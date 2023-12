Test du Bolide E-Trail : ce scooter électrique peut-il concurrencer le BMW 04 ?

Après sa découverte au salon EICMA 2023, nous partons faire le test du scooter électrique Bolide E-Trail. Ce dernier tente de surpasser BMW en affichant un prix extrêmement bas, mais y parvient-il ?

En constante évolution, le marché des scooters électriques prend un virage audacieux avec l’arrivée du Bolide E-Trail. Dans un monde où le SUV règne en maître sur le secteur automobile, le deux-roues n’est pas en reste. Bolide, cette jeune entreprise française, relève le défi et présente sa propre version, inspirée directement du crossover japonais Honda X-ADV. Découvrez les détails de ce scooter électrique prometteur dans ce test.

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Couple : 140 Nm

Moteur : 15 000 W

Vitesse : 115 km/h

Autonomie : 160 km

Modes de conduites : 3 + Marche arrière

Poids : 154 kg

Prix : 8 390 €

Design : un crossover élégant

Prêt à affronter certains scooters électriques de marques connues, comme le BMW CE 04, le Bolide E Trail s’inscrit dans la lignée des deux-roues aventuriers. Ce scooter électrique arbore une ligne sportive et moderne. En fait, il marie des silhouettes urbaines à des éclairages LED sophistiqués, en phase avec les tendances actuelles.

La présence de clignotants, un brin familiers pour les conducteurs de Honda, atteste par ailleurs la qualité de fabrication et d’assemblage irréprochable de cet E Scooter. Fait intéressant, le modèle de notre test bénéficie d’une bulle ajustable, d’un top case de 30 litres renforce l’allure de baroudeur du au Bolide E-Trail. Bien que des ajustements mineurs soient prévus pour le modèle final, ce scooter électrique impressionne déjà.

Compact avec des dimensions équilibrées, le Bolide E-Trail offre un équilibre idéal entre confiance sur la route, agilité en ville, et confort quotidien. Pesant 154 kg avec des masses bien réparties, le scooter semble prêt à défier les différents terrains.

Test du Bolide E trail : une expérience trail inédit

La question cruciale que se posent la plupart des conducteurs est la suivante : ce scooter électrique peut-il rivaliser avec le BMW CE 04 sur le terrain ? En fait, notre test a révélé que le Bolide E-Trail offrait des sensations proches de celles du trail. Son large guidon, associé à des poignées réglables, permet d’adopter une position dominante, tout en garantissant une conduite détendue.

Connecté, son tableau de bord ajoute une touche high-tech, laissant entrevoir une réplique de l’écran de smartphone en version finale. Cette interface permet de tirer profit de diverses fonctions. En particulier les feux de détresse, l’appel de phares, les modes de conduite et de parking, le régulateur de vitesse, la marche arrière. Des ports USB-C et USB-A de poche ainsi qu’une clé sans contact complètent l’expérience moderne offerte par ce scooter électrique.

Un scooter électrique idéal pour un voyage en duo

La partie inférieure du Bolide E-Trail offre une assise confortable et large, permettant au conducteur de serrer le tunnel avec ses jambes. Malgré cette position d’assise très agréable, nous avons souhaité un plancher beaucoup plus profond pour une meilleure liberté de mouvement. De son côté, le passager bénéficie d’une assise ergonomique, de repose-pieds judicieusement placés.

Le top case disponible en option, qui équipe le modèle testé, améliore la sécurité lors des randonnées en duo. Cependant, en raison de l’espace limité sous le siège dû aux batteries, il devient un accessoire de rangement complémentaire.

Essai du E-Trail Bolide : performances

Notre test de conduite met en évidence la réactivité, la maniabilité et la capacité de ce scooter électrique à se faufiler aisément dans le trafic urbain. Mais qu’en est-il de ses performances ? En fait, l’E-Trail revendique les mêmes performances qu’un CE-04. Cependant, avec 15 kw (crête) et 6 kw nominaux, l’E-Trail est moins puissant que le BMW.

Toutefois, son couple de 140 Nm place le Bolide E-Trail au sommet de sa catégorie. Grâce à la transmission par courroie, il offre une conduite fluide et silencieuse. Atteignant une vitesse de pointe de 115 km/h, ce scooter électrique brille en particulier dans les environnements urbains.

3 modes de conduite

De plus, ses trois différents modes offrent un niveau de flexibilité appréciable. Le premier mode convient aux zones limitées à 30 km/h. Le mode 2, plus réactif, assure des performances optimales dans la conduite de tous les jours, atteignant 50 km/h en seulement 3 secondes. Bien que le Bolide E-Trail se montre vif et réactif sur une plage de 0 à 70 km/h, alors que nous avons atteint les 80 km/h durant notre test, il peut montrer des signes d’essoufflement.

De plus, l’E-Trail se distingue par sa maniabilité exceptionnelle en ville comme en périphérie. En effet, son impressionnant rayon de braquage et son système de freinage ABS performant le rendent agréable à manœuvrer sur une chaussée humide comme sur une route sèche. La suspension, composée d’une fourche inversée et de ressorts à gaz, offre une expérience digne d’une moto.

Autonomie et recharge : Un concentré d’énergie

Fabriquée par LG, sa batterie au lithium-ion est un gage de qualité. En fait, le Bolide E-Trail est propulsé par 2 batteries amovibles d’une capacité totale de 5,76 kWh. Des batteries plus grandes signifient généralement des temps de charge plus longs. En branchant le T2, le scooter peut être rechargé complètement en 3 heures environ.

Ces batteries permettent de parcourir une autonomie de 160 km environ en mode 1 et de 90 km environ en mode 2 sur des trajets mixtes. À cet effet, on a résumé que l’E-Trail met l’accent sur les déplacements urbains et suburbains.

Un vrai alternative au BMW CE 04

En résumé, le Bolide E-Trail se distingue comme un scooter électrique complet, soigneusement présenté et doté de finitions de qualité. Confortable, maniable et équipé de série avec des fonctionnalités haut de gamme, le scooter mérite des éloges pour son rapport qualité/prix/prestations. Bien que quelques ajustements soient attendus pour le modèle final, les points à améliorer, tels que le plancher légèrement court et les performances à des vitesses élevées, ne compromettent en rien l’expérience globale du Bolide E-Trail.

Equipement de série

Plaisir et confort de conduite

Niveau de performance est réduit franchissant les 80 km/h

Absence de rangement sous le siège