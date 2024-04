Les voitures électriques en perte de vitesse ? Découvrez les chiffres alarmants du secteur

Les chiffres nous montrent que le marché des voitures électriques se porte mal malgré les différentes initiatives et aides entreprises par l'État. Pourquoi un tel ralentissement ? Les explications ci-dessous.

Des milliers de véhicules importés, dont de nombreuses voitures électriques fabriquées en Chine, encombrent les ports européens. Avec la chute des ventes de Tesla et BYD, le marché fait face à ralentissement sans précédent.

Pourquoi la bulle du marché automobile électrique risque de s'éclater ? Quelles sont les mesures prises par les constructeurs automobiles pour y faire face ? Découvrez les réponses à ces questions en chiffres dans ce qui suit !

source : Electromaps

Un prix largement supérieur au budget des consommateurs

Rouler au vert a un prix, et cela malgré les différents avantages des voitures électriques ! En effet, les chiffres indiquent que les voitures électriques sont largement plus chères que les voitures hybrides et celles à essence ou diesel. Combiner à cela, l'absence de réseaux de recharge fiables et rapides dissuade les consommateurs d'adopter ce genre de véhicule.

Selon une enquête menée par le S&P Global Mobility, près de 45 % des consommateurs sont réticents à la transition vers les voitures électriques à cause de la disponibilité des stations de recharge. Vienne s'ajouter à ces obstacles, le temps nécessaire à la recharge.

Les chiffres en baisse des voitures électriques : quel est son impact sur le marché automobile ?

Les chiffres montrent la baisse des ventes de voitures électriques au cours de ces derniers mois. Il faut croire que cela a un impact significatif sur l'industrie automobile. La capitalisation boursière de Tesla a chuté d'environ 30 % cette année, tandis que des entreprises telles que Ford ont retardé l'élargissement de leur gamme de véhicules électriques.

Le constructeur américain a choisi de privilégier les modèles hybrides tout comme Toyota avec son Prius Hybrid. Cette situation suscite des inquiétudes quant à la capacité des constructeurs européens et américains à effectuer une transition rentable vers les voitures électriques. Sans compter les menaces de leurs rivaux asiatiques qui proposent des véhicules électriques bon marché.

Malgré ce ralentissement, les acheteurs se montrent disposés à passer aux voitures électriques si le prix et l'infrastructure sont adéquats. Cela est cas pour la Norvège, le premier pays européen a enregistré une forte proportion de véhicules électriques parmi les immatriculations de voitures neuves.

Cependant, les constructeurs automobiles européens craignent une guerre des prix et une concurrence accrue. En effet, la Chine bénéfice de nombreux avantages dans le domaine des batteries et des technologies liées aux voitures électriques. Les constructeurs chinois sont donc bien positionnés pour rafler la plus grosse part du gâteau.

Pour surmonter ces défis, une collaboration étroite entre les gouvernements et les constructeurs automobiles est donc indispensable. Des réseaux de recharge économiques et fiables sont une priorité pour atténuer l'anxiété liée à l'autonomie de ce type de véhicules. De plus, des investissements publics sont nécessaires pour accompagner la transition vers la mobilité électrique, tout en évitant une allocation inefficace des capitaux.