House of the Dragon : tous les enfants Targaryen en lice pour le trône

Les sauts temporels de House of the Dragon peuvent dérouter notamment vis-à-vis des enfants des personnages principaux qui se multiplient. Voici un récapitulatif de ces enfants pour vous aider à vous y retrouver.

Les sauts temporels sont indispensables pour relater l’histoire tumultueuse des Targaryen. Il y a ainsi eu le saut de dix ans de l’épisode 6, un autre de six ans sera relaté dans l’épisode 8. De nombreux jeunes acteurs ont été retravaillés dans cet épisode. De sorte que les enfants d’Alicent, Rhaenyra et Daemon peuvent ainsi différer de ce dont vous vous souvenez. Pour vous aider à vous souvenir des enfants de House of the Dragon, voici un récapitulatif des familles respectives de Rhaenyra, Alicent et Daemon.

La progéniture de Rhaenyra

Jacaerys Velaryon

Joué par Harry Collett, Jacaerys est le fils aîné de Rhaenyra et Laenor ou plus précisément de Rhaenyra et de Ser Harwin Strong. Agé d’environ 7 ans, il est l’héritier du trône de fer après sa mère. Dans l’épisode 6, nous el voyons presque battre Aegon Targaryen dans un combat avec des épées en bois, malgré les avantages en taille et en âge d’Aegon. Dans l’épisode 8, Jace est adolescent. Il a toujours le sang chaud, mais il n’a apparemment pas grand-chose à faire en dehors des fêtes.

Lucerys Velaryon

Plus connu sous le nom de Luke, Lucerys est le deuxième enfant de Rhaenyra. Il est joué par Elliot Grihault et ne s’illustre pas trop dans l’épisode 6. Sa ressemblance avec Ser Harwin Strong, l’ami le plus proche de sa mère, est frappante. Malheureusement, tout le monde à King’s Landing a aussi remarqué cette ressemblance.

A l’épisode 8, Luke redouble d’ardeur pour sa prétention à Driftmark en faisant valoir sa légitimité en tant que véritable Targaryen. C’est aussi dans cet épisode qu’il se fiance à Baela Targaryen.

Joffrey Velaryon

Il est le plus jeune des enfants de Rhaenyra. Joffrey est probablement aussi un des bâtards de Ser Harwin Strong. Dans l’épisode 8, il n’est encore qu’un enfant en bas âge jouant par terre près d’un feu.

Aegon Targaryen

Aussi connu sous le nom d’Aegon le Jeune, il est le premier-né de Rhaenyra et Daemon. Il semble être relégué en second plan puisque Viserys est présenté à l’homme dont il porte le nom.

Viserys Targaryen, le plus petit des enfants de House of the Dragçon

Ce bébé est le deuxième enfant de Rhaenyra. Il est présenté à son grand-père dont il porte le nom : le roi Viserys Targaryen.

Les enfants d’Alicent et du roi Viserys, House of the Dragon

Aegon Targaryen

Aegon est l’aîné de Viserys Targaryen et d’Alicent Hightower. Dans l’épisode 8, le personnage passe de gamin gâté au véritable monstre. Il utilise son privilège pour obtenir et abuser de qui il veut au lieu de poursuivre quelque chose de plus ambitieux comme le pouvoir ou ses compétences au combat.

Aemond Targaryen, le plus impétueux des enfants de House of the Dragon

Aemond est le frère cadet d’Aegon. Il est le deuxième fils d’Alicent. Dans l’épisode 8, il devient de plus en plus impétueux et il semble assez dangereux avec une épée. Ses compétences en combat sont telles qu’il surpasse même déjà Ser Criston Cole et peut même affronter qui que ce soit dans les Sept Couronnes. La perte d’un œil et l’obtention d’un dragon n’ont pas réussi à apaiser sa rancœur vis-à-vis des enfants « Strong » de Rhaenyra.

Helaena Targaryen

Elle est la fille d’Alicent. Assez étrange, on la voit quasiment tous le temps jouer avec un gros insecte et compter ses pattes. Elle est mariée à son frère Aegon, continuant la tradition de l’inceste chez les Targaryen.

Pour note, Aegon et Helaena auront 3 enfants : les jumelles Jaehaerys et Jaehaera ainsi qu’un garçon prénommé Maelor. Ceux-ci ne devraient entrer en scène que durant la saison 2 de la série.

Les enfants de Daemon dans House of the Dragon

Rhaena Targaryen

Ce personnage ne s’illustre pas trop dans l’épisode 8.

Baela Targaryen

Baela accepte de se fiancer avec Luke Velaryon dans l’épisode 8. Cela signifie qu’un jour, ils dirigeront tous les deux Driftmark.