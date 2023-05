Le meilleur vidéoprojecteur portable s’installe facilement et permet de bénéficier d’un grand écran à l’intérieur comme à l’extérieur. Celui-ci peut être le choix judicieux étant donné sa praticité.

Alors que les smart TV existent, l’on peut se demander pourquoi acheter un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur portable offre bien plus que des images sur le grand écran. Il peut servir pour présenter un projet en PowerPoint ou pour diffuser du streaming vidéo avec les copains. Les options de connectivité dépendent de chaque modèle. Bien sûr, certains sont limités en autonomie contrairement aux modèles qui fonctionnent à l’électricité. Dans tous les cas, il faut faire un choix rationnel afin d’optimiser son utilisation. Pour vous aider, voici une liste des vidéoprojecteurs portables les plus enviés en ce moment.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Anker NEBULA Mars II Pro Note : 9,7/10 Découvrir XGIMI Halo+ Note : 9,5/10 Découvrir ViewSonic X10-4K Note : 9,2/10 Découvrir

Anker NEBULA Mars II Pro : le meilleur vidéoprojecteur portable en général

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,8 x 13,3 x 12,2 cm

Luminosité : 500 lm

Résolution : 1280 x 720

Type d’affichage : DLP

Connectivité : Bluetooth, USB, HDMI

Autonomie : 3 heures

Avec une résolution de 1280 x 720p, vous pouvez transformer votre living en salle de cinéma en utilisant le Nebula Mars II Pro de chez Anker. Toute la famille peut profiter de sa technologie DLP IntelliBright pour diffuser Avatar, the way of Water ou les dernières épisodes de Star Wars.

Son pilote de son intégré offre un son de qualité avec des basses lourdes comme avec une enceinte Bose. Son système Android 7.1 prend en charge les services en ligne tels que YouTube et Netflix. Ainsi, vous pourrez profiter de 3 heures de cinéma à domicile en toute tranquillité.

Connectivité multiple

Bonne qualité sonore

Ne prend pas en charge

ChromecastLuminosité modérée

XGIMI Halo+ : le cinéma partout

Caractéristiques techniques Dimensions : 11,3 x 14,5 x 17,1 cm

Luminosité : 900 lm

Résolution : 1920 x 1080

Type d’affichage : DLP

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Autonomie : 2 heures et demie

Le XGIMI Halo+ est un parfait vidéoprojecteur portable pour les aventuriers. Sa résolution Full HD et sa luminosité de 900 lm ANSI hyper focalisé avec LED permet de prendre en charge les contenus en 4K. En outre, il dispose d’un système de mise au point automatique conjugué d’une correction trapézoïdale automatique pour ajuster les images.

Le XGIMI Halo+ est doté d’un système AndroidTV 10.0. De ce fait, il peut prendre en charge plus de 5000 applications. En plus, vous pouvez l’utiliser pour diffuser des jeux et des films depuis un smartphone via Chomecast intégré. Avec une super batterie de 59,454Wh, ce mini vidéoprojecteur peut tenir jusqu’à 2h 30’.

Système Android TV 10.0

Chromecast intégré

Autonomie moins satisfaisante

Cher

ViewSonic X10-4K : du son et des images à couper le souffle

Caractéristiques techniques Dimensions : 26,1 x 27,1 x 16,6 cm

Luminosité : 2400 lm

Résolution : 3840 x 2160

Type d’affichage : DLP

Connectivité : USB, HDMI

Si vous souhaitez bénéficier des contenus 4K Ultra HD chez vous, on vous conseille d’opter pour le ViewSonic X10-4K. Films, matchs ou encore jeux vidéo peuvent être diffusés en grand écran avec les détails les plus nets tout en diminuant la consommation d’énergie. De plus, il intègre deux haut-parleurs Harman/Kardon pour fournir un son puissant et de bonne qualité.

Avec une technologie LED 2ème génération, vous aurez une bonne luminosité et la saturation des couleurs est vraiment satisfaisante. Comme le XGIMI Halo+, le ViewSonic X10-4K dispose aussi d’une correction trapézoïdale automatique. Avec son autofocus, vous pourrez bénéficier d’images bien proportionnées quel que soit l’angle de vue.

Deux haut-parleurs Harman/Kardon

Correction trapézoïdale automatique

Cher

Taille imposante pour un modèle portable

XGIMI MoGo 2 : le meilleur vidéoprojecteur portable compatible Dolby Audio

Caractéristiques techniques Dimensions : 10,8 x 11,9 x 16,1 cm

Luminosité : 400 lm

Résolution : 720p HD Ready Pixels

Type d’affichage : DLP

Connectivité : HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth

Sublimez vos soirées films en utilisant le XGIMI MoGo 2. Hormis sa résolution haute définition, ce meilleur vidéoprojecteur portable offre également un son digne d’un home cinéma grâce à ses deux haut-parleurs de 8W compatibles Dolby Audio. Sinon, avec Chromecast intégré transformez votre smartphone en une source et diffusez vos films et vos jeux vidéo sur le grand écran.

Facile d’utilisation, le XGIMI MoGo 2 peut se connecter à vos appareils en plusieurs façons. De plus, il supporte les supports 3D. Enfin, accédez à Netflix, YouTube et bien d’autres services de divertissements via son système AndroidTV 11.0 ou accédez à plus de 5000 applications via Google Play.

Chromecast intégré

Haut-parleurs compatibles Dolby Audio

Luminosité modérée

La résolution pourrait être améliorée

Ultimea Vidéoprojecteur Portable, 8000L : une excellente luminosité pour vos projections

Caractéristiques techniques Dimensions : 33 x 24 x 13 cm

Luminosité : 8000 lm

Résolution : 720p natif / décodage 1080p

Type d’affichage : LCD

Connectivité : TV Stick, HDMI, USB, VGA, SD

La diffusion de vos contenus multimédias devient un jeu d’enfant n’importe où si vous utilisez le vidéoprojecteur portable 8000L d’Ultimea. Cette coque enveloppée de cuir distinctif embarque en elle un écran tactile sensible et facile à contrôler. On y trouve également un beau revêtement de lentille importée d’Allemagne qui offre une réflectivité extraordinaire jusqu’à 99%.

Son haut-parleur de 5W peut suffire pour diffuser le son, notamment si vous l’utilisez dans une petite espace. Toutefois, vous pouvez amplifier le son en utilisant une barre de son. Pour cela vous devez brancher l’émetteur à l’aide du câble AUX.

Luminosité élevée

Prise en charge de Chromecast

Chaînes restreintes en mode Wi-Fi

Résolution native peu élevée

BenQ GV11 : le meilleur vidéoprojecteur portable 2 en 1

Caractéristiques techniques Dimensions : 30 x 30 x 30 cm

Luminosité : 200 lm

Résolution : 480p

Type d’affichage : NA

Connectivité : USB, HDMI

Autonomie : 2h 40’ (4 h de lecture de musique)

Le BenQ GV11 est à la fois un vidéoprojecteur portable et un mini haut-parleur. Il offre un angle de projection large de 135° et une extension de basses de 270°. Ainsi, avec ce modèle, les soirées en montagne vont devenir plus divertissantes. Il offre une autonomie de 160 minutes en mode vidéoprojecteur.

En revanche, vous pouvez vous en servir pour écouter de la bonne musique pendant que vous travaillez. Son autonomie passe à 4 heures en mode haut-parleur. Bien que le BenQ GV11 ne soit pas compatible Dolby Audio, il offre un son de qualité exceptionnelle et les basses sont également perfectionnées.

Modèle 2 en 1

Grand angle de projection

Luminosité réduite

Faible résolution d’images

Yoton Y3 : le meilleur modèle pour se distraire

Caractéristiques techniques Dimensions : 13,7 x 10,9 x 5,8 cm

Luminosité : 120 lm

Résolution : 1280 x 720

Type d’affichage : LCD

Connectivité : HDMI

Avec le mini projecteur Yoton Y3, une chambre plus sombre peut afficher de belles images à une luminosité suffisante. Sa taille et sa forme facilitent sa prise en main. Ce qui permet aux enfants de l’utiliser à volonté.

Il ne prend en charge ni la connexion Bluetooth ni Wi-Fi. Cependant, avec ses multiples interfaces, les enfants vont se régaler devant One Piece et jouer à leurs jeux favoris sur un écran de 120 pouces. Le zoom de 25% permet aussi de zoomer ou dézoomer les images entre 100% à 75%. Afin d’obtenir une meilleure expérience visuelle, vous pouvez vous fier à sa correction trapézoïdale verticale de 15°.

Design compact

Fonction zoom de 25%

Faible luminosité

Résolution native de 720p

FAQ sur le vidéoprojecteur portable

Qu’est-ce qu’un vidéoprojecteur portable ?

Plus petit et plus pratique que le vidéoprojecteur ordinaire, le vidéoprojecteur portable permet de diffuser des contenus multimédia sur un grand écran n’importe où. A la maison, il peut servir pour projeter des films, séries et matchs de toute sorte. Certains modèles plus sophistiqués intègrent les services de streaming vidéo tels que Netflix et Disney+.

En dehors de l’usage familial, le vidéoprojecteur portable peut aussi être d’une extrême utilité dans le milieu professionnel. En effet, c’est un excellent appareil pour diffuser des présentations en images ou en vidéos. Le point fort de ces mini projecteurs repose surtout dans la praticité. Ils se rangent facilement dans le sac et les modèles sans fil disposent d’une autonomie plus ou moins intéressante.

Le prix varie en fonction du modèle et de la marque avec une fourchette assez large. Certains s’acquièrent à moins de 100 euros tandis que d’autres occasionnent des dépenses à plus de 1000 euros. Cela-dit, chaque modèle offre des avantages tels que la qualité d’images et la connectivité multiple.

Quels sont les différents types de vidéoprojecteurs portables ?

Les vidéoprojecteurs portables se déclinent en 3 principaux types dont le vidéoprojecteur focal court, le vidéoprojecteur Wi-Fi et le vidéoprojecteur laser.

Le vidéoprojecteur portable focal court fournit des images de bonne qualité dans un espace restreint sans trop de recul. Le vidéoprojecteur Wi-Fi dispose d’un mode miroir. Ce qui permet de projeter l’écran d’un téléphone ou d’une tablette.

Quant au modèle laser, il se démarque par sa grande luminosité. Généralement, c’est le type de vidéoprojecteur portable qu’on utilise pour projeter les jeux vidéo. C’est le type le plus récent sur le marché.

Il n’y a pas de grand rituel à suivre pour brancher un vidéoprojecteur portable si ce n’est un certain nombre d’étapes :

Pour commencer, il faut faire une analyse de la connectique en vue d’évaluer les divers ports disponibles. Cela permet ensuite de connaître les types de périphériques à brancher pour la projection. Mais avant, il faut vérifier que l’appareil servant de source soit compatible avec le modèle.

Après cette étape préliminaire, vous pouvez brancher le vidéoprojecteur portable en reliant son câble d’alimentation à la source d’alimentation. D’autres modèles fonctionnent avec une batterie rechargeable. Dans ce cas, assurez-vous d’avoir une charge complète avant chaque utilisation.

Une fois allumé, l’appareil doit être relié à la source. Puisqu’il n’est pas capable d’identifier celle-ci, il faut alors effectuer une recherche manuelle. Par ailleurs, n’oubliez pas de configurer le vidéoprojecteur portable en fonction de l’écran de projection et du type de média à diffuser.

Peut-on faire du streaming vidéo avec un vidéoprojecteur portable ?

Au fil des ans, les concepteurs ont trouvé de nouvelles méthodes pour faire du streaming vidéo. Aujourd’hui, bon nombre de vidéoprojecteurs portables intègrent cette fonctionnalité. Ce qui permet de regarder des films et des émissions sur Netflix directement sur un écran plus large sans avoir une Smart TV. Evidemment, la diffusion nécessite une connexion Wi-Fi.

Cependant, il existe des modèles qui n’ont pas de streaming intégré. Dans ce cas, il va falloir connecter un appareil de streaming externe. Pour ce faire, il suffit de brancher l’appareil via l’entrée HDMI. Le vidéoprojecteur portable servira uniquement pour la projection.

Divers critères sont à considérer si vous voulez bien choisir le meilleur modèle pour projeter vos contenus multimédia n’importe où. Tout d’abord, il faut voir la luminosité. Plus elle est élevée et plus vous aurez des images nettes et claires, peu importe le lieu de projection.

En outre, il faut souligner la taille de l’écran d’affichage. La qualité d’images diffère en fonction de la distance qui sépare l’écran du vidéoprojecteur. Certains modèles peuvent toutefois afficher une taille plus conséquente (jusqu’à 200 pouces).

En plus, il y a la résolution native. Une résolution native plus élevée accède à des images de bonne qualité. Dans notre liste, c’est le ViewSonic X10-4K qui dispose de la meilleure résolution. Après la résolution vient la compatibilité. Certains prennent en charge les PC, ordinateurs portables et les appareils mobiles ; d’autres peuvent recevoir une carte SD, une clé USB ou même un lecteur DVD Blu-ray.

Cela étant, toutes les qualités ne sont pas forcément incluses dans le même vidéoprojecteur portable. Ainsi, vous devez faire le choix en fonction de vos besoins et en tenant compte de votre budget.

