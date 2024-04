DS Automobiles rejoint le mouvement micro-hybride

DS Automobiles intègre finalement le moteur micro-hybride de 136 ch issu du groupe Stellantis à ses modèles DS3 et DS4.

Longtemps restée à la traîne, la marque premium du groupe Stellantis se décide enfin à embrasser la technologie micro-hybride. Après avoir vu ses cousines Peugeot, Citroën, Opel et même Fiat adopter cette motorisation électrifiée, DS fait son entrée dans la danse avec les DS3 et DS4. Un retard qu'elle comble en proposant des finitions revisitées.

Pallas et Étoile, maîtres mots

Exit les dénominations parfois alambiquées, place à une gamme simplifiée avec les appellations Pallas et Étoile. La DS4 fait office de pionnière en arborant ces nouveaux badges de finition. Un vent de fraîcheur souffle sur l'offre, accompagné d'une réduction du nombre de teintes extérieures proposées.

Sous le capot, c'est le trois cylindres 1.2 PureTech de 136 ch qui fait son apparition, couplé à un moteur électrique via la transmission e-DCS6. Une combinaison qui, selon le constructeur, permettrait de rouler plus de la moitié du temps sans émissions en ville. Un argument de poids face à la réglementation environnementale de plus en plus stricte.

Performances et sobriété renforcées

Au-delà de l'aspect écologique, cette motorisation micro-hybride apporte son lot d'améliorations. Les émissions de CO2 chutent d'environ 20% par rapport au PureTech 130 ch traditionnel, faisant même passer la DS3 sous le seuil du malus écologique en France. Les performances sont également au rendez-vous avec un gain de 1,2 seconde au 0 à 100 km/h.

Comme souvent, le progrès a un coût. Comptez 35 200 € minimum pour la DS3 micro-hybride en finition Bastille, soit 1 500 € de plus que son homologue PureTech 130 ch boîte auto. La DS4 Pallas démarre quant à elle à 39 950 €, tandis que la version haut de gamme Étoile avec sellerie Cuir Nappa culmine à 46 750 €.