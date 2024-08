5 façons de rendre le design des smartwatch moins ennuyeux 

Les dernières montres connectées de la nouvelle génération telles que la Samsung Galaxy Watch 7 à la Garmin Forerunner 165 en passant par la Google Pixel Watch 3 ont un point commun. Le design de ses smartwatch est ennuyeux.

Toutefois, pour y remédier il existe 5 manières de rendre votre montre connectée Apple, Samsung ou Garmin plus intéressante. C'est en s'inspirant de ce que les marques horlogères historiques comme Rolex, Omega, Cartier et Swatch ont fait.

Faire valoir les fonctions spéciales d'une smartwatch

A l'exemple de la Rolex Submariner ou de l'Omega Seamaster, il est actuellement possible de rehausser le prestige de votre montre connectée. Par exemple, c'est en mettant en avant ses capacités comme le fait qu'elle supporte la plongée.

C'est notamment le cas de l'Apple Watch Ultra. Même s'il est dit qu'elle peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. En fait, il ne faut pas dépasser les 30 mètres quand on la porte dans l'eau.

De même, si vous avez une Polar Grit X2 Pro, elle peut servir en tout temps. Ce n'est pas forcément pour aller escalader une montagne. Mais qu'importe, les capacités spéciales d'une smartwatch la rendent moins ennuyeuse et cela permet d'oublier leur design standard.

Faire d'une smartwatch au design ennuyeux un bijou

À l'exception de la Garmin Lily 2 et de la Fitbit Luxe, il est actuellement difficile de reconnaître les montres connectées spéciales. De plus, les modèles pour femme ont l'air de se démarquer par rapport aux modèles pour homme.

Il est un peu loin le temps où la Tank de Cartier se distinguait aussi bien au poignet de Muhammad Ali qu'à celui de la princesse Diana. Désormais, le faste des diamants incrustés n'est plus ce qui définit la qualité d'une montre connectée.

Actuellement, ce sont les options qui priment. Par contre, pour rendre le design d'une smartwatch moins ennuyeux, cela pourrait revenir à la mode de procéder de la sorte.

Incorporer un écran réversible

Ensuite, ce qui pourrait changer la donne sur une smartwatch au design standard qu'il soit rond ou carré, ce serait un écran à double affichage. Cela peut être un écran caché qui peut révéler vos statistiques de santé cruciales pour les consulter facilement à la volée. Il se pourrait aussi qu'il affiche par défaut le widget de votre choix.

La montre mécanique classique avec écran réversible la plus célèbre est la Reverso de Jaquar Lecoultre. Elle est magnifique. Conçue pour les joueurs de polo, la face principale de la montre peut être cachée à la discrétion du porteur pour la protéger des dommages. D'autres versions disposent d'un second cadran au verso pour un double fuseau horaire.

Montrer la technologie interne de la smartwatch

Pour suivre, de nombreuses montres mécaniques modernes sont dotées de fenêtres de visualisation en verre sur le dessous du garde-temps. Cela permet aux curieux d'en observer le fonctionnement interne. Cela s'applique même aux montres bon marché.

Même si les entrailles d'une smartwatch ne sont pas aussi esthétiques qu'une montre mécanique, je parie qu'elles sont tout de même très intéressantes. Ceux d'entre nous qui ont eu la chance de grandir dans les années 1990 se souviennent sans doute d'une époque insouciante où l'électronique grand public était translucide, des téléphones fixes aux Gameboys en passant par les ordinateurs Macintosh.

Un peu de couleur et d'amusement

Enfin, peu de marques horlogères légendaires sont plus synonymes de plaisir que Swatch. C'est ce qui manque actuellement au design des smartwatch ennuyeuses de maintenant : de la couleur.

Le fabricant suisse produit des montres colorées, élégantes et farfelues depuis plus de 35 ans. Si l'utilisation de matériaux haut de gamme dans une montre connectée est appréciable, les teintes et les éléments de design amusants le sont tout aussi. Pourquoi ne pas avoir les deux ?

