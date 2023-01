Comment fonctionne l’assurance au Km ?

L’assurance au Km permet aux petits rouleurs et aux conducteurs occasionnels de limiter leur dépense en police d’assurance.

Si vous roulez moins, vous n’êtes plus contraint de payer plus pour assurer votre véhicule. L’assurance auto au Km est une alternative visant à réduire la prime d’assurance. L’avantage de l’assurance au km est simple, vous payez une prime proportionnelle à votre parcours. Si vous roulez moins, vous allez payer moins. Mais comment ça marche en fait ? Vous trouverez les détails dans cet article.

En quoi consiste l’assurance au Km ?

L’assurance au Km est aussi appelée « Pay as you drive ». C’est une sorte d’assurance automobile dans lequel l’assuré a le droit de personnaliser sa police d’assurance. La somme à payer dépend ainsi du kilométrage effectué pendant une période déterminée. Cette politique vise à diminuer la prime et c’est plutôt avantageux pour les petits rouleurs.

L’assurance au Km se subdivise en deux formules dont le « pay as you drive » et le forfait kilométrique. L’assuré choisit sa formule au moment de la souscription.

La formule « Pay as you drive »

Dans la formule « Pay as you drive », vous payez la prime d’assurance en fonction du kilométrage de votre voiture. Le paiement s’effectue chaque mois en fonction de la distance totale parcourue. Ainsi, la prime à payer diffère d’un mois à l’autre suivant le parcours de votre véhicule.

Le forfait kilométrique, la formule d’assurance au Km la plus répandue

Plus utilisée que la précédente, cette formule implique une estimation préalable de la distance à parcourir pendant la période. Dans ce cas, il existe des barèmes de cotisation en fonction de l’intervalle parcouru. Généralement, on rencontre les intervalles ci-après :

Distance < 3 000 Km ;

3 000 Km < distance < 5 000 Km ;

Distance > 5 000 Km.

Certains assureurs instaurent d’autres barèmes qui peuvent aller jusqu’à plus de 20 000 Km.

Le principe reste le même qu’il s’agisse d’une voiture électrique ou d’une voiture plus traditionnelle. Dans certains cas, l’assureur demande à l’assuré de faire parvenir une photo du compteur de son véhicule. Ce dernier doit envoyer la photo à chaque échéance afin d’évaluer le kilométrage effectué. La prime est calculée à partir des chiffres affichés sur le compteur.

D’autres assureurs fournissent un boîtier électronique qui va accompagner la voiture à tout moment. Le but est de permettre à celui-ci de connaître le kilométrage exact que le véhicule a parcouru au cours du mois. Le boîtier est connecté au téléphone mobile de l’assuré.

Qui peut souscrire à l’assurance au Km ?

Bien sûr, l’assurance au Km ne profite pas à tout le monde. Cependant, elle offre beaucoup d’avantages à une poignée de conducteurs.

Tout d’abord, la formule profite bien aux conducteurs occasionnels, notamment pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Sachant qu’ils ne conduisent que rarement, ils peuvent ainsi réduire la prime à payer.

Ensuite, les jeunes conducteurs ne conduisent pas souvent. Du coup, leur kilométrage est moindre. Ce qui fait de l’assurance au Km la formule la plus adaptée pour limiter les frais y afférents. Il en est différemment des nouveaux détenteurs de permis de conduire. En général, les compagnies proposent ce tarif pour ceux qui ont leur permis depuis plus d’un an.

Enfin, il est aussi possible d’opter pour l’assurance au Km pour les secondes voitures. Celles-ci ne s’utilisent que pendant une période relativement courte, un séjour à la campagne, par exemple.