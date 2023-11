Yadea sort une moto électrique avec un couple incroyable !

Yadea Kemper dévoile une moto électrique nu doté d’un couple insensé. Le couple indiqué est de 570 Nm.

Si l’on en croit l’EICMA 2023, il est évident que les fabricants de motos électriques visent plus de performance à l’avenir. Des dirtbikes électriques aux motos sportives électriques, en passant par les naked bikes électriques, l’EICMA 2023 avait tout pour plaire. L’une d’entre elles a particulièrement impressionné : la Kemper, le modèle le plus performant de l’arsenal de la marque chinoise Yadea.

La moto électrique la plus performante de Yadea

Lors de l’EICMA 2022, la marque avait présenté le Keeness, un modèle de moto électrique sportive et dénudée. Cette année, Yadea s’est surpassée en présentant la Kemper. Cette moto électrique prend la forme d’un roadster dénudé, mais il se révèle plus performant, tant au niveau de la technologie de la batterie que de la puissance du moteur.

En ce qui concerne ces parties cycles, Yadea avance des chiffres qui sont franchement difficiles à croire. Par exemple, son moteur développe une puissance maximale de 40 kilowatts (environ 54 chevaux) est plutôt banal dans le monde des moteurs à combustion interne. Toutefois, le couple de 570 Newton-mètres de cette moto électrique Yadea ne l’est certainement pas. Certes, certains constructeurs ont déjà annoncé des chiffres de couple stupéfiants, mais les performances réelles étaient plutôt médiocres.

Le temps de 0 à 100 km/h de 4,9 secondes ne rivalise peut-être pas avec les motos électriques les plus rapides dépassant la barre des 3 secondes, mais il reste quand même assez vif.

Une moto électrique Kemper à recharge rapide

Outre son couple impressionnant, cette moto électrique DE Yadea profite d’une batterie lithium-fer-phosphate de 320 volts/20 Ah. En fait, la marque affirme qu’il est capable de se recharger très rapidement grâce à la charge rapide DC. Il indique que la Kemper dispose d’une charge rapide, capable de recharger la batterie à 80 % en seulement 10 minutes. De plus, il revendique un temps de recharge complet de seulement 18 minutes. Vous aurez sûrement besoin d’une technologie de charge spécialisée pour y parvenir, et brancher le vélo à une prise domestique entraînera sûrement des temps de charge beaucoup plus lents.

Pour compléter les performances impressionnantes de la moto électrique au couple insensé, le Yadea Kemper comprend l’ABS Bosch et l’antipatinage liés aux freins Brembo. Elle est équipée d’une suspension KYB, d’un écran de tableau de bord couleur TFT de 7 pouces et est homologuée comme moto L3e-A2 pour l’Europe. Ce deux roues électrique comprend également une caméra embarquée 1080p intégrée. Ce dernier permet aux cyclistes de sauvegarder des images sur une carte mémoire amovible.

À l’heure de la rédaction de cet article, Yadea n’a encore fait aucune annonce concernant le prix ou la disponibilité de la moto.