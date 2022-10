She-Hulk : fin et scène post-gen de la série Marvel expliquées

Voici les explications de la fin et de la scène post-gen de l’épisode 9 de She-Hulk, dernier de la saison 1, pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

L’épisode de She-Hulk de la semaine dernière a offert les débuts tant attendus de Daredevil dans Marvel Cinematic Universe. Elle a aussi rapproché Jennifer Walters du principal antagoniste de la série. Avec tous les soucis rencontrés depuis la révélation de ses capacités, elle pourrait bientôt voir ses efforts payer. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette fin de l’épisode 9 de She-Hulk.

L’explication de la fin de l’épisode 9 de She-Hulk

L’épisode 9 de cette semaine, She-Hulk : Avocate débute par une scène rappelant la série Hulk des années 70. Elle passe ensuite directement à Jennifer Walters emprisonnée et visitée par Mallory, Nikki et Pug. Mallory lui annonce alors que le procureur de district ne portera pas plainte si elle accepte de porter un inhibiteur.

Jen se retrouve alors à la case départ, car elle perd son emploi. En même temps, les médias ne cessent pas de parler de ce qui s’est passé. Elle retourne alors chez ses parents pour faire face au chômage.

Quelques jours après, Nikki en lui rendant visite la trouve en train de mettre sur pied un plan pour attraper Intelligencia. Nikki lui montre alors une récente vidéo de Dennis Bukowski, un de leurs anciens collègues racontant aux médias qu’ils sont déjà sortis ensemble. Il a même ajouté qu’il y avait des moments où elle avait tendance à la violence. Cela pousse encore plus Jen à quitter la ville, elle part donc rendre visite à Emil Blonsky dans son ranch.

On sait enfin qui est Hulk King

Pendant ce temps, Nikki met en ligne une vieille vidéo de Jen dansant sur le site Web d’Intelligencia. Elle se retrouve alors invitée à un évènement anti-She-Hulk et demande à Pug de l’accompagner. Ils y retrouvent Todd Phelps qui révèle alors qu’il est Hulk-King et qu’il est le créateur du site web Intelligencia. Todd continue à inciter les gens à détester She-Hulk et annonce même être fier de ce qu’ils lui ont fait récemment.

Emil sort alors sous sa forme Abomination et s’adresse à la foule à l’évènement de Todd. Jennifer le retrouve et découvre ses récentes transformations. Nikki et Pug révèlent à Jen tout ce qu’ils ont découvert sur Todd qui n’est autre que le Hulk-King. Il a même engagé Josh pour voler le sang de Jen afin de l’aider à devenir lui-même un Hulk. Todd se transforme alors en une version plus imposante et plus verdâtre de lui-même. Titania apparaît aussi soudainement. Bruce Banner rejoint le combat en reprenant sa forme de Hulk, mais combat par erreur Abomination. C’est alors que Jennifer remarque que quelque chose ne va pas. Au même moment, son écran se transforme soudainement en la page d’accueil de Disney Plus.

Jen vs K.E.V.I.N

Jennifer fait alors irruption dans la réunion des scénaristes de She-Hulk et raconte à l’équipe de production, l’horrible finale se déroulant actuellement. Le scénariste en chef se dispute alors avec Jennifer et lui dit que c’est ce que veut Kevin. Il fait clairement ici allusion à Kevin Feige. Jennifer dit obstinément à tout le monde qu’elle parlera à Kevin de la finale.

Après s’être battue avec la sécurité, Jennifer se retrouve enfin face à face avec une machine nommée KEVIN. Aussi connu comme Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus, ce dernier serait le robot gérant la trame du MCU, des films aux séries. Elle soutient alors que l’univers cinématographique Marvel finit toujours de la même manière. Jen veut ainsi une fin différente qui implique plus de détails.

Dans la fin qu’elle veut, Jennifer confronte Todd et le poursuit en justice. Daredevil sort dans son costume jaune et rouge et félicite l’avocat. Emil est, pendant ce temps, emmené par la police pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Peu de temps après, Jennifer et Matt déjeunent avec la famille de la première. Bruce débarque et présente Skaar, son fils, à tout le monde.

Le lendemain, Jennifer annonce aux journalistes qu’elle poursuivra quiconque s’attaquant à un innocent, en tant qu’avocate et en tant que She-Hulk.

Dans la scène post-générique, Emil est de retour en prison. Wong ouvre alors un portail, rend visite à Emil et le ramène à Kamar-Taj.

Fin de la saison 1 de She-Hulk : qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Cet épisode 9 de She-Hulk est le dernier de la saison 1. Elle prépare la révélation de Todd en tant que Hulk King, principal antagoniste des Hulk. She-Hulk est alors contrainte de briser le quatrième mur pour affronter l’équipe derrière le série et une parodie de Kevin Feige.

Jen a alors réussi à convaincre le robot KEVIN, maître du MCU, de changer la fin de la série She-Hulk. L’épisode 9 se termine alors et définit clairement la place de Jennifer en tant que She-Hulk dans le MCU.

La scène de présentation de Skaar, le fils de Bruce Banner, à la famille de Jennifer et à Matt Murdock, est intéressante. Cela peut en effet conduire à d’impressionnants scénarios impliquant Hulk ou d’autres potentielles équipes. En tout cas, la fin de la première saison de She-Hulk laisse penser à une future apparition dans le MCU. Il se pourrait même bien que cela présage une éventuelle deuxième saison.

Si vous ne savez pas encore quoi regarder après She-Hulk, découvrez notre sélection des nouveautés du mois sur Disney Plus.