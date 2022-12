Top des meilleures barres de son Dolby Atmos

La barre de son Dolby Atmos offre une immersion complète, ce qui fait la différence par rapport aux barres de son traditionnelles. Elle est cependant plus chère sur le marché, mais cela en vaut la peine.

Le surround procure un son plus détaillé pendant qu’on écoute de la musique ou regarder des films. Le système Dolby Atmos va encore plus loin avec une technologie avancée permettant de remplir la pièce par un son uniforme. C’est pour cette raison que la barre de son Dolby Atmos s’acquiert à un prix légèrement plus élevé. En effet, l’inclusion de canaux dédiés à la hauteur permettant de créer une couche supplémentaire à l’effet sonore a un prix. Le marché propose bon nombre de modèles parmi lesquels les adeptes peuvent choisir. Voici notre sélection :

Barre de son Dolby Atmos Sonos Arc

La barre de son Sonos Arc s’avère meilleure pour ceux qui possèdent déjà des haut-parleurs Sonos à la maison. Son design incurvé lui permet d’ajouter un plus à la décoration de votre living. En plus, la barre de son prend en charge la technologie Dolby Atmos, une bonne option pour améliorer le son de votre téléviseur. Elle prend aussi en charge les commandes vocales par le biais de Google Assistant et Alexa.

Sonos Arc - Barre de Son Intelligente - Amazon alexa et Google Assistant Intégrés - Trueplay™ - AirPlay2 - Son 3D - Dolby Atmos - Blanc

En ce qui concerne la connexion sans fil, l’appareil inclut Wi-Fi et AirPlay 2. On y trouve également des entrées Ethernet et HDMI ARC. Si vous êtes plutôt pour les appareils encastrés, vous pouvez opter pour le montage mural.

Les basses offrent une puissance de qualité Sonos

Le son est clair et concentré

L’intégration des commandes vocales (Alexa et Google Assistant) facilite son utilisation

La barre de son Sonos Arc est encombrante placée sur un meuble TV

Prix relativement cher

Sony HT-X8500.CEL

Sony a beaucoup investi dans ce modèle HTX8500.CEL en y incluant la technologie Dolby Atmos. Celle-ci prend en charge la technologie DTS:X et la Vertical Surround Engine, propre à la marque Sony. Les deux haut-parleurs avant, ajoutés d’un double caisson de basses intégré lui offrent un atout irréprochable. Ce qui fournit une atmosphère sonore immersive.

Sony HT-X8500 Barre de son Dolby Atmos 2.1 avec double caisson de basses intégré, Noir

Côté connectivité, la barre de son Dolby Atmos Sony HTX8500.CEL dispose d’un port HDMI et d’une connexion Bluetooth. Elle prend également en charge le format 4K HDR ainsi que la Dolby Vision sans altérer la qualité du contenu.

Le produit est livré avec une période de garantie constructeur de 2 ans

Prise en charge du format 4K HDR et Dolby Vision

L’appareil n’inclut pas une connexion au Wi-Fi

Prix relativement cher

Barre de son Bose Smart Soundbar 900 Dolby Atmos

Cette barre de son Smart Soundbar 900 qui prend en charge la technologie Dolby Atmos en vue de fournir un son uniforme de tous les côtés de la pièce. Vous pouvez utiliser la connexion sans fil (Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth) pour pouvoir profiter de vos films favoris avec un iPad, un iPhone ou un appareil Android.

L’appareil dispose de microphones à réduction de bruit que vous pouvez utiliser pour entrer des commandes vocales via Alexa et Google Assistant. De la sorte, même les environnements bruyants ne peuvent perturber la réception de la commande. Cependant, vous pouvez désactiver la commande vocale afin de préserver votre vie privée.

Barre de son Bose Smart Soundbar 900 Dolby Atmos avec contrôle vocal via Alexa, noire - Recevez un remboursement de 200 €

Entrée optique et port Ethernet

Correction automatique du son

Prise en charge d’Alexa et Google Assistant

Pas l’option idéale pour écouter de la musique

Prix élevé

Sony HT-G700 Barre de son TV 3.1 Dolby Atmos

La barre de son Dolby Atmos Sony HT-G700 comprend 3 haut-parleurs et un caisson de basses sans fil. L’ensemble fournit une puissance totale de 400W lorsque l’appareil fonctionne. Le haut-parleur au centre est plutôt conçu pour permettre la clarté des voix.

Si vous préférez utiliser votre appareil mobile (smartphone et tablette) pour écouter vos tubes favoris, celui-ci semble le plus approprié. La fonction Dolby Atmos et DTS:X sont des atouts supplémentaires permettant d’obtenir un rendu immersif. De plus, la barre de son dispose de nombreux modes sonores : Auto, Cinéma, Standard, Musique à votre disposition.

Sony HT-G700 Barre de Son TV 3.1 canaux Dolby Atmos® / DTS:X™ Bluetooth avec Caisson de Basses sans Fil, Noir

Une connexion Bluetooth intégrée

Haut-parleurs prenant en charge de la fonction 3D/atmosphérique

Une seule couleur disponible, le noir

Ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi

Sonos Beam 2ème génération

Continuons notre liste avec Sonos Beam Gen2. C’est une barre de son incluant la technologie Dolby Atmos. Il n’y a de tel qu’un champ sonore panoramique, ajouté de basses profondes pour vous plonger dans un environnement animé d’un son surround. La barre de son Sonos Beam Gen2 convient très bien pour écouter de la musique en streaming, de la radio ou même des livres audio via le Wi-Fi. Elle dispose aussi d’une connexion HDMI.

Vous pouvez facilement la commander à distance via la commande vocale, l’appareil prend en charge Alexa et Google Assistant. En outre, la fonction AirPlay 2 d’Apple facilite son utilisation avec des appareils de la marque.

Sonos | Beam Gen2, Barre de Son TV et Musique, Multiroom Wi-FI, Imput HDMI eARC, Dolby Atmos, AirPlay2, Google Assistance et Amazon Alexa - Noir

Un son panoramique avec des basses profondes

Incluant la technologie Airplay 2

Une seule couleur disponible : le noir

Barre de son Vizio V-Series 2.0 Dolby Atmos

Vizio se hisse dans notre classement des meilleures barres de son avec son V-Series 2.0. La marque américaine mise beaucoup sur la qualité sonore afin d’offrir aux utilisateurs une expérience audio immersive. En plus de la qualité, la barre de son Dolby Atmos de Vizio possède un design épuré. Vous pouvez ainsi l’associer à un téléviseur de petite taille.

VIZIO V-Series 2.0 Barre de son compacte

La fonction DTS Digital Surround s’ajoute à Dolby Audio pour obtenir une belle expérience audio très proche du réel. Les 2 haut-parleurs fournissent un son dynamique qui élimine toute distorsion du son. Si vous voulez l’utiliser sans fil, vous n’avez qu’à la connecter via Bluetooth. De plus, l’appareil intègre la commande vocale.

Emplacement discret par son design épuré

Facile à nettoyer

Ne prend pas en charge la connexion via Wi-Fi