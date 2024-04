La voiture électrique pas chère à 1 000 km d’autonomie est finalement là !

Cette voiture électrique pas chère avec 1 000 km d'autonomie débarquera bientôt en France et elle n'est pas européenne !

Ce n'est plus une utopie ! La voiture électrique pas chère avec une autonomie de 1 000 km sera bientôt en France. De fabrication chinoise, Zeekr, appartenant au géant Geely, se prépare à faire son entrée sur le marché français d'ici la fin de l'année 2024. Avec cette expansion, le constructeur asiatique espère suivre les traces d'autres marques chinoises déjà présentes en Europe, telles que BYD, MG, Seres et Aiways. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Essayons de décortiquer le sujet dans ce qui suit !

Zeekr : la voiture électrique pas chère à 1 000 km d'autonomie !

Zeekr proposera deux de ses modèles phares sur le marché français : la berline 001 et le crossover X. Ces véhicules, vendus en Allemagne à des prix compétitifs démarrant respectivement à 59 990€ et 44 490€, offrent des autonomies respectives de 620 km et 445 km selon le cycle WLTP.

Avec ce prix largement plus bas que les modèles de fabrication européenne, il faut croire que ces véhicules ne seront pas éligibles au bonus gouvernemental. Les restrictions liées à sa fabrication en Chine en sont la cause. Il faut croire que cette voiture ne bénéficiera pas de ce bonus écologique de 4 000€.

Est-ce que cette voiture chinoise trouvera preneur sur le marché français ?

Malgré cette question qui plane autour du bonus écologique, la marque n'en reste pas moins optimiste quant à son avenir sur le marché français. Zeekr espère convaincre les français en proposant de nombreuses améliorations significatives, notamment une recharge plus rapide pour la Zeekr 001.

Bien que la version spéciale de la Zeekr 001 avec une autonomie impressionnante de 1000 km ne soit pas commercialisée en France, une version dotée d'une batterie de 95 kWh et d'une recharge en 11 minutes pourrait, tout de même, être disponible. Elle fera partie des écuries de la voiture électrique pas chère avec une excellente autonomie !

Zeekr, bien partie pour conquérir le marché français !

L'expansion de Zeekr en France ne se résume pas seulement à la vente de voiture pas chère avec une excellente autonomie. La société chinoise semble être prête à relever des défis assez titanesques. Cela concerne entre autres la création d'un réseau de distribution et d'entretien, ainsi que le développement d'une image de marque de qualité.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le constructeur chinois a ouvert des postes pour encadrer et diriger son arrivée en France. D'un côté, l'arrivée de cette voiture électrique pas chère avec son autonomie qui décoiffe boostera le marché du travail. D'un autre, elle contribuera à relever des ambitions et des défis élevés en ce qui concerne le secteur des voitures 100 % électriques.