Avec cette solution, acheter un scooter électrique au prix d’un thermique

Le 20 décembre 2023, la société IMF Industrie, basée à Neuville, a marqué un tournant dans le monde du scooter électrique en présentant sa dernière innovation : la RelayStation. En fait, cette station d'échange de batterie révolutionnaire offre aux utilisateurs une solution pratique pour remplacer batterie déchargée.

Vous avez toujours rêvé de passer à l'électrique, mais le prix des scooters électriques vous en empêche ? Accrochez-vous, voici une nouvelle sensationnelle. Il existe une solution qui permet d'acheter un deux électrique pour le prix d'un scooter à combustion interne conventionnel. Grâce à RelayStation, il est désormais possible de profiter des avantages de la mobilité électrique sans pour autant casser sa tirelire.

IMF Industrie dévoile la RelayStation

IMF Industrie a lancé une nouvelle initiative révolutionnaire : la RelayStation. Il s'agit en fait d'une station d'échange de batteries qui offre une solution économique et pratique pour les utilisateurs de scooters électriques. Comment fonctionne-t-elle ? Rien de plus simple. Au lieu d'acheter un scooter électrique avec batterie intégrée, il suffit de souscrire un abonnement RelayStation et d'acheter un scooter électrique sans batterie à prix réduit.

En effet, le client peut acquérir un scooter électrique sans batterie à des prix compétitifs allant de 1 500 à 2 000 euros TTC, contre 2 500 à 3 000 euros TTC pour un modèle tout équipé. Ce système réduit significativement le coût d'achat initial tout en offrant une solution de recharge pratique et flexible. Pour seulement 9,90€ TTC par mois, les abonnés bénéficient d'une batterie pleine à tout moment, ainsi que de la possibilité de recharger leur scooter à domicile en toute liberté.

RelayStation : se libérer des contraintes liées à l'autonomie des scooters électriques

L'autonomie limitée des scooters électriques constitue souvent un obstacle à son adoption. Mais avec RelayStation, plus besoin de se préoccuper de l'autonomie des batteries. En fait, les utilisateurs peuvent parcourir jusqu'à 75 km en une seule recharge en fonction des conditions extérieures et de la charge du véhicule. Et grâce au réseau en expansion constante de RelayStation, il n'y a plus de limites à leur liberté de mouvement.

Où peut-on trouver RelayStation ?

Le réseau RelayStation ne cesse de s'étendre. Il existe déjà des stations dans les environs de Poitiers, comme par exemple Baillou Moto. À Neuville on trouve Phil 2 Roues, à Chauvigny il y a l'Espace Motoculture, à Jaunay-Marigny le Euroscooter, à Nieuil-l'Espoir il y a le IMF Magasin d'Usine et le Garage Maillet.

Pour ceux qui ont toujours rêvé de posséder un scooter électrique sans se ruiner, avec la RelayStation, IMF Industrie rend la mobilité électrique accessible à tous, sans compromis sur la qualité et la performance.