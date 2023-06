Ather Energy tease son futur scooter électrique pas cher

Ather Energy vient de dévoiler son nouveau scooter électrique pas cher, l’Ather 450S. Ce modèle de milieu de gamme a été conçu pour concurrencer le scooter S1 Air d’Ola Electric.

Le premier scooter électrique Ather a été lancé en 2020, il s’agit du 450X. Ce scooter haut de gamme se distingue par ses fonctionnalités et sa technologie inédite. Toutefois, il ne s’agit pas du modèle le plus accessible du marché. Pour que le grand public puisse avoir accès à ses produits, Ather lance un modèle à petit prix : le 450S.

Le nouveau scooter électrique d’Ather teasé

Les deux roues électriques, surtout les scooters électriques, deviennent le moyen de transport le plus populaire des citadines. Ils leur permettent de se déplacer à moindre coût grâce aux aides gouvernementales. Pour favoriser cette solution durable, Ather propose un scooter électrique pas cher le 450S. Bien qu’il soit d’entre de gamme, il prétend offrir des performances et une expérience de conduite comparables au scooter thermique 125 cc.

L’Ather 450S comprend une batterie de 3 kWh, qui offre une autonomie de 115 km en une seule charge. Il atteint également une vitesse de pointe de 90 km/h. Ces performances suffisent pour se déplacer en ville et en périphérie.

Bien que les caractéristiques restent encore peu connues, ce scooter électrique pas cher manque de certaines fonctions réservées à des modèles plus onéreux. Tarun Mehta, cofondateur et PDG d’Ather Energy, a toutefois indiqué que le 450S va intégrer des équipements révolutionnaires. Cela permettra d’améliorer le plaisir de conduire et la sécurité, tout en conservant des performances exceptionnelles.

Les réservations du scooter électrique débutent en juillet

La startup EV, basée à Bengaluru, va commencer à prendre des réservations pour le scooter électrique Ather 450S à partir du mois de juillet. Le calendrier de lancement du scooter reste pour l’instant inconnu.

Par ailleurs, Tarun Mehta, cofondateur et PDG d’Ather Energy, a fait part de ses réflexions sur le lancement du nouveau scooter électrique. Il a déclaré que la plateforme 450 avait été un grand succès pour l’entreprise. Il a insisté sur l’objectif de l’entreprise de rendre les véhicules électriques plus accessibles à un plus grand nombre d’acheteurs. Mehta a souligné que le modèle d’entrée de gamme cible tous ceux qui souhaitent aborder le secteur électrique tout en recherchant la qualité et la fiabilité.

Pour ce qui concerne le design du scooter, la société n’a pas encore présenté entièrement le 450S. Un teaser a toutefois été dévoilé, montrant son tableau de bord. Cette version d’entrée de gamme devrait ressembler à son homologue plus onéreux, mais se différencier par de petits détails.