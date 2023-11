Tromox MC10 : une moto électrique sexy prête pour l’aventure

MC10, la toute première moto électrique tout-terrain de Tromox, est actuellement présentée à l’EICMA 2023 à Milan, en Italie. Offrant un énorme potentiel pour la mobilité future, elle a déjà reçu des réponses encourageantes de la part de nombreux experts du secteur.

L’EICMA, le plus grand salon au monde pour l’industrie de la moto, se déroule actuellement au complexe Fiera Milano Rho à Milan, en Italie. Aux côtés de plusieurs fabricants réputés, Tromox crée des vagues à l’EICMA 2023. En effet, la marque présente sa dernière version de la moto MC10. La technologie avancée, les fonctionnalités intelligentes et le potentiel de mobilité future offert par la MC10 ont grandement impressionné le public. Ce dernier comprend de nombreux experts du secteur, les entreprises et opérateurs les plus prestigieux du secteur et des passionnés de vélo du monde entier.

La moto électrique de Tromox MC10 établit une nouvelle norme pour la mobilité future

Lorsqu’il s’agit de parvenir à un avenir plus durable, il est important de noter que la mobilité, la technologie et l’environnement sont étroitement liés. La nouvelle moto tout-terrain électrique MC 10 de Tromox obtient de très bons résultats dans tous ces domaines.

En fait, ce fabricant a accordé beaucoup d’attention à l’amélioration de l’expérience de moto tout-terrain pour les pilotes MC10. Le corps léger et l’angle de fourche avant optimisé de 26 degrés permettent de contrôler le vélo sans effort. Un rayon de braquage de 1 025 millimètres assure une manipulation fluide pour les utilisateurs.

L’une des caractéristiques les plus innovantes de la MC10 est le système de suspension arrière TR-3C (Confort, Control et Cross). Il est développé indépendamment par Tromox. Basé sur les principes de la cinématique, ce système peut séparer efficacement les forces de traction, de freinage et de direction. En conséquence, les pilotes peuvent contrôler leur direction avec précision et atténuer les impacts au sol. La moto électrique MC10 est également dotée d’une unité de contrôle du véhicule (VCU) hautement intégrée. Cette dernière est développée en interne par Tromox. Le VCU fonctionne comme le noyau du système intelligent M-Space 3.0. De fait, il numérise les actions physiques des coureurs lorsqu’ils conduisent la MC10.

Tromox MC10 intègre plus de 30 capteurs, dotés d’une communication 4G et Bluetooth. Cela assure une transmission de données de haute précision et réactives entre le véhicule, le propriétaire et les systèmes backend. Rendant les choses encore plus excitantes, le système de connectivité du véhicule Tromox App permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de conduite en fonction de leurs préférences personnelles.

Une expérience de conduite réactive garantie

Un autre avantage de la moto électrique MC10 est son excellente absorption des chocs. Celle-ci peut être attribuée à ses roues avant et arrière avec moyeux à rayons très durables et résilients. La conception globale de cette moto électrique prolonge la durée de vie des roulements et des pneus. Par ailleurs, cette configuration offre une expérience de conduite réactive en réduisant le poids total du véhicule.

La technologie des batteries est un attribut clé des vélos électriques modernes. À cet effet, la Tromox MC10 intègre un BMS (Battery Management System) intelligent. De fait, ce système sélectionne des seuils de décharge sûrs et assure l’équilibrage des cellules entre les cellules de la batterie. En conséquence, les pilotes de la MC10 peuvent profiter de longs trajets, même en présence d’une chaleur torride et d’un froid glacial.

Avec ses trois variantes au design innovant, la MC10 offre un énorme potentiel pour la mobilité future. La MC10 Lite convient aux déplacements urbains. D’ailleurs, elle devrait faire sensation sur le marché en raison de sa faible barrière à l’entrée. De plus, elle ne nécessite aucun permis de conduire.

D’autre part, la MC10 StreetX a été conçue pour les navetteurs urbains vivant en banlieue et qui voyagent fréquemment entre les villes et les banlieues. Enfin, la MC10 TriaX est conçu sur mesure pour les amateurs de tout-terrain. Elle s’utilise notamment dans les forêts, les montagnes et les terrains accidentés.