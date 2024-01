[BON PLAN] – Saisissez l’ordinateur Dell XPS 13 à -7%

Découvrez l’excellence portable avec le Dell XPS 13 9315, conçu pour les utilisateurs mobiles qui exigent la performance alliée à la portabilité. Plongez dans une expérience informatique exceptionnelle tout en réalisant des économies substantielles.

Une promotion incontournable

Explorez un design moderne et élégant avec le Dell XPS 13. La combinaison unique de design et de performances vous assure un compagnon portable exceptionnel au quotidien. Profitez d’une réduction de 7% pour acquérir cette technologie avancée à 979,00 euros au lieu de 1049,00 euros.

Facilité de paiement

Cette opportunité est encore plus accessible grâce à une facilité de paiement en 4 fois à 250,38 euros fois 4, avec 2,3% de frais inclus. N’ignorez pas cette chance exceptionnelle qui s’offre à vous d’élever votre informatique vers de nouveaux sommets. Ne manquez pas l’occasion de posséder le Dell XPS 13 9315.

Les atouts du Dell XPS 13 9315

Puissance et mobilité réunies

Le Dell XPS 13 9315 offre une puissance exceptionnelle grâce à son processeur Intel Core i5-1230U, associé à une mémoire RAM de 16 Go et un disque dur SSD de 512 Go. Son écran Full HD+ de 13,4 pouces vous offre une expérience visuelle immersive.

Design élégant et performances avancées

La conception moderne de l’XPS 13, avec un boîtier en aluminium usiné, offre non seulement une esthétique élégante en deux couleurs Sky et Umber, mais garantit également une durabilité accrue. Les haut-parleurs internes améliorés offrent un son puissant et des basses profondes.

Authentification rapide et sécurisée

L’authentification sur le Dell XPS 13 est rapide et sécurisée grâce à la caméra à deux capteurs qui sépare l’infrarouge du RVB. Ces capteurs améliorent la qualité d’image même en faible luminosité. ExpressSign-in avec Windows Hello simplifie votre connexion. Il détecte automatiquement votre présence, ce qui assure une sécurité optimale.

Durabilité et responsabilité environnementale

Choisissez un portable plus durable avec le XPS 13 qui utilise de l’aluminium à faibles émissions de carbone et est livré dans un emballage composé à 100% de matériaux recyclés ou renouvelables. Contribuez à réduire votre empreinte carbone tout en investissant dans une technologie de pointe.