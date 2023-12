L’idée d’adopter la mobilité électrique devient de plus en plus attrayante, mais le fait de devoir posséder un permis ou de suivre une formation peut décourager certains utilisateurs. Heureusement, une gamme de scooters électriques sans permis est disponible sur le marché.

Pour dénicher le meilleur scooter électrique sans permis, il faut se tourner vers les équivalents à 50 cm3. Ces modèles, limités à 45 km/h, sont idéaux pour la conduite urbaine. Rappelons que ces scooters ne peuvent pas circuler sur les trottoirs et les pistes cyclables. En outre, il faut porter un casque pour assurer la sécurité. Alors, lisez la suite pour découvrir le précieux sésame.

Super Soco CPX : le plus confortable des scooters électrique périurbains

Caractéristiques techniques Prix : 6 190 €

Cylindrée Équivalent : 125 cc bridé

Puissance moteur : 4 000 W

Couple maximal : 171 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h, 90 km/h

Autonomie : 70 km, 140 km

Le Super Soco CPX se distingue comme le meilleur scooter électrique sans permis pour les utilisations périurbaines. Il s’agit en réalité d’un équivalent 50 cc, homologué en tant que tel sur la carte grise, mais est en fait le modèle 125 cc bridé. Cette caractéristique offre la possibilité de profiter d’un moteur de 4 000 W, ce qui se traduit par une reprise immédiate.

Avec une batterie seulement, le Super Soco CPX offre une autonomie de 70 km, mais l’ajout d’une batterie supplémentaire permet de couvrir jusqu’à 140 km . Par ailleurs, les équipements de sécurité, tels que les freins à disques, sont dignes d’un équivalent 125 cc. Ils assurent une distance de freinage assez courte par tous les temps. Son design, aux formes anguleuses et au liseré de couleur jaune ou rouge, ajoute une touche esthétique agréable.

Dimensions confortables et maniables

L’autonomie peut être doublée

Un scooter anguleux

Pink Me : le fleuron des scooters électriques sans permis made in France

Caractéristiques techniques Prix : 2 979 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 2 000 W

Couple maximal : 110 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 50 km, 100 km

Le Pink Me de Pink Mobility permet de vivre une expérience de conduite électrique unique en son genre. Doté d’un puissant moteur de 2 000 W, il s’impose comme un scooter électrique sans permis performant et pratique. Sans oublier que l’atout majeur de la marque Pink Mobility réside dans sa fabrication locale et un service après-vente local performant.

La version de base du Pink Me intègre un pack de batteries offrant une autonomie de 50 km environ. Pesant seulement 9 kg, ce pack est facile à transporter, même sans ascenseur. Outre ses performances énergétiques, le Pink Me dispose d’un tableau de bord numérique complet et de jantes de 10 pouces qui optimisent la maniabilité, ce qui est particulièrement apprécié par les novices du deux-roues.

Un made in France

Prix très concurrentiel

Dimension limitée aux moins de 1m90

Le Piaggio One : scooter électrique stylé

Caractéristiques techniques Prix : 2 979 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 2 000 W

Couple maximal : 85 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 41 km

Bien que le Piaggio One soit assez cher pour ses performances, il brille incontestablement par son esthétique, proposant une variété de couleurs vives et attrayantes. Disponible en versions 50 cc et 125 cc, le Piaggio One 50 cc est la version sans permis par excellence.

Avec une autonomie de 41 km, légèrement inférieure à certains concurrents, la batterie, cependant, se démarque par sa légèreté. De plus, Piaggio a judicieusement intégré un port de charge physique compatible avec les bornes publiques.

Propulsé par un moteur de 1 200 W, le Piaggio One offre des performances modestes, assurant un entretien réduit grâce à sa fiabilité éprouvée. Toutefois, dans les zones avec des dénivelés, la performance peut sembler limitée. En somme, le Piaggio One se distingue comme le choix privilégié pour ceux qui privilégient le style sans sacrifier la fiabilité.

Un deux roue électrique d’un constructeur historique

Design moderne

Équipement limité

RED Electric E50 : un scooter électrique sans permis endurant

© Go2Roues

Caractéristiques techniques Prix : 7 965 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 3 000 W

Couple maximal : 277 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : jusqu’à 300 km

La société RED Electric enrichit sa gamme de scooter électrique par son nouveau modèle accessible sans permis : le E50. Animé par une motorisation de 4 000 W, le RED Electric E50 offre des reprises puissantes, atteignant 45 km/h en moins 7 secondes avec un couple moteur impressionnant de 277 Nm. Mais ce qui distingue la gamme E de RED Electric, c’est son système novateur de 4 batteries.

Vendu initialement avec une batterie offrant 75 km d’autonomie en mode Eco, chaque batterie ajoute 75 km supplémentaires. Cette configuration permet une autonomie théorique remarquable de 300 km, une caractéristique sans équivalent sur le marché.

En tant que modèle 50 cc sans permis, il atteint une vitesse maximale de 45 km/h. En outre, le E50 embarque un écran de 7 pouces assurant une navigation fiable. Étanche et en couleur, il est complet offrant une expérience de conduite agréable.

Longue autonomie assurée par ses 4 batteries

Scooter connecté

Absence d’espace de rangement

Rider 3000W : le choix ultime parmi les scooters électriques sans permis

Caractéristiques techniques Prix : 3 390 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 3 000 W

Couple maximal : 95 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 120 km

Bâti sur les mêmes principes fondamentaux que son homologue le Rider 5000W, ce scooter électrique sans permis marque tous les points. Que ce soit en termes de confort, de tenue de route, d’accélération ou d’élégance, il offre une expérience de conduite exceptionnelle.

Sa maniabilité exceptionnelle en fait un choix idéal pour les débutants, avec une marche arrière pratique, surtout pour ceux qui s’initient aux deux-roues. Célébrée comme l’un des scooters électriques les plus fiables de 2022 en France, la série Rider inspire confiance et fiabilité.

Son écran LCD monochrome est complété par des fonctionnalités modernes telles que le démarrage sans clé et une alarme de série. Bien qu’elle soit amovible, la batterie peut également être rechargée sans être retirée grâce à un port externe. Avec une autonomie revendiquée de 100 km, le Rider 3000W propose une performance exceptionnelle, pouvant atteindre 120 km à une vitesse de 30 km/h. En somme, le Rider 3000W se positionne comme le choix incontestable pour ceux qui recherchent un scooter électrique sans compromis, alliant style, performance et praticité.

Elégant et performant

Un scooter endurant

Batterie un peu lourde

Niu NQi Sport : accessible sans permis et fiable

Caractéristiques techniques Prix : 3 699 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 1 800 W

Couple maximal : 120 Nm

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 55 km

Découvrez le Niu NQi Sport, le scooter électrique sans permis par excellence en 2023. Il s’est imposé comme l’un des modèles les plus populaires en France, grâce à son rapport qualité-prix imbattable et à sa fiabilité exceptionnelle. De plus, il s’agit de la marque de référence pour les parcs de scooters électriques utilisés en libre-service, grâce à sa robustesse et ses fonctionnalités connectées à la pointe de la technologie.

Ce modèle est propulsé par un moteur électrique de 1800 W qui offre des performances exceptionnelles, avec une vitesse maximale conforme aux normes des scooters sans permis, c’est-à-dire 45 km/h. La version de base couvre une distance de 55 km.

Amovible, cette batterie peut être changée par une plus puissante. Sa durée de charge totale se situe entre 7 et 8 heures, ce qui garantit une utilisation pratique au quotidien. Avec le Niu NQi Sport, vous optez pour une fusion parfaite entre puissance, autonomie et facilité d’utilisation, confirmant son statut de référence incontestée sur le marché.

Espace de stockage sous le siège

Carte 3G intégrée

Accélération en moyenne pendant les premiers mètres

LVNENG X1 : biplace mais léger

Caractéristiques techniques Prix : 4 149 €

Cylindrée Équivalent : 50 cc

Puissance moteur : 2 000 W

Couple maximal : NC

Vitesse Maximale : 55 km/h

Autonomie : 120 km

Le LVNENG X1 est un scooter électrique sans permis qui permet de se déplacer à deux. Pesant seulement 70 kg, il se positionne comme un véhicule léger. Sa roue arrière embarque un moteur de 2000 W. De plus, ce scooter n’a pas de transmission. Cette caractéristique contribue à sa discrétion, même à pleine vitesse, limitée à 45 km/h. Si sa puissance brute se trouve dans la moyenne, le X1 offre une expérience de conduite agréable au quotidien, avec des accélérations efficaces.

Le LVNENG X1 existe en deux versions de batteries distinctes. Celle d’une capacité de 60V / 24Ah offre une autonomie de 60 km tandis que la deuxième version intègre une double batterie permettant de parcourir 120 km. En termes d’équipements, le X1 profite d’un système de démarrage sans clé, d’une alarme et d’enceintes Bluetooth.

À l’avant, il utilise l’éclairage LED, tandis qu’à l’arrière, une ampoule plus classique contraste avec le look moderne. Côté finition, on aurait aimé que le X1 s’offre une touche plus luxueuse

Démarrage keyless

Prise USB

Pas de connectivité

FAQ

Scooter électrique sans permis : pourquoi en choisir un ?

Le choix entre un scooter électrique avec permis ou sans dépend avant tout des besoins, des contraintes et des habitudes de chacun. Il faut savoir qu’un scooter électrique dit sans permis correspond à un deux roues 50 cm3, d’une puissance de 4 000 Watts maximum. Ce petit deux-roues est soumis à une réglementation stricte de l’Union européenne, limitant sa vitesse maximale à 50 km/h.

BSR : qu’est ce que c’est ?

Le BSR (Brevet de Sécurité Routière) ou l’AM peuvent être exigés pour conduire un scooter électrique sans permis. Ces attestations comprennent des modules théoriques. Elles sont obligatoires pour les jeunes de 14 ans souhaitant rouler en scooter sans permis, à l’exception de ceux qui ont un permis B ou nés avant janvier 1988.

Un scooter électrique sans permis doit-il être assuré ?

L’immatriculation des scooters électriques sans permis est obligatoire en France, étant donné qu’ils sont utilisés sur la voie publique. Pour obtenir cette immatriculation, le véhicule doit être homologué. En plus, il faut souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile et les risques d’accident.

Quels sont les équipements indispensables pour conduire un scooter électrique sans permis ?

Comme pour les autres modèles, les conducteurs doivent respecter certaines normes de sécurité. Il faut porter un casque homologué, mais aussi des gants conformes aux exigences de la norme européenne CE. Par ailleurs, le scooter électrique sans permis doit être équipé des réflecteurs, d’un rétroviseur et des clignotants.