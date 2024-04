Chery, un amour de voiture…

Simple unité de production automobile dans un petit village de la province d'Anhui, Chery a rapidement évolué. En 2001, l'entreprise lance son premier modèle qui devient rapidement très populaire en Chine, puis à l'étranger.

Dès 2006, le nombre total de véhicules produits par l'entreprise atteint 300 000 unités. Deux ans plus tard, Chery devient le premier constructeur chinois à exporter plus d'un million de véhicules. Voyons de plus près ces petites voitures qui font tourner tant de têtes partout où elles passent.

Une marque qui a tout accompli en 20 ans d'existence

Innovation et large variété de modèles

Choisir une voiture Chery, c'est faire confiance à une marque qui a largement prouvé sa capacité à innover. Le constructeur propose des voitures adaptées à tous les besoins et styles de vie. Les modèles vont des citadines compactes aux SUVs robustes, en passant par d'autres catégories. Les finitions sont personnalisables à souhait. Puis, plusieurs niveaux d'équipements sont disponibles pour que vous puissiez profiter du confort, de la sécurité et du design.

L'effort de recherche et développement en ingénierie automobile a permis à Chery de se doter de technologies avancées. Ses véhicules offrent ainsi une conduite souple et agréable avec un impact environnemental modéré.

La qualité accessible au plus grand nombre

Propriété du groupe public Wuhu State-Owned Assets Operation Co. Ltd, Chery a pour ambition de proposer des véhicules de haute qualité à un prix compétitif. Ce qui en fait une option intéressante pour les personnes cherchant à acheter un nouveau véhicule sans se ruiner. Sa politique tarifaire attractive permet à Chery d'offrir des voitures économiques capables de rivaliser avec ses concurrents sur le marché mondial.

La petite Chery tient tête à ses concurrents

En 2012, le constructeur a conclu une joint-venture avec Jaguar Land Rover (JLR). Cette collaboration a créé une coentreprise de production et de vente de véhicules premium en Chine. Ce genre de collaboration lui a permis de faire face à des concurrents chinois. Elle se mesure à d'autres marques compatriotes telles que Great Wall Motors, Geely ou encore BYD.

Sur le marché mondial, elle fait face à des marques bien établies, comme Chevrolet ou Renault. En Asie, elle tient tête aux japonaises Honda et Toyota ou la sud-coréenne Hyundai. En Inde, ses adversaires s'appellent Tata ou encore Mahindra.

Idéale pour le déplacement urbain, la Chery QQ séduit surtout les femmes automobilistes, mais ne déplait pas non plus aux hommes.

Chery QQ : un succès populaire en Chine

La Chery QQ est LE modèle phare de cette marque automobile chinoise. Cette petite citadine a réussi à s'imposer sur le marché local grâce à son design compact et fonctionnel, idéal pour les déplacements urbains. Ce modèle est apprécié pour sa fiabilité et sa faible consommation de carburant, deux éléments essentiels pour le succès d'une voiture dans ce segment.

Sous le capot, on retrouve un petit moteur à trois cylindres de 0,8 litre produisant 52 chevaux. Bien que cela puisse sembler peu puissant à première vue, il convient parfaitement aux besoins de la conduite quotidienne en ville. Malgré son prix abordable, la Chery QQ ne lésine pas sur l'équipement et propose de série des éléments tels que la direction assistée, les airbags frontaux ou encore le verrouillage centralisé à distance.

Chery Eq1 : la citadine électrique

Ses dimensions compactes (3,56 mètres de longueur, 1,62 mètre de largeur et 1,54 mètre de hauteur) font de cette voiture électrique un allié idéal pour évoluer en ville. Le format compact de la Chery Eq1 ne sacrifie cependant pas l'espace intérieur. Elle est conçue pour accueillir jusqu'à quatre passagers assis confortablement.

La Chery Eq1 est équipée d'un moteur électrique 30 kW (soit 41 chevaux). C'est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. L'autonomie annoncée est de 301 km. Puis, le temps de rechargement complet de la batterie est de 8 heures pour sur une prise domestique classique. Il faut seulement 40 minutes pour que les batteries obtiennent 80 % de leur capacité sur une borne rapide.

Cette petite citadine existe exclusivement en version 100% électrique pour ceux qui souhaitent se tourner vers une mobilité plus écologique. Le prix de la Chery EQ1 débute à environ 25.000 €, hors bonus écologique.

Ayant commencé son aventure avec une petite citadine destinée au marché chinois, Chery compte désormais conquérir le monde avec ses SUV survitaminés.

Chery Tiggo 7 Pro, le SUV de la marque

Lancé en 2020, le SUV Chery Tiggo 7 Pro rompt avec le style minimaliste de la QQ. Il offre des performances impressionnantes grâce à son moteur turbo de 1,5 litre de cylindrée produisant 146 chevaux. Côté sécurité, il est équipé d'une multitude d'aides électroniques, telles que le système de freinage d'urgence autonome et l‘avertisseur de sortie de voie.

Ce modèle est destiné à l'Europe et au Moyen-Orient. Cependant, il faut compter approximativement 28.000 € pour s'offrir ce véhicule en entrée de gamme. Pour les versions plus haut de gamme, avec des finitions spécifiques et un moteur plus puissant, le prix peut grimper jusqu'à 32.000 €.

Calqué sur le Tiggo 7 Pro, le Chery Tiggo 8 développe 150 chevaux. Il est plus grand et plus spacieux que son frère. En tout cas, cette voiture présente un design extérieur aussi attrayant que celui du modèle d'origine. Elle se distingue également par sa puissance, son confort et ses technologies embarquées. Ses équipements incluent un système de contrôle électronique de la stabilité et une caméra de recul à 360°.

Chery Arrizo 6, la berline haut de gamme

La Chery Arrizo 6 est une berline haut de gamme qui a été lancée en 2018. Elle propose un moteur puissant, avec une cylindrée de 1,5 litre de cylindrée et une puissance maximale de 145 chevaux. Le design extérieur attirant et d'un style unique, mêlant élégance et sportivité. À l'intérieur, la qualité des matériaux utilisés et le soin accordé à la finition sont notables.

Le véhicule est équipé d'options modernes telles que : écran tactile et système intégré de navigation par satellite (GPS), climatisation automatique bizone, régulateur de vitesse adaptatif et assistance au stationnement avant et arrière.

La Chery Arrizo 6 offre donc un excellent rapport qualité-prix pour les amateurs de berlines prestigieuses. Pour cause, ce modèle est proposé généralement entre 15.000 € et 20.000 €, selon les finitions et options choisies.

Chery E5, une alternative plus abordable

Faisant également partie de la famille des berlines, la Chery E5 est un modèle au rapport qualité-prix très attractif. Ce véhicule offre un bon niveau d'équipement pour un prix nettement inférieur à celui des modèles concurrents du même segment.

Ce modèle est équipé d'un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre de cylindrée, produisant une puissance maximale de 109 chevaux. Les équipements de série incluent : la climatisation manuelle, l'autoradio avec prise USB, la fermeture centralisée à distance et les vitres électriques avant.

Les moteurs utilisés dans les véhicules Chery sont fabriqués par la société elle-même, gage de qualité et de fiabilité. Le constructeur exporte aussi ses moteurs à d'autres fabricants de voitures dans le monde. Autant dire que les pièces de rechange ne sont pas bien difficiles à trouver.

Acheter une Chery, est-ce un bon plan ?

Le principal avantage d'une voiture Chery est sans conteste son prix. L'entreprise propose des modèles à des tarifs entre 15.000 € et 40.000 €. Par conséquent, si vous cherchez une voiture neuve à un prix attractif, il peut être intéressant de se pencher sur l'offre de cette marque chinoise. De plus, il faut reconnaître que Chery a parcouru un long chemin en termes de montée en gamme et sur les équipements disponibles. Il y a toutefois quelques points sur lesquels il faudra rester vigilant :

La qualité perçue

Malgré les progrès réalisés en termes de design et d'équipements, il ne fait aucun doute que la qualité perçue des véhicules de la marque reste inférieure à celle des constructeurs traditionnels. Les finitions ainsi que les matériaux utilisés peuvent paraître moins soignés et plus fragiles que ceux de marques plus renommées.

Le comportement routier et la sécurité

Si les modèles Chery ont montré des améliorations par rapport aux débuts de la marque, il convient toutefois d'étudier attentivement les caractéristiques et performances du modèle de votre choix. Lisez notamment sur les résultats obtenus lors des tests indépendants tels que l'Euro NCAP.

Le réseau de distribution et de service après-vente

Un autre point faible concerne le réseau de distribution et de service après-vente de la marque Chery. Il est loin d'être aussi développé que celui de ses concurrents occidentaux, ce qui peut engendrer des difficultés pour trouver des pièces détachées ou procéder à des réparations en cas de panne.

Avec une Chery d'occasion

Pour faire le bon choix lors de l'achat d'une voiture Chery d'occasion, voici quelques éléments importants à vérifier :

L'âge et le kilométrage du véhicule . Ces deux facteurs influencent le prix et la durée de vie du véhicule.

. Ces deux facteurs influencent le prix et la durée de vie du véhicule. Le carnet d'entretien . Il permet de s'assurer que le véhicule a été régulièrement entretenu et suivi par un professionnel.

. Il permet de s'assurer que le véhicule a été régulièrement entretenu et suivi par un professionnel. La provenance du véhicule. Assurez-vous que la voiture n'a pas été importée frauduleusement ou volée.

Assurez-vous que la voiture n'a pas été importée frauduleusement ou volée. Les équipements et options. Certains acheteurs accordent beaucoup d'importance aux options de confort et aux technologies embarquées dans leur voiture.