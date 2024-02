[BON PLAN] Améliorez votre efficacité avec la Polono PL-60

Dans le monde effréné du commerce en ligne, la rapidité et l’efficacité sont les maîtres-mots. L’imprimante d’étiquettes thermiques Polono PL-60 arrive comme une bénédiction pour les vendeurs et les expéditeurs soucieux de leur productivité. Encore mieux, cette technologie est en ce moment en promotion. C’est le moment idéal pour optimiser vos processus d’expédition sans alourdir votre budget.

Une promotion à ne pas manquer sur la Polono PL-60

Il est temps de moderniser votre espace de travail ! Avec l’imprimante d’étiquettes thermiques Polono, vous pouvez bénéficier d’une technologie de pointe et d’une efficacité inégalée.

Cet appareil est actuellement sujet d’une réduction exclusive de 10%. Par conséquent, vous pouvez l’acheter à seulement 135,37 euros au lieu de 149,99 euros, TVA incluse. Ne manquez pas cette opportunité de faire des économies tout en optimisant votre efficacité d’expédition.

Un achat sans risque

L’achat en ligne peut parfois générer des incertitudes. C’est pourquoi la Polono PL-60 est accompagnée d’une politique de remboursement sous 30 jours. Testez-la, exploitez son potentiel, et si vous n’êtes pas pleinement satisfait, vous pouvez le renvoyer par colis. C’est l’engagement donné envers la qualité du produit et la satisfaction des clients.

Pourquoi choisir l’étiquette thermique Polono PL-60 ?

Design élégant et fonctionnel

L’imprimante Polono brille par son design élégant et moderne. Avec ses dimensions compactes de 15,7 cm de profondeur, 27,7 cm de largeur et 15,7 cm de hauteur, elle s’intègre parfaitement dans tous les espaces de travail, des bureaux les plus spacieux aux ateliers les plus restreints.

Compatibilité et facilité d’utilisation sans précédent

L’imprimante thermique est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac. De plus, l’appareil est facile à installer, vous pouvez commencer à imprimer vos étiquettes en un rien de temps.

L’impression thermique réinventée

Dites adieu aux achats incessants de toner ou d’encre grâce à la technologie thermique directe avancée de l’imprimante Polono. De plus, elle dispose d’une vitesse d’impression de 150 mm/s. Cela vous donne la possibilité d’imprimer jusqu’à 72 étiquettes par minute. Ce n’est pas seulement un gain de temps, mais aussi une avancée vers une démarche plus écologique.

Une clarté et une précision inégalées

La Polono dispose d’une résolution de 203 dpi. Cela se traduit par une netteté et une lisibilité exceptionnelles des rendus. Que ce soit pour les étiquettes d’expédition ou les codes-barres, chaque détail compte et sera reproduit avec une clarté absolue.

