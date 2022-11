Après The Witcher, Henry Cavill va-t-il rejoindre Game of Thrones ?

Les fans d’Henry Cavill pensent qu’il devrait rejoindre les personnages de Game of Thrones (dont les spinoffs se multiplient comme les enfants Targaryen). Voici pourquoi l’acteur serait un excellent choix (au-delà de la tignasse blonde très « Targaryen » qu’il arborait dans The Witcher).

Les nouvelles annonçant le retour d’Henry Cavill en tant que Superman dans Black Adam ET sa décision de ne plus retourner dans la série The Witcher sur Netflix (après la saison 3) ont fait le tour d’Internet.

En parallèle, ses fans se sont aussi mis à partager une autre figure mythique qu’ils veulent le voir jouer : Aegon le Conquérant (pas celui dans House of the Dragon).

Les amateurs de Game of Thrones et House of the Dragon le reconnaîtront comme le légendaire premier roi de Westeros. Il est celui qui a réussi à unir six des sept royaumes et à mettre un terme au conflit national. Cette figure n’est pas aussi mythique que Superman. Néanmoins, elle reste une figure légendaire de ces deux séries.

Henri Cavill serait-il le prochain roi de Westeros de Game of Thrones ?

Les fans adoreraient voir Henri Cavill dans le rôle d’Aegon le Conquérant dans Game of Thrones. Ils l’ont d’ailleurs bien montré à travers leurs différents tweets sur la plateforme Twitter. Voici d’ailleurs quelques-uns de ces tweets.

Since Henry Cavill is trending, if you could cast him in any role as a future Targaryen, who would you pick? For me? Aegon the Conqueror. pic.twitter.com/aYvih4rRUV — GameofThrones Quotes (@ASOIAFQuotesGOT) October 24, 2022

The Birth of Dragon. Story of Aegon the Conqueror. HENRY Cavill as Aegon Targaryen, the first of his name protector of the realm ❤️ Balerion, the Black dread at the back ❤️#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/yokpcDI9yu — Badrul Hasan Zihad (@zihadhasan85) October 22, 2022

Selon le roi Viserys, Aegon le Conquérant s’est lancé dans son projet à cause d’un rêve. Dans ses songes, un Targaryen devra gouverner et unir tout Westeros. Des flashbacks pourraient être utilisés pour l’introduire dans l’histoire. La série a en effet, à plusieurs reprises, utilisé des sauts temporels pour expliquer certains faits.

Cet acteur est capable de supporter les attentes des amateurs des fans. Il en est ainsi de Superman et de Geralt de Riv dans respectivement la série du même nom et dans The Witcher. Le public veut ainsi voir Henri Cavill dans Game of Thrones en tant qu’Aegon le Conquérant. Que ce soit en un épisode ou en un spin-off complet, il est certain que cet acteur brillera dans son rôle. D’autant plus qu’il serait absolument génial en tant que Targaryen avec les cheveux blonds glacés. Appréciez donc les compétences de cet acteur à travers cette vidéo :

House of the Dragon et Game of Thrones sont disponibles en steaming sur OCS (ici pour les nouveautés du mois sur OCS). Les deux premières saisons de The Witcher sont quant à elles disponibles en streaming sur Netflix (ici pour les nouveautés à regarder sur Netflix).