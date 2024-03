L’homme derrière les Ferrari et McLaren modernes dévoile une moto électrique puissante

Frank Stephenson, connu pour son travail avec des marques automobiles prestigieuses telles que Maserati, Ferrari et McLaren a présenté un nouveau concept de moto électrique, la FSD 59. En fait, ce concept représente une approche innovante du design des motos.

La FSD 59 a été présentée au grand public lors du salon de l'automobile de Genève. Elle a suscité beaucoup d'intérêt. Son créateur, Frank Stephenson, est optimiste quant à son avenir. L'équipe à l'origine de ce projet a travaillé très dur. Le résultat est la fusion d'une technologie de pointe, d'un design radical et d'une fonctionnalité incomparable.

L'aérodynamisme rencontre le design

Le design de la FSD 59 se caractérise par un carénage uniforme qui s'étend du guidon à l'avant de la selle. Une attention particulière a été portée aux éléments transparents situés au-dessus du réservoir de carburant. En effet, ces derniers peuvent être retirés à volonté. Selon la FSD, le design vise à minimiser la traînée et à maximiser la vitesse. Et ce, bien que l'intégration du pilote dans ce concept ne soit pas explicitement expliquée.

Malgré le fait que leur fonction exacte n'ait pas été détaillée, ses pièces transparentes amovibles ajoutent une touche énigmatique au design. S'agit-il d'éléments purement stylistiques ou remplissent-ils une fonction technique supplémentaire ?

Une autre caractéristique de la FSD 59 concerne son adaptabilité. En fait, le design permet de régler les sièges, le guidon, les repose-pieds et l'angle du pare-brise en fonction des préférences de chacun. Ce qui souligne la polyvalence de la moto.

Un pas vers la mobilité électrique

Conformément à la tendance à l'électromobilité, la moto FSD 59 est propulsée par un moteur électrique. La batterie fait partie intégrante du châssis, une idée déjà présente dans d'autres concepts tels que la moto électrique de CFMoto. Cette dernière utilise la batterie comme élément de support du cadre. Par ailleurs, cette conception contribue à la légèreté et à l'agilité de la moto.

L'une des particularités de la FSD 59 concerne l'introduction d'un affichage tête haute (HUD) avec réalité augmentée (AR). Il s'agit d'une innovation dans le secteur de la moto. Bien que les détails de cette fonctionnalité n'aient pas été précisés, FSD insiste sur l'applicabilité pratique du prototype dans des scénarios réels. Ce qui doit encore être prouvé.

Innovation durable : le label FS

Le design de la FSD 59 résulte d'un processus créatif et rigoureux. De fait, il explore diverses architectures et technologies dans le domaine des motos électriques et à hydrogène. Premier concept de moto déjanté de l'année, Frank Stephenson y a mis la main. Mais qui est Frank Stephenson ?

Au cours de sa longue carrière, il a travaillé pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde. Notamment BMW, Ferrari et McLaren. À leur service, il a été responsable de la création de véhicules tels que la McLaren MP4-12C et la Ferrari F430, la BMW X5.

Avec la FSD 59, il démontre une fois de plus sa capacité à repousser les limites. Il s'agit d'un produit exceptionnel et visionnaire avec la possibilité d'intégrer un moteur électrique aux performances exceptionnelles.

Avec son format futuriste et ses éléments énigmatiques, la FSD 59 de Frank Stephenson constitue un objet de désir pour les utilisateurs ordinaires comme pour les experts en design industriel. L'incertitude quant à la façon dont le pilote s'adaptera à la moto et la fonction précise de certains éléments ajoute une touche de mystère à ce « modèle à construire ».