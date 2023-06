Test BMW CE 04 : que vaut cette nouvelle star urbaine de scooter électrique ?

BMW entre dans une nouvelle ère créative avec le scooter électrique CE 04. Qualifié de « nouvelle star urbaine électrique », découvrez dans ce test ce qui le rend si spécial.

BMW a pris la tête de la production de scooters électriques avec le C-Evolution, lancé en 2014. Aujourd’hui, pour 2022, le constructeur allemand a fait un nouveau bond en avant avec le scooter électrique futuriste CE 04. Il se distingue par son allure futuriste, son design innovant et ses performances impressionnantes. Voici un aperçu plus détaillé de ce nouveau maxi scooter électrique.

Caractéristiques techniques Cylindrée : Équivalent 125 cm3

Puissance maximale : 31 kW

Autonomie : 130 km

Vitesse maximale : 120 km/h

Transmission : Par courroie

Test du BMW CE 04 : un look qui fait tourner les têtes

À première vue, le BMW CE 04 adopte la tactique classique des véhicules électriques : une batterie dans la partie la plus basse du véhicule. L’espace disponible étant toujours limité, le moteur et l’électronique de puissance se trouvent à proximité de la roue arrière à entraînement par courroie. Pour accueillir ces composants, ce scooter a un empattement long, un bras oscillant unilatéral et un amortisseur latéral.

Quant au design, il évoque sans détour celui de la BMW Motorrad. Il se caractérise par une finition blanc clair combinée à du noir mat, des roues à disques pleines et une selle flottante. Les acheteurs peuvent également opter pour le gris métallisé, associé à une selle, un déflecteur de vent et certains graphismes orange.

Contrairement aux maxi-scooters traditionnels, la selle est fixe. D’ailleurs, lors de notre test, on a constaté que cette caractéristique contribue à mettre en valeur les lignes ininterrompues du BMW CE 04.

Test du BMW CE 04 : des performances de conduite superlatives

Pesant 231 kg, le scooter électrique BMW CE 04 se révèle plus léger que l’ancien scooter C-Evolution (275 kg). Il reste cependant 25 à 30 kg plus lourd qu’un scooter à essence classique.

Mais BMW a astucieusement placé tous ces kilos au bas du châssis. En effet, les cellules de la batterie ont été placées dans une position horizontale à quelques centimètres au-dessus du sol. Voilà pourquoi le CE 04 de BMW nous semble beaucoup plus léger que ce qu’il ne l’est sur le papier pendant notre test.

Il se faufile, se balance presque, dans la circulation. Plus étroit qu’un scooter classique, surtout à l’arrière, il traverse aisément le trafic des heures de pointe dans un silence parfait. La suspension Showa se montre un peu ferme, mais la selle offre plus de confort qu’elle n’en a l’air.

Système de freinage efficace

Quant aux freins, les deux disques font un excellent travail pour arrêter le CE 04, le levier de frein arrière se trouvant sur le guidon gauche. Cependant, en mode Eco, le frein moteur puissant semble parfois être plus utilisé que les freins eux-mêmes.

Le CE 04 est accessible au permis A2. Sa selle de 780 mm se révèle plus haute que celle du C400X de BMW. Cependant, sa finesse permet au pilote de petite taille d’y accéder.

En outre, la marque a installé une suspension directionnelle stable avec un cadre principal en acier tubulaire d’une seule pièce et des pneus de taille très généreuse. Il en résulte un confort et une maniabilité exceptionnels, encore renforcés par de puissants freins à double disque pour une sécurité et un contrôle accrus. La stabilité est encore renforcée par les systèmes de contrôle automatique de la stabilité et de contrôle dynamique de la traction.

Vous pouvez adapter votre conduite à la route qui se trouve sous vos roues grâce aux trois modes de conduite standard : ECO, Rain et Road. Un mode de conduite « dynamique » supplémentaire est disponible en option.

Chaque mode a une réponse différente de l’accélérateur et une stratégie de frein moteur qui régénère l’énergie vers la batterie. Le mode Eco, par exemple, est très doux, avec une récupération maximale de la batterie et un freinage moteur puissant. Quant au mode Road, il permet d’accélérer à fond et de réduire considérablement le freinage et la régénération du moteur.

Le mode Dynamic donne suffisamment d’énergie pour impressionner la plupart des automobilistes au feu rouge.

BMW CE 04 : un scooter puissant qu’élégant

La technologie et le savoir-faire sont communs à toutes les plates-formes BMW. Le CE-04 adopte des versions modifiées et plus petites des cellules de batterie de voiture utilisées dans la gamme iX. À cet effet, le CE 04 est alimenté par une batterie de 8,9 kWh. Cette dernière lui confère une autonomie très agréable de 130 km.

Pour recharger la batterie à plat, il faut compter 1h et 40 mn avec un puissant chargeur de 6,8 kW. Le chargeur de 2,3 kW fourni par l’usine permet de passer de la position à plat à la pleine puissance en 4h et 20 mn.

BMW fait appel à sa technologie de moteur électrique à aimant permanent, utilisée dans certaines de ses voitures. Il fournit une puissance agréable de 31 kW (42 ch).

Le couple instantanément accessible du BMW CE 04 ne doit pas être sous-estimé. L’accélération à l’arrêt se fait à vive allure, pour ne pas dire plus. Et en dehors de la ville, le CE 04 atteint sans hésitation une vitesse indiquée de 120 km/h. Il peut passer de 0 à 50 km/h en seulement 2,6 secondes. Cela signifie des départs parfaits au feu rouge à chaque fois.

Technologie embarquée

Le BMW CE 04 2022 se distingue par ses gadgets de pointe, à commencer par son écran TFT 10,25 pouces. Celui-ci vous permet d’afficher votre système de navigation ainsi que toutes les informations importantes relatives à votre conduite. BMW met à profit ses connaissances en matière de systèmes embarqués intuitifs et conviviaux pour créer un écran tout-en-un pour les instruments, la navigation et bien plus encore.

Les feux de croisement et de route, les clignotants et les feux arrière sont tous dotés de la dernière technologie LED. BMW a aussi prévu des phares Pro, un système adaptatif qui suit les contours des virages. Ce dernier offre un meilleur éclairage pour la conduite de nuit.

Enfin, BMW montre sa compréhension de l’ère moderne en créant un compartiment de chargement de smartphone ventilé avec un port de charge USB-C. Vous pouvez également facilement coupler votre smartphone avec le vélo électrique BME CE 04. Ainsi, vous allez bénéficier de fonctions et de contrôles supplémentaires.

Verdict

Si l’argent n’est pas un problème, le CE 04 de BMW vaut son pesant d’or comparé à ses équivalents à essence. Ce véhicule est plus divertissant grâce à son accélération rapide et silencieuse. Il permet de se déplacer plus facilement dans les rues de la ville grâce à sa finesse. Par ailleurs, il comprend une marche arrière et il bénéficie d’un style et d’une technologie hors du commun. C’est une œuvre de génie en matière de style et d’ingénierie.

Cependant, 13 220 €, c’est un prix élevé pour l’équivalent d’un scooter de 400 cm3. De plus, il faut absolument un chargeur rapide, qui coûte 850 € supplémentaires, et l’ensemble dynamique, qui coûte 380 €. Toutefois, on peut penser que les clients de BMW qui souhaitent un véhicule de transport révolutionnaire n’hésiteront pas à payer 137 € par mois. Tout en bénéficiant de la gratuité du transport.

Puissance et freinage à récupération d’énergie

Confort de conduite

Prix élevé

Dimensions et poids

Design - 8 Autonomie - 9.5 Conduite - 8.8 Prix - 8 8.6 Design : Urbain et élegant. Autonomie : Autonomie de 130km. Conduite : Maniable et fiable. Prix : Un prix un peu élevé. User Rating: Be the first one !