support. Les modèles Intel sont accessibles à partir de 1000 euros si celui à ARM est proposé dans les 1 329 euros. Il existe aussi des versons de platine, de saphir, de graphite et même de couleur sylvestre. Microsoft s’est d’ailleurs associé avec le studio de design Liberty pour développer un SKU à design floral et en édition limitée. Microsoft en a fait l’annonce lors de l’évènement Surface 2022.

Ce Surface Pro 9 est alimentée par Qualcomm et la puce SQ3. Il prend en charge la 5G et intègre une nouvelle unité de traitement neuronal. Ces nouvelles technologies devraient éliminer le flou en arrière-plan notamment dans les vidéos. Microsoft a d’ailleurs annoncé que son produit-ci est capable de réaliser plus de 15 000 milliards de calculs par seconde.

Le Surface Studio de Microsoft, une des annonces marquantes de l’évènement Surface

Ce nouvelle génération du Surface Studio vous coûtera dans les 4400 euros. il débarque avec en plus trois nouveaux ports Thunderbolt 4 à l’arrière et les processeurs Intel Core de la série H et les GPU RTX 3060 de Nvidia. Microsoft affirme un gain de rapidité d’environ 50 %.

Microsoft annonce sa collaboration avec Apple lors de son évènement Surface

Cette collaboration porte sur la musique, les photos et la télévision. Microsoft a fait l’annonce durant l’évènement Surface, de nouvelles intégrations Apple. Les utilisateurs d’iPhone pourront aussi utiliser Windows, iCloud Photos, Apple Music… sur leur terminal. Pour ce faire, il suffit d’installer la dernière application iCloud Windows d’Apple.

Les accessoires adaptatifs de Microsoft

Ces accessoires sont destinés à résoudre les habituels problèmes empêchant un utilisateur de profiter de son PC. Il en est ainsi des soucis d’utilisation de souris et de clavier. Ils seront disponibles le 25 octobre.

Microsoft Designer se met à l’art grâce à l’IA

Microsoft Designer est une nouvelle application de conception graphique ajoutée à la suite Microsoft 365. Elle est alimentée par Dall-E 2 d’OpenAI, ce programme générant des textes en images.

Ceux qui souhaitent utiliser ce logiciel-ci devront s’inscrire dès maintenant pour accéder gratuitement à la prévisualisation Web. Une fois déployé, Microsoft Designer sera accessible en version gratuite avec des fonctionnalités premium supplémentaires normalement limitées aux abonnés Microsoft 365.

Ce logiciel sera aussi intégré à Microsoft Edge. Il y proposera des suggestions basées sur l’IA pour améliorer le rendu visuel des publications sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux accessoires Teams d Microsoft

Un matériel utilisant Microsoft Teams dans un lieu de travail fermé ravira ses utilisateurs. On a notamment une station d’accueil audio est par exemple une solution de haut-parleur tout-en-un avec un chargeur PC passthrough de 60 W. Cette station possède quatre différents ports, le bouton Teams et le bouton muet. Il y a aussi la télécommande Présenter Plus donnant un rendu plus familier à toute présentation en diffusion en continu ou non.