Test du Seat Mo 125 : un scooter électrique avec une batterie innovante

Seat se lance dans le monde des scooters électriques en lançant le Mo 125, qui fait l’objet de notre test. Pour ce dernier, Seat s’est associé à un autre constructeur espagnol, Silence.

Le Seat Mo 125 représente essentiellement une version rebadgée de la Silence S01. Cependant, il surprend par son prix inférieur à celui de la Silence S01, qui s’élève à 5 800 euros, contre 6 265 euros pour la Silence S01. Les deux modèles ont une autonomie annoncée de 135 km grâce à leur batterie de 5,6 kWh et atteignent une vitesse de 95 km/h. Découvrez dans ce test ce qu’il en vaut.

Examen du design de le Seat Mo 125

Caractéristiques techniques Couple : 240 Nm

Cylindrée : 125 cm3

Puissance moteur : 7 KW

Transmission : roue arrière

Vitesse Maximale : 95 km/h

Autonomie : 130 km

Prix : 5 900 €

La plupart des scooters électriques viennent d’Asie, mais le Mo a été conçu entièrement en Espagne, à Barcelone, la ville natale de Seat. Ce petit bolide électrique à été construit en collaboration avec Silence, un autre constructeur catalan spécialisé dans les deux-roues électriques. En réalité, l’innovation de Seat ressemble plus au modèle S01 de Silence qu’à n’importe quel véhicule Seat.

Mais nous pouvons pardonner ce procédé, car le Seat Mo eScooter a les lignes modernes et élégantes qu’un scooter tout électrique mérite. Ce véhicule dispose d’un éclairage LED entièrement intégré à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’une palette de couleurs franches. Sous la selle se trouve un grand compartiment qui peut contenir des sacs de courses, un ordinateur de travail ou deux casques si vous le souhaitez.

Petit bémol à souligner toutefois : lorsque les feux de route sont allumés, les feux latéraux sont désactivés. On aurait apprécié, pour améliorer la visibilité des autres automobilistes, qu’ils fonctionnent en tandem. Néanmoins, on ne peut rien reprocher à l’esthétique de ce scooter, qui est disponible en trois couleurs.

Seat Mo 125 : analyse des performances

En effet, le Mo 125 permet un démarrage rapide. Cela est dû au moteur du moyeu arrière qui délivre 7 kW et une pointe à 9 kW avec un couple de 240 Nm. Sa pédale d’accélérateur est également très progressive.

Lors de notre test, nous avons trouvé ce scooter électrique plus vif qu’un modèle essence de 125 cm3, grâce au couple du moteur électrique. Le 0-50 km/h se fait en 3,9 secondes, ce qui le rend beaucoup plus rapide que les cyclomoteurs électriques de l’Union européenne.

Ce scooter dispose aussi d’une fonction de marche arrière. Contrairement à la plupart de ses homologues, ce scooter de 125 cm3 dispose d’un interrupteur qui permet de l’éteindre plus facilement dans les virages. Cependant, il émet un bip sonore gênant une fois activé. On comprend la logique de ce dispositif qui permet d’alerter les piétons, mais on aurait apprécié qu’il puisse être désactivé.

Batterie innovante

Par rapport à d’autres modèles, le Mo 125 est doté d’une batterie de conception unique. En effet, contrairement à d’autres modèles qui nécessitent de manipuler le compartiment sous la selle ou de porter des batteries lourdes à deux mains. La batterie de 5,6 kWh du Mo 125 peut être transportée comme un bagage à main.

Il suffit de placer le scooter sur sa béquille centrale et de tirer un levier dans le compartiment de rangement pour détacher la batterie.

Cette solution se révèle beaucoup plus intéressante pour ceux qui ont besoin de recharger la batterie à l’extérieur. Par exemple, au travail ou s’ils ne disposent pas d’un garage à la maison.

Cependant, elle présente d’autres difficultés. Comme le bloc-batterie n’a que deux roues, il ne peut être déplacé que sur des surfaces planes. S’il y a des escaliers ou même un trottoir élevé, vous serez bloqué, surtout si vous descendez une pente.

L’autonomie du scooter a été annoncée à 137 km avec la batterie de 5,6 kWh, ce qui devrait suffire à la plupart des gens. Les plus aventureux pourront acheter une batterie supplémentaire, car le Seat Mo dispose d’une batterie amovible qui pèse 41 kg.

Un confort modeste

En termes de maniabilité, notre test a révélé que ce scooter Seat Mo 125 de 152 kg est facile à prendre en main. Son confort profite des suspensions de qualité. La fourche avant aide à passer les dos d’âne et un ressort unique à l’arrière absorbe les anomalies. Cette combinaison permet une conduite agréable en ville, tout en étant capable d’affronter les routes de campagne venteuses – la tenue de route est excellente.

Le profil légèrement plus large, qui inclut les pneus, aide également à stabiliser la moto à des vitesses plus élevées. Il convient de souligner que le Mo 125 intègre de plus un système de freinage dégénératif. Ce dernier fonctionne en tandem avec les freins à disques ventilés de 260 mm à l’avant et de 240 mm à l’arrière, afin de maximiser l’autonomie de la moto. Il suffit de jeter un coup d’œil au tableau de bord et de vérifier l’indicateur de puissance pour s’en rendre compte.

Un point décevant concerne l’écran LCD, qui est plutôt primitif, ne peut pas être personnalisé et n’a pas d’affichage en couleur. Néanmoins, l’écran reste vif et fournit toutes les informations essentielles.

Un scooter électrique de haute technologie

Le scooter prend en charge l’application « My Seat Mo », qui peut être téléchargée sur Android et iOS. Malheureusement, nous n’avons pas eu accès à l’application. Toutefois, cette appli permet de vérifier le niveau de la batterie, de localiser le vélo, de le démarrer, de le verrouiller ou de le déverrouiller, et même d’ouvrir le coffre de la selle à distance.

Beaucoup d’espace sous la selle

Deux casques de taille normale ou un seul avec un petit sac à dos peuvent être logés sous la selle. Un tel volume est dû à la conception de la batterie.

Si vous avez besoin d’un espace de rangement supplémentaire, vous pouvez installer un top box. Le porte-bagages officiel peut contenir jusqu’à 47 litres. Notez que la capacité de charge maximale de ce Escooter peut atteindre 320 kg. Il est également possible de prendre quelques sacs à l’avant du vélo, grâce à un crochet à ressort. Vous trouverez par ailleurs deux ports USB de type A, pratiques pour recharger un smartphone.

Seat Mo 125 : Verdit

Le Mo 125 est un cyclomoteur électrique confortable, spacieux et élégant. Il opte pour un design de batterie assez unique et innovant. Il dispose d’une bonne autonomie électrique, d’une excellente stabilité à haute vitesse et est facile à manœuvrer. Cependant, la qualité de construction générale, le manque de fonctionnalités avancées et les limites de la batterie sont difficiles à ignorer pour un véhicule qui coûte 5.800 euros.

Espaces de rangement sous la selle

Équipement standard

Pas d’ABS

Batterie lourde

