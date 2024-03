États-Unis : La guerre de la désinformation fait rage contre les véhicules électriques

Aux États-Unis, une véritable guerre de désinformation se déroule autour des véhicules électriques. De fausses informations et théories douteuses circulent, semant la confusion et le doute sur les bénéfices réels de cette technologie de mobilité plus propre.

Chaque fois qu'une élection approche, c'est le même cirque

Au pays de l'Oncle Sam, les périodes électorales sont synonymes d'une chose : l'entrée en scène des désinformateurs professionnels. Leur mission ? Embrouiller l'esprit des citoyens sur les enjeux brûlants du moment en disséminant des contre-vérités bien senties. Et l'un de leurs sujets de prédilection n'est autre que la voiture électrique, perçue comme une menace par certains groupes d'intérêt.

Un pavé récurrent dans la mare électrique

Leur tactique préférée consiste à ressortir d'anciennes études aux conclusions tronquées afin d'alimenter la machine à rumeurs. Un pavé dans la mare électrique qui refait régulièrement surface: les modèles électriques émettraient davantage de particules polluantes que leurs homologues thermiques. Une affirmation qui fait des vagues, mais qui ne tient pas la route.

Les pneus, uniques responsables?

L'argument phare avancé repose sur le poids supérieur des véhicules électriques qui, mécaniquement, userait plus rapidement les pneumatiques, principale source de ces particules controversées. Sauf que cette équation fait bien trop d'approximations. D'autres facteurs entrent en ligne de compte: le style de conduite, la qualité des pneus et même l'état des routes empruntées. Autant de variables qui ont un impact au moins aussi important que le poids de la voiture.

Des lacunes difficilement défendables

Mais les failles dans la rhétorique anti-VE ne s'arrêtent pas là. Certaines de ces études vont jusqu'à prétendre que les freins s'useraient plus vite sur les électriques. Une affirmation à laquelle tout conducteur d'un tel véhicule ne peut que rire jaune, lui qui bénéficie du système de freinage régénératif réduisant l'utilisation des freins traditionnels.