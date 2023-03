Comment regarder l’UFC 286 Edwards vs. Usman gratuitement ?

Alors que les grands combats de l’UFC retiennent l’attention du monde entier, la prochaine carte UFC 286 promet d’être l’une des plus grandes compétitions de l’année. Avec des affrontements passionnants entre les légendes du MMA, des débutants prometteurs et des combattants de classe mondiale, l’action ne manquera pas lors de cet événement incontournable. Suivez le guide pour regarder l’UFC 286 gratuitement.

Depuis des années, l’Ultimate Fighting Championship (UFC), propose aux amateurs de sport de combat des face à face spectaculaires et palpitants. Venue de tous les horizons tels que la boxe, la lutte, le kickboxing, le taekwondo et le jiu-jitsu brésilien, chaque challenger n’a qu’une chose en tête : vaincre son adversaire. Et la rencontre qui aura lieu ce 18 mars à Londres sera le théâtre d’un duel de haut vol entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Alors, le nigérian arrivera-t-il à mettre K.O le pratiquant britannique ? Découvrez comment regarder l’UFC 286 gratuitement et en direct.

Comment regarder l’UFC gratuitement ? La plateforme russe MatchTV prévoit de diffuser gratuitement l’ensemble des rencontres de la saison 2023 de l’Ultimate Fighting Championship, y compris le duel tant attendu entre Edwards vs. Usman. Voici comment contourner ces restrictions : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

UFC 286 Edwards vs. Usman : un duel au sommet

Avis aux amateurs de sports qui veulent regarder les combats UFC gratuitement ! L’UFC 2023 prévoit dans son calendrier des évènements numérotés à ne surtout pas manquer. Parmi eux, l’UFC 286 qui s’annonce comme un événement de premier plan. Cette soirée mettra en vedette deux des meilleurs combattants de l’UFC qui s’affronteront pour le titre de champion dans leur catégorie respective. La ceinture est en jeu et tout sera possible pour ce duel qui nous promet déjà une bonne dose d’actions et de suspenses.

En effet, Kamaru Usman, le champion en titre, se rendra en Angleterre pour tenter de reprendre sa ceinture à Leon Edwards. Les fans peuvent ainsi s’attendre à une lutte intense entre ces deux combattants, chacun ayant prouvé sa capacité à remporter des victoires par KO.

Pour rappel, l’UFC 286 marque le troisième affrontement entre le champion welterweight et celui qu’on le surnomme, à juste titre, Rocky. Les deux athlètes se sont déjà affrontés dans l’octogone à deux reprises dans le passé, chaque combat s’étant soldé par une victoire sur l’autre. Lors de leur dernier duel, Edwards prit le pas sur Usman en décochant un headkick inoubliable dans le cinquième et dernier round. Particulièrement confiant et en pleine forme, le challenger britannique prévoit un combat totalement différent et estime avoir toutes les chances de son côté pour mettre son adversaire K.O.

De son côté, Kamaru Usman va tout donner pour son match revanche et récupérer son titre. Le nigérien s’est d’ailleurs entraîné dur pour récupérer son titre et compte bien prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants du monde.

Alors, Kamaru Usman pourra-t-il à nouveau mettre la main sur l’or de l’Ultimate Fighting Championship ? C’est ce que nous allons découvrir ce 18 mars à partir de 22 h.

Suivre l’UFC 286 gratuitement et en direct sur MatchTV

L’UFC 286 mettra en vedette le champion des poids welters Kamaru Usman et le challenger Leon Edwards. Ce combat sera l’un des plus importants de l’année et les fans du monde entier seront à l’affût pour le regarder. Toutefois, visionner ce duel peut se présenter comme un véritable défi pour fans de MMA en France puisque les droits de diffusion sont détenus par différentes chaînes de télévision payante.

Néanmoins, pas de panique ! En passant par les chaînes étrangères, il est possible de regarder le combat sans avoir à payer des frais d’abonnement. Entre autres, la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matcht) prévoit de diffuser gratuitement l’intégralité des rencontres de l’UFC. Ainsi, vous pouvez suivre le duel de ce samedi sur cette chaîne.

En revanche, comme elle est limitée aux adresses IP russes, il faudra vous armer d’un bon VPN pour le streaming pour contourner les restrictions géographiques et accéder à la diffusion. De fait, un VPN comme NordVPN vous permettra de vous connecter à un serveur situé en Russie et de disposer d’une adresse IP locale. Ainsi, vous pouvez accéder à des chaînes de télévision qui seraient autrement inaccessibles dans votre zone géographique. NordVPN se présente également comme une solution de sécurité supplémentaire pour assurer votre confidentialité en ligne. En effet, le service met à votre disposition une myriade de fonctionnalités avancées telles que le Kill Switch, le Split tunneling et le double VPN, ainsi qu’un cryptage AES-256 bits pour protéger votre connexion.

UFC 286 Edwards vs. Usman : FAQ sur le combat

Quand aura lieu l’UFC 286 Edwards vs. Usman ?

L’UFC 287 Pereira vs. Adesanya aura lieu le samedi 18 mars à partir de 18h. Néanmoins, les combats les plus attendus n’arriveront que vers 22h et 23h30 pour l’affiche Edwards vs Usman.

Où se déroulera le combat entre Edwards et Usman ?

Le combat de l’UFC 286 entre Edward et Usman se déroulera à l’O2 Arena de Londres.