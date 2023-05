Go2roues écrabouille le prix de ce scooter électrique endurant !

Affichant une remise de 500 euros, le scooter électrique LVNENG NCE S est l’un des bons plans actuels. Équivalent 125 cc, il réunit tous les différents critères nécessaires pour vous accompagner pendant votre virée en ville.

Go2roues ne cesse d’organiser une avalanche de rabais. Actuellement c’est au tour du LVNENG NCE de profiter d’une grosse promotion. Vendue à 6 999 euros en temps normal, ce scooter est proposé à 6 499 € euros. Profitez de ce bon plan pour acquérir un meilleur scooter électrique. Combiné au prime écologique, il est même possible d’acheter ce scooter à un prix imbattable.

Un scooter125 cc moderne à la conduite fluide

C’est la première fois depuis sa sortie que le scooter électrique LVNENG NCE S est vendu à 6 499 euros, mais est-ce un bon plan ? Découvrez un peu plus sur cette version.

Ce scooter électrique se caractérise par son éclairage LED, ses rétroviseurs et les deux béquilles. En effet, le phare à l’avant-full LED accentue le côté moderne du deux-roues, tout en offrant une bonne visibilité sur la route. Outre sa qualité de fabrication, ce scooter électrique bénéficie d’une excellente finition.

En fait, il offre un excellent enjambement permettant de porter un sac entre les jambes grâce au crochet central. Le passager bénéficie également de barres de maintien stables et suffisamment grandes, ainsi que de repose-pieds escamotables bien dimensionnés.

Le LVNENG NCE S dispose également d’un espace de rangement sous sa selle accueillant ses deux batteries. La compacité et le faible encombrement de ce scooter la rendent maniable et facilitent les déplacements inter-files, notamment grâce à sa forme élancée et à ses rétroviseurs qui dépassent très peu. Les suspensions de qualité, assorties d’une selle bien rembourrée, lui donnent un avantage significatif sur les pavés et les nids de poule.

Technologies embarquées

Au centre du guidon trônent le grand écran TFT et une prise USB. Il permet d’avoir accès à la vitesse, à la puissance, au temps, à l’autonomie restante en pourcentage et en km, mais aussi à des informations plus détaillées. Notamment la distance, la durée et la vitesse moyenne du trajet en cours. Il peut même afficher un graphique montrant la consommation d’énergie sur le trajet. Le LVNENG NCE S profite également d’une alarme.

Profitez du bon plan pour acquérir le meilleur scooter électrique

Grâce au bon plan de Go2roues, l’un des meilleurs scooters électriques 125cc est proposé à un prix record. En fait,le LVNENG NCE S embarque un moteur électrique de 6 600 Watts. Il fait partie des 125 cm3 les plus performants. Cette motorisation développe un couple de 170 Nm pour une vitesse maximale de 90 km/h. Cette caractéristique lui permet de circuler sur les boulevards périphériques et les routes départementales. Aussi cette puissance se traduit par des accélérations vives, mais fluides.

Le LVNENG NCE S comprend deux batteries amovibles. Chacune a une capacité d’environ 2,44 kWh, soit 4,89 kWh en tout. Un fast charge de 12A accompagne le LVNENG NCE S pour recharger les batteries. Ce véhicule offre une autonomie de 140 kilomètres.

Autre atout de la LVNENG NCE S : sa structure. Il épouse toutes les morphologies, même s’il se révèle plutôt « long » : sa selle convient à merveille pour un voyage à deux. Quant à ses roues (14 pouces), elles offrent un parfait compromis entre maniabilité et tenue de route, ce qui lui permet de garder un niveau d’inertie maximal.

Pour rendre ce bon plan encore plus attractif, ce scooter électrique bénéficie d’un bonus écologique allant jusqu’à 2110 euros MAX à l’achat. Alors, ne tardez pas à effectuer votre achat avant l’épuisement des stocks.