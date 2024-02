[BON PLAN] – Profitez d’une réduction de 15% sur le robot nettoyeur de piscine WYBOT

Offrez à votre piscine le traitement royal qu’elle mérite avec le robot nettoyeur de piscine WYBOT sans fil. Conçu par la marque de confiance WYBOT, ce nettoyeur automatisé apporte l’efficacité et la simplicité à l’entretien de votre piscine. Profitez d’une promotion exclusive de 15% aujourd’hui et transformez votre expérience de nettoyage de piscine.

Le prix du robot nettoyeur de piscine WYBOT plonge!

N’hésitez plus et profitez dès aujourd’hui de cette offre promotionnelle de -15%. Le prix est à seulement 299,99 euros au lieu de 254,99 euros. De plus, choisissez la facilité de paiement en 4 fois avec des mensualités de 65,21 euros, frais inclus. Offrez à votre piscine le luxe du nettoyage automatisé avec WYBOT. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Les détails techniques du robot nettoyeur de piscine WYBOT OSPREY 1102Max-GR

Une révolution dans l’entretien de la piscine

WYBOT réinvente l’entretien de la piscine avec le robot nettoyeur de piscine sans fil 1102Max-GR. Avec son design élégant en gris foncé, il allie performance, autonomie et facilité d’utilisation pour vous offrir une piscine étincelante sans tracas.

Nettoyage maximal et filtration puissante

Doté de filtres à deux étages, ce robot nettoyeur capture tous les types de débris, des feuilles aux bourgeons. Le robot nettoyeur de piscine WYBOT assure un nettoyage complet de votre piscine. Les deux larges grattoirs intégrés piègent efficacement les débris. Le fonctionnement de ce robot offre une solution de nettoyage robuste.

Batterie longue durée et technologie de stationnement intelligent

La batterie de 5200mAh offre une performance prolongée. Cela garantit que votre piscine reste impeccable plus longtemps. La technologie de stationnement intelligent permet au robot de manœuvrer habilement. Cette technologie assure un nettoyage complet de tous les recoins de la piscine.

Ensemble complet pour une utilisation sans souci

L’ensemble comprend tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de nettoyage sans souci : nettoyeur de piscine, adaptateur secteur, ailerons et poignée, grattoir, crochet de récupération, manuel d’utilisation et guide de démarrage rapide. Transformez votre routine d’entretien avec cet ensemble complet.