Test NQi Sport : que vaut ce scooter électrique abordable de Niu ?

Découvrez à travers ce test ce que le scooter électrique NQi Sport 50cc vaut réellement. Il s’agit de l’un des scooters les plus commercialisés, et ce, en raison de son prix très compétitif, de son design moderne et de ses nombreuses fonctionnalités.

Le NQi Sport est l’un des scooters électriques accessibles sans permis de Niu, une marque établie en Chine connue pour ses gammes de deux roues électriques. Ce dernier se distingue par ses caractéristiques étendues et surtout par son rapport qualité/prix. En effet, ce scooter électrique connecté coûte seulement 2.999 euros. Mais cette somme peut sembler importante pour la plupart d’entre nous. Cependant, vous verrez dans ce test que ce scooter électrique en vaut la chandelle.

Caractéristiques techniques Modèle : Équivalent 50cc

Puissance moteur : 1 800W en nominal

Couple : 130 Nm

Autonomie : 80 km

Connectivité : 3G et récepteur GPS

Un design à la fois rétro et moderne

Le scooter électrique de notre test est livré dans une superbe finition noire. À noter toutefois que le NQi Sport existe en 5 couleurs différentes (Bleu, Rouge, Gris, Blanc, Noir). Ce deux roues électrique se distingue par son design aux courbes épurées. La marque affirme son identité à travers le grand feu avant circulaire, mêlant ainsi modernité et sobriété.

Son gabarit relativement compact rend ce scooter électrique facile à stationner. Plus encore, il se faufile aisément dans les rues, mais se révèle moins pratique pour accueillir un passager. Or on remarque que le NQi Sport comporte des repose-pieds et des barrettes pour le passager. Bien que le conducteur bénéficie d’un confort de conduite appréciable, l’espace restreint pour les jambes demeure un inconvénient pour les trajets de longue durée.

Une bonne ergonomie

Par ailleurs, les boutons et les leviers de ce scooter électrique ont été bien disposés et sont accessibles facilement. À gauche, il y a le klaxon, les clignotants, le régulateur de vitesse ainsi que la commande des éclairages. Sur la partie droite, on trouve le classique interrupteur on/off et le commutateur des modes de conduite ainsi que le bouton pour les feux de détresse.

NIU a également bien étudié les possibilités de rangement. À la différence de la plupart des autres modèles, la batterie de ce scooter se trouve sous son plancher, libérant ainsi de l’espace sous le siège. Par contre, cette configuration a son inconvénient. Lors de notre test, nous avons constaté que l’espace accordé aux jambes de NQi Sport était réduit. Venons-en enfin à l’écran. Non seulement il est lisible, mais se révèle également facile à interpréter et parfaitement rétro éclairé lors de l’utilisation nocturne.

Niu NQi Sport : test de conduite

Le démarrage du scooter se fait à l’aide de la clé de contact. En effet, même s’il dispose d’une télécommande, celle-ci ne permet pas de le démarrer.

Aussi, bien que baptisé « Sport », notre test de conduite de ce scooter électrique démontre qu’il s’agit bien d’un deux-roues de ville.

Il compte trois modes de conduite. Le mode Sport permet de rouler jusqu’à 45 km/h. Quant aux deux autres modes, l’E-Save se limite à 25 km/h la vitesse. Tandis que le Dynamic offre un excellent compromis en centre urbain, où la vitesse autorisée ne dépasse pas les 30 km/h.

Le régulateur intégré permet de garder le rythme une fois que la vitesse de croisière a été atteinte. Bien qu’il s’agisse d’une fonction pratique, vous ne pourrez pas vous en servir dans les grandes villes. Par contre, ce scooter électrique se montre très maniable et stable, même dans les embouteillages, si bien que l’on peut se déplacer sans problème. Autre atout notable lors de notre test, les systèmes de freinage du NIU NQi Sport sont à la fois précis et fiables. On pourrait en revanche déplorer l’absence du mode marche arrière.

Un scooter électrique connecté

Contre toute attente pour un scooter électrique à un prix aussi bas, le NQi Sport profite d’une connectivité 3G et d’un capteur GPS. Néanmoins, ces éléments ne sont pas très utiles à la conduite. En effet, ils ne permettent pas de visualiser en temps réel les données de navigation. Ces puces ne servent qu’à repérer le scooter et à communiquer ces coordonnées au smartphone, via l’application NIU.

Cette application se révèle particulièrement utile pour consulter le niveau de charge de la batterie ainsi que les historiques de parcours.

NIU NQi Sport : test de son autonomie

Décliné en deux versions, le NIU NQi Sport comprend une option standard offrant 55 km et une autre avec une autonomie accrue, soit 80 km. Notre modèle de test a couvert une distance de 70 km en conduite « sportive », soit une valeur satisfaisante comparée aux données constructeur. Par ailleurs, en raison de sa connectique, ce scooter consomme énormément d’énergie lorsqu’il s’arrête. Lors de notre test, le NIU NQi Sport a en effet perdu 5 % de son énergie en une seule nuit, et ce, sans que l’on ait pu le solliciter. Ainsi, difficile de dépasser la barre des 60 km avec une seule charge.

Par bonheur, la batterie se recharge facilement, elle pèse seulement 11 kg. Elle est facile à transporter grâce à sa poignée. De plus, on peut la recharger en connectant directement le scooter à une station de recharge publique, évitant ainsi d’ouvrir la trappe salie par les chaussures.

Côté mécanique, le NQi Sport dispose d’un moteur brushless monté sur la roue arrière. Fabriqué par Bosch, la marque allemande, il développe une puissance de 1 800 W en nominal avec un couple élevé de 130 Nm. Un fait notable de ce scooter, il se montre silencieux et économique. Notre test a révélé que les 100 kilomètres parcourus avec le Niu NQi Sport ne coûtent que 0,40 € environ.

Test NIU NQI Sport : notre avis

Les premières impressions sont rarement les bonnes. Cette expression se vérifie après avoir fait le test du scooter électrique NQi Sport. En effet, ce deux-roues paraissait peu performant à première vue. Pourtant, à bord de ce deux roues, il a démontré sa capacité à combler les attentes des citadins. Il offre une conduite puissante, rapide et efficace, ainsi qu’une autonomie impressionnante et un grand nombre de fonctions de sécurité avancées. Avec son design sportif, c’est un excellent choix pour les conducteurs qui recherchent un scooter électrique capable de suivre leur style de vie actif.

Toutefois, il faut souligner que le NQi Sport reste avant tout un scooter urbain. Sa petite taille le dispense des longs trajets.

Caractéristiques avancées

Espace de rangement sous le siège

Connectivité 3G

Posture de conduite désagréable

Absence de marche arrière

Design - 9 Autonomie - 8.5 Conduite - 7 Prix - 9.5 8.5 Design : Rétro et moderne à la fois. Autonomie : Autonomie de 80km. Conduite : Maniable et fiable. Prix : Un bon rapport qualité prix. User Rating: Be the first one !