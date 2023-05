Le Superbike est une discipline de moto qui fait vibrer les passionnés de vitesse et de sensations fortes. Les courses sont intenses et les pilotes rivalisent d’habileté pour remporter la victoire. Si vous êtes un fan de Superbike, vous savez à quel point il est important de pouvoir suivre les courses en direct, que ce soit à la télévision ou en ligne. Mais comment regarder le Superbike gratuitement ? Suivez nos astuces

Le Superbike, c’est bien plus qu’une simple discipline de course de moto, c’est une véritable passion qui anime les amateurs de deux-roues. Regarder une course de SBK, c’est vivre une expérience unique et intense où chaque instant est empreint d’une énergie électrisante et addictive.

Le rugissement assourdissant des moteurs, la vitesse vertigineuse des pilotes, le frisson de l’adrénaline vous transportent dans un monde de sensations fortes. De leur côté, les pilotes rivalisent de maîtrise et défient les lois de la physique avec une agilité ainsi qu’une précision hors du commun pour atteindre la ligne d’arrivée en premier.

Si vous êtes à la recherche d’une bonne dose d’émotions fortes et de sensations intenses, voici nos astuces pour regarder le superbike gratuitement.

Comment regarder le Superbike gratuitement ? Les passionnés de courses moto peuvent profiter gratuitement et en direct de l’intégralité du Superbike sur la chaîne publique belge RTBF. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Worldsbk : une véritable démonstration de puissance, de vitesse et de talent

Le championnat WorldSBK est une compétition palpitante qui suit le même format que la MotoGP. Les essais libres sont le moment où les pilotes testent les limites de leur moto et se préparent à affronter leurs adversaires.

Mais c’est lors de la superpole que l’excitation atteint son apogée puisque les meilleurs pilotes se battent pour obtenir la meilleure position de départ possible. Et lorsque la course commence, c’est une véritable bataille sur la piste, remplie de dépassements audacieux et de moments de tension pure.

Toutefois, le championnat ne s’arrête pas là ! Le dimanche, les pilotes doivent être d’attaque pour la dernière manche de la compétition. C’est un moment crucial où chacun doit se concentrer et tout donner pour décrocher la victoire finale.

Toutefois, le WorldSBK n’est pas seulement une compétition de moto, c’est une véritable saga qui dure depuis plus de 30 ans. Depuis 1988, elle a vu naître de nombreux héros de la piste. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Max Biaggi ou encore Jonathan Rea font partie des pilotes qui ont écrit leur nom en lettres d’or dans les annales du Superbike.

Encore aujourd’hui, le frisson est à son comble lorsque les pilotes de l’extrême enfourchent leurs machines de course, rugissantes de puissance. Leurs moteurs de plus de 1000 cc font vibrer le bitume sous leurs roues, propulsant ces bolides à des vitesses vertigineuses tout en restant solidement ancrés au sol.

Chaque virage serré, chaque accélération fulgurante, chaque dérapage contrôlé et le rugissement des moteurs sont une véritable montée d’adrénaline pour les spectateurs.

Mais ce n’est pas seulement les pilotes qui font la renommée du WorldSBK, les équipes de construction ont également leur part de succès. Ducati, Kawasaki, Honda et Aprilia ont écrit leur histoire avec leurs machines performantes.

Où regarder le superbike gratuitement?

Pour les fans de moto qui n’ont pas le budget nécessaire pour souscrire à un abonnement, il existe une option très intéressante pour regarder le Superbike avec des commentaires en français : la chaîne RTBF. En effet, le canal belge détient les droits de diffusions en clair de l’intégralité du championnat.

Ainsi, elle offre un accès illimité à tous les moments forts et l’ensemble des rencontres du WorldSBK , y compris les essais libres, le superpole et les courses sprint. Les diffusions en direct sont disponibles en streaming directement sur leur site internet.

En outre, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous aurez la possibilité de discuter en direct avec d’autres fans pendant la compétition grâce à une fonctionnalité de chat.

Par ailleurs, même si RTBF.be ne propose pas de diffusion en haute définition, sa qualité d’image est assurée pour vous offrir une expérience de streaming optimale. Elle propose également une interface utilisateur simple et intuitive. De plus, la chaîne est accessible sur tous les écrans connectés : smartphones, tablettes, ordinateur et smart TV.

En plus du WorldSBK , la chaîne belge offre également aux fans de sport la possibilité de suivre d’autres compétitions internationales. Entre autres, les amateurs de football pourront regarder les matchs de l’UEFA Champion’s League, la plus prestigieuse compétition de clubs européens. Les fans de sports mécaniques pourront quant à eux suivre les courses de Formule 1 ou de la MotoGP . L’UFC est accessible via la chaîne.

Cependant, pour accéder à cette chaîne, vous devez créer un compte gratuit et vous connecter avec une adresse IP belge. D’où l’intérêt d’un VPN qui vous permet de contourner les restrictions géographiques.

Les autres chaînes pour suivre le worldsbk sans frais supplémentaires

Mis à part la Belgique, les passionnés de sport mécanique peuvent suivre la saison du Worldsbk en direct d’autres chaînes étrangères. Il s’agit notamment de la chaîne Suisse Servus TV (https://www.servustv.com/sport/), la chaîne luxembourgeoise RTL (https:// www.rtl.lu) et la chaîne anglaise ITV (https://www.itv.com).

À l’instar de la RTBF, ces trois chaînes offrent la possibilité de suivre l’intégralité de la saison en direct ainsi que les essais libres et les qualifications. Cependant, les commentaires seront en langues étrangères.

Servus TV

Contrairement à la France où les courses de superbike ne sont pas couvertes par les chaînes gratuites, les téléspectateurs suisses peuvent profiter d’une couverture complète de leur sport favori sur leurs chaînes nationales. Entre autres, Servus TV dispose des droits de retransmission gratuite de l’intégralité de l’évènement.

En plus du worldsbk, la chaîne diffuse également d’autres disciplines telles que la MotoGP et les matchs de la Ligue des Champions.

ITV

ITV est une chaîne de télévision britannique qui diffuse des événements sportifs en direct, parmi lesquels le championnat du monde de Superbike. Les fans de moto peuvent suivre l’intégralité de la saison sur cette chaîne. Ils peuvent également profiter des commentaires en direct et d’analyses d’experts.

RTL

La chaîne de télévision luxembourgeoise RTL propose une large gamme de programmes, allant des actualités aux émissions de divertissement en passant par les événements sportifs en direct. Les amateurs de sports mécaniques pourront ainsi profiter de la diffusion du championnat Superbike en temps réel avec des analyses détaillées.

La chaîne vous donne également la possibilité de revoir les courses en replay pour ne rien manquer des moments forts de la compétition.

Contourner les restrictions géographiques avec un VPN

Le championnat de superbike est un événement sportif très attendu par les fans de moto. Cependant, il peut être difficile de suivre toutes les courses puisque les chaînes qui diffusent les événements en France sont souvent payantes.

Pour ne rien manquer, il est possible d’accéder aux chaînes étrangères qui diffusent en streaming l’intégralité de la compétition telles que la RTBF en Belgique, Servus TV, ITV et RTL.

Toutefois, il est important de noter que ces plateformes sont géo-restreintes. Ainsi, elles ne sont disponibles que pour les résidents ou les personnes qui ont une adresse IP qui les localise virtuellement dans le territoire. Cela signifie que si vous êtes en France, vous ne pourrez pas profiter de la diffusion gratuite de la compétition sur ces plateformes.

Seul un VPN pour le streaming vous permettra de contourner les restrictions géographiques. Avec cette solution, vous pourrez vous connecter à un serveur situé dans le pays où la diffusion gratuite est disponible. Concrètement, le VPN masque votre adresse IP réelle et simule une adresse IP locale.

Toutefois, il est important de noter que tous les VPN ne sont pas égaux en termes de qualité et de fiabilité. NordVPN se présente comme une solution de confiance pour une expérience de streaming optimale.

Le service panaméen vous permet notamment de profiter d’une vitesse de connexion rapide grâce à ses serveurs optimisés. De plus, il garantit une sécurité renforcée grâce à son cryptage de niveau militaire et à sa politique de non-journalisation des données. S’y ajoutent une pléiade de fonctionnalités de sécurité avancée.

Regarder le superbike gratuitement : calendrier de la compétition

Mettant en scène des motos de série modifiées, le Superbike est un véritable spectacle pour les amoureux de deux roues. Les pilotes, véritables virtuoses de la vitesse, s’affrontent sur des circuits mythiques à travers le monde pour remporter le titre de champion.

Au-delà de la compétition, le worldSBK est également un laboratoire technologique. Les motos sont constamment améliorées pour atteindre des performances toujours plus élevées et les innovations techniques sont légion. Par ailleurs, les ingénieurs et les mécaniciens travaillent sans relâche pour optimiser chaque détail afin de donner aux pilotes les meilleures chances de succès.

Une chose est donc sûre : le Superbike est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sensations fortes. Les courses sont intenses et imprévisibles avec des dépassements spectaculaires et des accidents parfois impressionnants. Mais, c’est aussi cela qui rend cette discipline si captivante. L’adrénaline et l’émotion sont toujours au rendez-vous. Voici le calendrier officiel de la saison :

Round 1 : Grand Ridge Brewery Australian Round du 24 au 26 février

Round 2 : Motul Indonesian Round du 3 au 5 mars

Round 3 : Pirelli Dutch Round du 21 au 23 avril

Round 4 : Prosecco DOC Catalunya Round du 5 au 7 mai

Round 5 : Pirelli Emilia-Romagna Round du 2 au 4 juin

Round 6 : Prosecco DOC UK Round du 30 juin au 2 juillet

Round 7 : Prometeon Italian Round du 14 au 16 juillet

Round 8 : Acerbis Czech Round du 28 au 30 juillet

Round 9 : Pirelli French Round du 8 au 10 septembre

Round 10 : Tissot Aragon Round du 22 au 24 septembre

Round 11 : Pirelli Portuguese Round du 29 septembre au 1er octobre

Round 12 : Prometeon Argentinean Round du 13 au 15 octobre