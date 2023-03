UFC Fight Night : comment regarder Vera vs Sandhagen gratuitement ?

En quête d’un bon plan pour regarder gratuitement l’événement UFC Fight Night mettant en vedette le combat tant attendu entre Vera et Sandhagen ? Vous êtes au bon endroit.

Les fans d’arts martiaux mixtes sont impatients de voir ce duel au sommet entre ces deux poids coqs. Dans cet article, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur cette soirée riche en action, y compris les horaires, la carte des combats et les détails sur les combattants.

Comment regarder l’UFC Fight Night, Vera vs Sandhagen, en streaming gratuit ? Si la chaîne russe MatchTV diffuse gratuitement l’intégralité des rencontres de l’UFC, il faudra disposer d’une adresse IP local pour y accéder. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Accédez à https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

UFC Fight Night : le combat principal Vera vs Sandhagen

Ce choc entre Marlon « Chito » Vera et Cory « The Sandman » Sandhagen est considéré comme l’un des plus importants dans la division des poids coqs. Les deux athlètes ont montré de solides compétences et une montée en puissance remarquable lors de leurs derniers affrontements, promettant un spectacle intense et captivant pour les amateurs de MMA.

Marlon Vera, l’ascension fulgurante

Venant d’Equateur, Marlon « Chito » Vera possède un palmarès impressionnant avec 18 victoires, dont 9 par soumission et 6 par KO/TKO.

Après avoir remporté ses six derniers combats, il a réussi à se hisser dans le top 15 de sa catégorie.

Avec un style de combat agressif et dynamique, Chito représente une menace sérieuse pour les autres concurrents de la division des poids coqs.

Cory Sandhagen, la force tranquille

Natif des États-Unis, Cory « The Sandman » Sandhagen compte également un parcours remarquable avec 14 victoires, dont 5 par KO/TKO et 3 par soumission.

Son style de combat polyvalent et technique lui permet de s’adapter facilement aux différents adversaires qu’il rencontre.

Après quelques revers, Sandhagen semble être revenu en force et prêt à se mesurer aux meilleurs de la catégorie.

Les enjeux sont donc élevés pour ce combat principal de l’UFC Fight Night, où Vera et Sandhagen chercheront à consolider leur position dans la division et à se rapprocher d’une chance pour le titre mondial.

La carte complète de l’UFC Fight Night : Vera vs Sandhagen

Outre le combat phare entre Vera et Sandhagen, la soirée de l’UFC Fight Night propose une liste alléchante de combats préliminaires et principaux mettant en lumière des talents émergents et confirmés. Voici la carte complète des affrontements :

Combats principaux

Main Event : Marlon Vera vs Cory Sandhagen (Bantamweight) Holly Holm vs. Yana Santos (Bantamweight) Nate Landwehr vs. Austin Lingo (Featherweight) Andrea Lee vs. Maycee Barber (Flyweight) Alex Perez vs. Manel Kape (Flyweight) Chidi Njokuani vs. Albert Duraev (Middleweight)

Combats préliminaires

Daniel Pineda vs. Tucker Lutz (Featherweight) Steven Peterson vs. Lucas Alexander (Featherweight) Trevin Giles vs. Preston Parsons (Welterweight) CJ Vergara vs. Daniel de Silva (Flyweight) Vinicius Salvador vs. Victor Altamirano (Flyweight)

Avec autant de talents sur la carte, les spectateurs peuvent s’attendre à une nuit divertissante et passionnante de combats d’arts martiaux mixtes de haut niveau.

Horaires et organisation de l’événement

L’UFC Fight Night ayant lieu dans une salle adaptée au fuseau horaire local, les horaires de diffusion peuvent varier pour les téléspectateurs internationaux. Il est donc important de vérifier les informations spécifiques à votre pays pour ne rien manquer du spectacle. Voici un aperçu des horaires généraux de l’événement :

Début des combats préliminaires : à partir de 9:00 le 25 mars 2023

Début des combats principaux : à partir de 00:00 le 26 mars 2023

Assurez-vous de noter ces horaires dans votre agenda afin de ne pas manquer une minute de l’action lors de cette soirée exceptionnelle de l’UFC Fight Night.

Pour les fans qui souhaitent regarder les combats depuis le confort de leur domicile, l’UFC Fight Night sera diffusé sur différentes chaînes de télévision et plateformes de streaming en ligne selon les régions.

Mais pour regarder gratuitement l’UFC Fight Night Vera vs Sandhagen, vous avez la possibilité de le faire via le site russe https://matchtv.ru/channel/matchtv.

Pour ce faire, utilisez un VPN.

Il est recommandé de vérifier les options de retransmission disponibles dans votre pays avant l’événement pour ne rien manquer.

En résumé, l’UFC Fight Night promet d’être une soirée mémorable pour tous les amateurs d’arts martiaux mixtes, avec un combat principal explosif entre Vera et Sandhagen ainsi qu’une multitude d’autres affrontements de qualité. Ne manquez pas toutes les informations essentielles sur les horaires, la carte des combats et les options de diffusion en direct pour profiter pleinement de cet événement incontournable !