Ezra Miller empêtré dans de sales histoires, le film Flash annulé ?

La star de Warner Bros, Ezra Miller, fait face à une accusation de vol avec effraction. Le Flash aurait volé des bouteilles d’alcool dans une maison du Vermont en mai.

Ezra Miller, qui est toujours prêt à diriger le film The Flash de Warner Bros, a été accusé de cambriolage dans le Vermont. Un rapport de police indique que l’homme de 29 ans aurait pénétré par effraction dans une résidence inoccupée de Stamford en mai. La police de l’Etat du Vermont aurait fini par trouver un motif pour inculper Miller de cambriolage dans un logement inoccupé.

Ezra Miller fait face à de multiples accusations

Ezra Miller a reçu une citation à comparaître devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre pour mise en accusation. Il est accusé d’avoir pénétré par effraction dans une résidence inoccupée et d’y avoir volé des bouteilles d’alcool.

Ces derniers temps, l’acteur pointé du doigt fait face à un certain nombre d’allégations et de controverses. Miller a fait l’objet de deux arrestations à Hawaï, plus tôt cette année. En mars, l’arrestation portait sur une conduite désordonnée et un harcèlement. En avril, son interpellation portait sur une agression au deuxième degré. L’acteur a échappé à l’inculpation pour cette deuxième interpellation. Deux autres accusations portant sur l’obstruction d’un trottoir public et harcèlement ont été abandonnés.

L’impact sur la carrière d’Ezra Miller de l’accusation de vol avec effraction

Ces derniers mois, Ezra Miller essuie de multiples tempêtes. Cela ne semble cependant pas avoir refroidi Warner Bros qui compte toujours sur lui pour diriger l’un de ses films de super-héros. Le PDG de Warner Bros, David Zaslav, s’est entretenu avec des investisseurs la semaine dernière. Lors de cet entretien, Zaslav a annoncé conserver tout l’intérêt pour The Flash, Black Adam et Shazam 2. Il a même déclaré que The Flash devrait sortir en salles le 23 juin 2023.