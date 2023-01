Bon plan : cette moto électrique premium adoucit son prix (pas longtemps)

Aujourd’hui, la moto électrique MCR-S de la marque Ovaobike fait l’objet d’un bon plan exceptionnel auprès de Go2roues. Pour 14 990€, vous profitez d’une moto électrique puissante, parfaite pour les déplacements en ville et en banlieue.

Qualifié de moto électrique de type sportif, le modèle MCR-S représente la plus puissante des motos électriques de la marque Ovaobike. Ce roadster électrique équivalent 125 cm3 peut être piloté avec un permis B accompagné d’une formation « 125 » de 7h. Cerise sur le gâteau, Go2roues offre une réduction de -900 euros sur cette moto électrique : un bon plan à ne pas manquer, surtout avec le bonus écologique en sus!

Attention, cette promotion ne dure que quelques jours.

Ovaobike mcr-s : construction et finition

© Go2Roues.com

La MCR-S attire tous les regards par sa selle unique et son style roadster sportif. Elle a un look séduisant, avec une ligne résolument sportive. Elle nous introduit dans le monde des grosses cylindrées grâce à ses jantes massives, sa fourche inversée de 35 mm. Sans oublier sa plaque de support déportée que l’on distingue grâce aux tuyaux rouges aperçus à plusieurs endroits. L’élégante signature lumineuse en triangle inversé et le design des ailettes et des aérations contribuent également à ce look premium.

En outre, la MCR-S jouit d’un cadre composé d’acier et d’aluminium. Quant à sa suspension arrière, elle peut être réglée en rebond et en précharge. Cet amortisseur a un débattement au sol de 218 mm. Sa fourche inversée a une course de 35 mm. Aussi, cette moto électrique comprend des pneus Maxxis reposant sur des jantes de 14 pouces. Avec ces roues, la MCR-S se manie sans problème, surtout dans les bouchons

En ce qui concerne les systèmes de freinage, ils sont issus de Brembo, une marque réputée dans le secteur de la moto électrique.

Un roadster électrique avec un moteur puissant

Cette moto ville électrique est idéale pour ceux qui sont à la recherche d’un modèle sportive. En effet, proposée à 14 990€, profitez de ce bon plan pour obtenir la moto électrique MCR-S. Cette dernière profite d’un moteur qui développe une puissance nominale de 11 kW et qui atteint 22 kW en crête. Il est extrêmement puissant. Le couple à la roue est de 361 Nm, pour 46 Nm en puissance moteurs. Contrairement à certains équivalents 125, vous pouvez passer de 0 à 126 km/h d’un seul coup. Connaissez-vous un équivalent électrique de 125 aussi rapide ? Mais attention, bien qu’elle soit puissante, elle se révèle très économique en utilisation quotidienne grâce à sa motorisation électrique.

L’Ovaobike possède 3 niveaux de conduite : sport, normal, et Eco. En mode « Sport », sa vitesse de pointe peut atteindre 126 km/h. De plus, ce roadster dispose d’un mode « Turbo ». Il suffit de l’activer à l’aide d’un bouton situé sur le tableau de bord droit. Ce mode permet de débrider la pleine puissance pour passer à 148 km/h.

Ovaobike mcr-s : deux batteries performantes

© Go2Roues.com

Quant aux batteries, elles sont placées dans la partie inférieure du cadre principal. Cet Ovaobike utilise des cellules japonaises de Samsung reconnues pour leur qualité. Cette version S dispose de deux packs de batteries, comme sur la version M. Chaque pack de 4,8 kWh offre une capacité totale de 9,6 kWh.

Le fabricant revendique une portée maximum de 210 km pour une vitesse de stable de 50 km/h. En engagent le mode de conduide Eco, un pilote pesant 80 kg qui roule à 15°, peut parcourir 100 kilomètres. S’il s’agit d’un trafic mixte, la distance parcourue peut varier de 70 km. En adoptant la vitesse maximale, l’autonomie diminue à 40 kilomètres.

Un modèle monoplace, mais sportif

Très facile à conduire, la hauteur de la selle de l’Ovaobike MCR-S mesure 805 mm et son poids est de 184 kilos. Son centre de gravité bas lui permet de répondre aux besoins de la plupart des motards, quelle que soit leur taille. Sportive, cette moto électrique a été homologuée comme étant un modèle monoplace. Elle ne peut donc pas accueillir de passager.

Mais pour une remise de -900 euros, la moto électrique Ovaobike MCR-S constitue un bon plan exceptionnel surtout si vous préférez voyager en solo. Sans oublier que ce modèle bénéficie d’un équipement de qualité. Elle dispose d’un dispositif de démarrage à distance, d’un connecteur USB (utile si votre smartphone doit être rechargé), mais aussi d’un compartiment de 16,6 l situé sous son faux réservoir. Cet espace de rangement peut accueillir des gants, un sac à dos ou un antivol. En outre, elle bénéficie d’un affichage LCD. Celui-ci indique notamment la vitesse actuelle, le mode de conduite adopté, un compteur kilométrique, l’itinéraire partiel, ainsi que les conditions climatiques extérieures.

Au niveau du repose-pied gauche, il y a une pédale pour le contrôle du frein moteur et du niveau de régénération.