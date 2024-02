[BON PLAN] – Saisissez la tablette graphique Wacom Intuos Pro Small à -5%

Explorez de nouveaux sommets créatifs avec la tablette à stylet de référence pour les professionnels, la Wacom Intuos Pro Small. Dotée de la technologie Bluetooth et d’un stylo révolutionnaire, cette tablette offre une expérience inégalée. Et profitez d’une promotion exclusive qui rend cette merveille technologique encore plus accessible.

Ne manquez pas cette opportunité !

Aujourd’hui, saisissez la Wacom Intuos Pro Small à un prix exceptionnel de 189,90 euros au lieu de 199,90 euros, avec une réduction de 5%. De plus, profitez de la facilité de paiement avec la possibilité de payer en 4 fois à seulement 48,57 euros par mois, frais inclus.

Donnez vie à votre créativité avec cette offre et découvrez une nouvelle dimension dans le monde de la création numérique.

Les détails techniques de la tablette Intuos Pro Small de Wacom

Le meilleur du tout numérique

Plongez dans l’ère du tout numérique avec la Wacom Intuos Pro Small. Une tablette à stylet conçue pour les professionnels de la création. Cette tablette est fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle offre une expérience exceptionnelle grâce au stylet Wacom Pro Pen 2. Connectez-vous facilement à votre Mac ou PC via USB ou Bluetooth, et donnez vie à vos idées artistiques avec une précision inégalée.

La nouvelle génération du jeu en réalité virtuelle

La Wacom Intuos Pro Small n’est pas seulement une tablette, c’est une porte d’entrée vers une nouvelle génération de créativité. En partenariat avec PlayStation VR2 Sense, cette tablette offre une immersion exceptionnelle avec des vibrations subtiles, un audio 3D, un suivi du regard intelligent et bien plus encore. Disponible en trois formats, la version small offre une compacité qui s’adapte parfaitement à votre espace de travail.

Collaboration avec Adobe pour une créativité sans limites

En choisissant la Wacom Intuos Pro, vous bénéficiez d’une collaboration exclusive avec Adobe. Obtenez un accès de deux mois à Adobe Premiere Pro et Adobe After Effect, des outils de montage professionnels qui complètent parfaitement votre tablette. Cette combinaison garantit des effets visuels et des graphismes d’animation époustouflants pour concrétiser vos idées créatives.

Design intelligent pour une productivité maximale

Le design intelligent de la Wacom Intuos Pro inclut huit touches ExpressKey spécifiques aux applications. Le stylet Wacom Pro Pen 2 offre une expérience qui reproduit fidèlement la sensation du crayon sur le papier. Ce stylet offre une précision et une sensibilité à la pression multipliées par quatre. Cette tablette vous donne le contrôle absolu sur votre environnement créatif.