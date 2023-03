L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est une organisation américaine de sports de combat connue pour ses compétitions de Mixed Martial Arts (MMA). Depuis sa création en 1993, l’UFC a connu une croissance spectaculaire avec plus de 250 événements organisés à travers le monde. Les combats sont diffusés à la télévision et sur Internet, offrant aux fans du monde entier la possibilité de regarder les principaux combats d’arts martiaux mixtes. Découvrez dans ce guide, comment regarder l’UFC en streaming gratuit ?

Chaque année, l’UFC organise des événements professionnels et des compétitions qui mettent à l’épreuve les compétences des participants grâce à des techniques issues de divers arts martiaux et disciplines de combat ainsi que des mouvements de lutte. Pour ne rien rater des rencontres à venir, découvrez comment regarder l’UFC en streaming gratuit, même à l’autre bout du monde.

Comment regarder l’UFC en streaming gratuit ? Si la chaîne russe MatchTV diffuse gratuitement l’intégralité des rencontres de l’UFC, il faudra disposer d’une adresse IP local pour y accéder. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Accédez à https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Tout savoir sur Ultimate Fighting Championship ou UFC

L’UFC, ou Ultimate Fighting Championship, est l’une des organisations de MMA les plus connues et les plus populaires au monde. Fondée en 1993, elle a rapidement acquis une réputation internationale et s’est imposée comme le leader mondial dans le domaine des sports de combat mixtes. Elle offre aux fans une sélection de combats de MMA de premier plan.

L’idée de cette organisation est née de l’esprit d’Art Davie, un promoteur de kickboxing, qui a réuni Roiron Gracie et John Milius pour créer un tournoi à élimination directe afin de déterminer quel art martial était le plus redoutable en combat singulier et le meilleur pour se défendre.

Ainsi, la première édition de l’UFC s’est déroulée le 12 novembre 1993 aux États-Unis. Elle a été remportée par Royce Gracie, un pratiquant de Jiu-Jitsu et d’arts martiaux brésiliens. Depuis ce premier combat, plus de 250 événements ont été organisés et plusieurs grands champions ont vu le jour.

Où regarder l’UFC en streaming gratuit ?

L’Ultimate Fighting Championship est la plus grande organisation de MMA au monde. Depuis son lancement en 1993, elle a révolutionné le monde du sport de combat. Très populaire, cette compétition est suivie par des millions de fans à travers le monde.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés à une chaîne sportive payante pour regarder les combats de l’UFC, il existe une alternative intéressante : les chaînes étrangères gratuites qui diffusent en direct les événements UFC les week-ends de combat. En effet, dans certains pays, il est possible de regarder les combats de l’UFC gratuitement via les chaînes de télévision nationales. De plus, elles offrent une excellente qualité de streaming.

Parmi les chaînes étrangères sur lesquelles vous pouvez suivre la compétition en direct, il y a la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Entièrement gratuitement, elle propose une diffusion légale des combats de l’UFC ainsi que tous les événements (UFC Fight Night ou autres) en direct ou en replay sans avoir à débourser un seul centime. En outre, MatchTV offre également la possibilité à ses abonnés de regarder d’autres compétitions sportives en streaming gratuit, telles que le Formule 1 ou encore l’UEFA Champions League. Il est à noter que si vous ne parlez pas russes, il est toujours possible de traduire le site en français depuis Google Chrome pour une meilleure navigation.

Dans tous les, comme cette chaîne nationale est géobloquée, il faudra disposer d’une adresse IP locale pour y accéder. D’où l’intérêt d’utiliser un VPN, qui vous permettra de changer votre adresse IP et ainsi contourner les restrictions géographiques.

Pourquoi utiliser des VPN pour regarder l’UFC en streaming gratuit ?

Regarder des combats de l’UFC en streaming en France peut s’avérer difficile puisque les chaînes qui disposent des droits de diffusion sont généralement payants. Il est néanmoins possible suivre les événements sportifs internationaux sur des chaînes étrangères.

Cependant, si ces plateformes gratuites offrent de nombreux avantages, la plupart sont soumises à des restrictions géographiques. Cela signifie qu’elles ne proposent des contenus que pour les personnes disposant d’une adresse IP locale. Pour contourner ce blocage, vous devez vous armer d’un VPN gratuit ou payant.

Cette solution vous permet de profiter d’une adresse IP virtuelle en vous connectant à un serveur étranger qui disposent des droits de diffusion des évènements que vous souhaitez regarder en clair. Un VPN présente également de nombreux avantages en termes de sécurité puisqu’il permet de crypter votre trafic internet et de protéger votre confidentialité en ligne. Entre autres, un VPN comme NordVPN protège vos données sensibles et votre anonymat grâce au chiffrement AES-256 bits. S’y ajoute de nombreuses options de sécurité avancées comme le Kill switch, le split tunneling et le double VPN pour garantir votre protection en ligne en toute circonstance.

Les meilleures VPN pour regarder l’UFC en streaming gratuit

Les fans de l’UFC peuvent désormais regarder en streaming leurs combats préférés sur tous leurs écrans connectés à l’aide d’une application VPN qui leur permet d’accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans leur pays. Les VPN protègent également vos données utilisateurs et vous permet de surfer en toute sécurité. Découvrez les meilleures applications VPN pour regarder l’UFC en streaming gratuit.

NordVPN

Vous souhaitez profiter du streaming UFC gratuit ? Alors NordVPN se présente comme la solution idéale ! Avec ce service, vous pouvez changer votre adresse IP en quelques clics. Ainsi, vous pouvez accéder à des contenus normalement bloqués dans votre région. De plus, il vous permet de profiter d’un streaming en temps réel des combats de l’UFC grâce à ses 5 500 serveurs répartis dans 59 pays.

Dans les détails, avec NordVPN, vous pouvez facilement accéder à des flux en direct de haute qualité et regarder des matchs en direct et en différé sur des plates-formes telles que UFC Fight Pass, ESPN + et bien plus encore.

De plus, NordVPN se présente comme un service de VPN sécurisé et fiable. En effet, avec cette solution qui vous pouvez regarder l’UFC en toute sécurité, grâce à plusieurs options de sécurité avancées comme le cryptage AES 256 bits, la protection contre les fuites DNS et le double VPN. Ces fonctionnalités avancées offrent une sécurité supplémentaire et un anonymat complet lors de la navigation sur Internet et de la visualisation de contenu en streaming.

Enfin, la solution vous garantit également une connexion rapide et fiable qui vous permet de regarder l’UFC en streaming sans interruption.

Surfshark

Surfshark est un service VPN qui offre aux utilisateurs la possibilité de regarder la ligue UFC en direct et gratuitement. Grâce à ses serveurs répartis dans le monde entier, la solution permet à ses abonnés de contourner les blocages géographiques et d’accéder aux contenus étrangers et bloqués en France.

Surfshark permet également aux utilisateurs de naviguer sur le web en toute sécurité et de sécuriser leurs données lorsqu’ils se connectent à des réseaux Wi-Fi publics. De plus, vous pouvez installer ce VPN sur un nombre illimité d’appareils.

Cyberghost VPN

CyberGhost est une solution populaire pour regarder du streaming UFC gratuitement. Il propose un large réseau de 6 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays et offre des vitesses de connexion ultrarapides ainsi qu’une sécurité de pointe. En utilisant ce VPN, les utilisateurs peuvent également profiter de toutes les rencontres sans latence. En outre, CyberGhost permet à ses abonnés de se connecter à sept appareils en simultané et de naviguer anonymement sur le Web sans laisser de trace.

Enfin, Cyberghost propose un chiffrement AES 256 bits qui rendent les navigations anonymes. Sans oublier le système de protection contre les fuites DNS. Il offre également une bande passante illimitée. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter pleinement de la vitesse réelle de leur connexion. Et cela, même si celle-ci transite via un serveur situé dans un autre pays.

Calendrier de l’UFC 2023

L’UFC (Ultimate Fighting Championship) est l’une des organisations les plus populaires de sports de combat au monde. Elle offre aux fans des combats de haut niveau à chaque événement. Les combats sont disputés dans un environnement contrôlé et les règles garantissent le respect de la sécurité des participants et des spectateurs.

Voici les listes des événements à venir :

UFC 286. Edwards vs Usman 3 : 18 mars

18 mars UFC Fight Night. Vera vs Sandhagen : 25 mars

25 mars UFC 287. Pereira vs Adesanya 2 : 9 avril

9 avril UFC Fight Night. Holloway vs Allen : 15 avril

15 avril UFC Fight Night. Pavlovich vs Blaydes : 22 avril