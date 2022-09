She-Hulk : qui sont derrière Intelligencia et pourquoi ils changent tout ?

L’épisode 6 de la série Marvel She-Hulk présente un site web Intelligencia, une référence ayant une certaine histoire dans les comics. Mais qui sont derrière Intelligencia ?

Dans le dernier épisode de She-Hulk : Attorney at Law sur Disney+, Jen se rend à un mariage. Tout se passe plutôt bien jusqu’à ce que la méchante Titania, toujours aussi jalouse de la super-héroïne et jouant les inscrustes, gâche tout.

Cet épisode se veut donc assez autonome, mais on y voit plusieurs collègues de Jen aider M. Immortal. C’est dans ce scénario qu’il y a eu une référence à Intelligencia. Ce nom a toute une histoire dans Marvel.

She-Hulk : Qu’est-ce que l’Intelligencia ?

Dans cet épisode, la trame annexe voit Nikki et Mallory s’associer pour représenter M. Immortel, poursuivi par ses anciens nombreux ex. Ces derniers veulent une compensation pour les multiples évasions suicidaires de l’inculpé.

C’est là que l’une des collègues de Jen déclare avoir pris conscience du comportement de M. Immortal en voyant une vidéo publiée sur Intelligencia.

Vers la fin de l’épisode, Mallory et Nikki visitent le site web et trouvent un forum dédié à la pêche à la traîne She-Hulk. Le forum est plein de mèmes, de menaces de mort et de messages demandant des astuces pour venir à bout de l’héroïne.

Qu’est-ce que l’Intelligencia dans les comics Marvel ?

Dans les comics, Intelligencia n’est pas un site web, mais un groupe des personnes les plus intelligentes et les plus sinistres de la planète. Elle est dirigée par Modok, un méchant qui fera ses débuts dans Ant-Man 3 (voir quand cela sort ici).

Intelligencia? Oh the Leader is coming y’all. Don’t say I didn’t warn ya. #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/ApwZqj2CJy — TASK the President of the #Titaniacs (@UpToTASK) September 22, 2022

C’est ce groupe qui a volé des parties de la Bibliothèque d’Alexandrie au Wakanda, Atlantis et Olympia. Ils sont aussi impliqués dans l’évènement Secret Wars. L’équipe s’est brièvement dissoute avant de se réunir encore une fois pour combattre Hulk. Les choses ont toutefois dérapé. Le général Ross est devenu Red Hulk, Amadeus a ramené Modok à sa forme humaine et Red Hulk a enlevé les pouvoirs du leader.

Intelligencia jouera-t-il un rôle dans le MCU ?

Compte tenu de la façon dont She-Hulk aborde Intelligencia, il est peu probable que les méchants reviennent dans la MCU. Toutefois, Tim Blake Nelson est revenu dans Captain America : New World Order. Modok réapparaît dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Il se peut bien que les méchants d’Intelligencia reviennent.

En attendant, l’épisode 7 de She-Hulk sera sur Disney+ le 29 septembre.