Tesla piratée en 60 secondes : êtes-vous vraiment en sécurité dans votre voiture électrique ?

Malgré les efforts de Tesla pour sécuriser ses véhicules électriques, une faille non corrigée permet toujours aux pirates de prendre le contrôle d'une Model 3 en moins d'une minute.

Malgré les efforts déployés par Tesla pour renforcer la sécurité de ses véhicules électriques, une technique de piratage connue sous le nom d'attaque par relais demeure une menace préoccupante. Des experts en cybersécurité ont récemment démontré qu'il est possible de déverrouiller et de prendre le contrôle d'une Tesla Model 3 en moins d'une minute en exploitant cette vulnérabilité.

L'attaque par relais : quesako ?

L'attaque par relais implique l'utilisation de deux dispositifs émetteurs de signaux. Le premier est positionné à proximité de la clé du propriétaire, tandis que le second est placé près du véhicule ciblé. Ces appareils, souvent des téléphones portables modifiés, agissent comme des relais, amplifiant et transmettant les signaux émis par la clé légitime. De cette manière, le système de sécurité de la Tesla est trompé, permettant aux pirates d'ouvrir les portes et de prendre le contrôle du véhicule.

Face à cette vulnérabilité, les chercheurs en cybersécurité de la société GoGoByte, qui ont mené cette démonstration, insistent sur l'importance de rester vigilant. Jun Li, le fondateur de l'entreprise, met en garde les propriétaires de Tesla contre un sentiment de fausse sécurité malgré les mises à jour du constructeur.

« Activer la dernière mise à jour de Tesla ne signifie pas que votre véhicule ne sera pas volé. Avec les attaques par relais, c'est toujours comme au bon vieux temps pour les voleurs« , selon M. Li.

Les mesures de protection recommandées

Face à cette menace persistante, les chercheurs recommandent aux propriétaires de Tesla d'activer le verrouillage par code PIN sur leur véhicule. Cette fonctionnalité offre une couche de sécurité supplémentaire en exigeant la saisie d'un code après le déverrouillage, rendant ainsi l'attaque par relais inefficace.

De son côté, Tesla reconnaît que les mesures de distance avec la clé sont encore en phase d'amélioration pour contrer cette attaque. Le constructeur automobile travaille activement sur des solutions pour renforcer la sécurité de ses véhicules et protéger ses clients contre les actes de piratage malveillants.

Par ailleurs, bien que le suivi GPS des Tesla puisse décourager certains voleurs, les chercheurs soulignent que des méthodes existent pour brouiller ce signal. La vigilance et l'adoption de mesures de sécurité appropriées demeurent donc essentielles pour les propriétaires de ces véhicules haut de gamme.





Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.