[BON PLAN] – Saisissez le boîtier Corsair iCUE 4000X RGB à prix cassé !

Découvrez le CORSAIR iCUE 4000X RGB, un boîtier ATX moyen-tour qui allie élégance et performance. Profitez de 15% de réduction et de paiements facilités. Mettez en valeur vos composants grâce à ses panneaux en verre trempé et optimisez le refroidissement avec ses ventilateurs AirGuide RGB.

Découvrez cette promotion exclusive!

Profitez dès maintenant d’une réduction de 15% sur le CORSAIR iCUE 4000X RGB, proposé à 109,90 euros au lieu de 129,90 euros. Offrez-vous sans tarder cette promotion inédite. De plus, bénéficiez de paiements facilités en 4 fois, à 28,11 euros x 4 avec seulement 2,3% de frais inclus. Mettez à niveau votre configuration avec style et performance dès aujourd’hui.

Un regard approfondi sur le Corsair iCUE 4000X RGB

Panneaux en verre trempé

Exposez fièrement vos composants grâce aux panneaux avant et latéral en verre trempé du CORSAIR iCUE 4000X RGB. La gestion des câbles CORSAIR Rapidroute permet un agencement soigné et ordonné, avec un espace de 25 mm derrière la carte mère pour dissimuler les câbles.

Refroidissement performant et éclairage RGB intelligent

Optimisez le refroidissement avec les trois ventilateurs CORSAIR AirGuide RGB de 120 mm. Les pâles antivortex concentrent le flux d’air pour des performances exceptionnelles. L’éclairage RGB est entièrement personnalisable grâce au logiciel CORSAIR iCUE et à l’iCUE Lighting Node CORE incluse.

Design compact et polyvalent

Le CORSAIR iCUE 4000X RGB offre un excellent potentiel d’extension sans encombrement. Avec des supports de ventilateur flexibles, des slots PCIe verticaux pour la carte graphique et une capacité de stockage complète, il s’adapte à tous vos besoins.

Connectivité moderne et panneau latéral coulissant

Bénéficiez d’un accès facile avec le panneau E/S avant moderne. Ce panneau inclut un port USB 3.1 Type C, un port USB 3.0 et une prise audio/micro combinée. Mettez en valeur vos composants à tout moment grâce au panneau latéral coulissant.