Daredevil : l’évolution de son costume des comics aux séries TV

Avec l’apparition de Matt Murdock de Charlie Scott dans She-Hulk, revoyez l’évolution stylistique de Daredevil à travers ses différents costumes.

Daredevil, le justicier de Hell’s Kitchen s’est illustré en combattant les méchants, agencé dans son costume et armé de ses sens aiguisés. Des comics à la série, le public a eu droit à toute une panoplie de variantes du costume de ce super-héros masqué. Voici son évolution.

Daredevil n°1 (1964)

Ce super-héros aveugle est né sous les plumes de Jack Kirby et de Billy Everett en 1964. Daredevil était alors paré d’un costume jaune, noir et rouge et d’une paire de cornes. C’est dans le comics numéro 5 que Wally Wood a remplacé le single D par les fameux deux D se chevauchant.

Daredevil n°7 (1965)

Dans le numéro sept, Daredevil reçoit un nouveau costume plus classique d’un rouge intemporel. Il le doit à Wally Wood.

Le procès de l’incroyable Hulk (1989)

Dans ce téléfilm de 1989, l’avocat Matt Murdock défend David Banner devant le tribunal. Ces deux hommes ont toutefois chacun leurs secrets : Banner n’est autre que le monstre vert Hulk et Matt Murdock, le justicier Daredevil. Ici, notre héros masqué porte du spandex noir.

Daredevil n° 319 (1993)

Daredevil se met lui aussi à la mode Image Comics en enfilant dans les années 90, un costume noir blindé avec quelques tons de rouge. En effet, Matt Murdock est certes très puissant, mais il reste un humain. Scott McDaniel s’est surpassé pour dénicher le look qui a su mettre tout le monde d’accord.

Les deux D se chevauchant sont conservés, mais sont cette fois-ci placés au niveau du cœur. Des protections renforcent le tout en lui offrant un style plus bad boy en vogue dans les années 90. Le masque devient alors un casque.

L’homme sans peur (1993)

C’est à Frank Miller et John Romita Jr que l’on doit le premier costume de Matt Murdock. Ils l’équipent d’un sweat à capuche noir et d’un pantalon de survêtement confortable. Un bandana noir recouvre le haut de sa tête. Le jeune Matt Murdock porte ici une paire de sneaker blancs stylés. Ce n’est qu’à la dernière page que l’on voit Daredevil porter le fameux costume rouge.

Flying Blind (1998)

Dans Daredevil n° 376 à 379, le SHIELD recâble le cerveau de Matt Murdock pour assurer une mission secrète pour l’agence de renseignement. Son costume combine les couleurs classiques de Daredevil et les particularités de l’uniforme du SHIELD.

Daredevil (2003)

Ben Affleck se glisse ici dans la peau de Daredevil en revêtant un costume en cuir rouge. La création de ce costume a été particulièrement houleuse. James Acheson, le designer a rapporté une conférence téléphonique d’environ 40 minutes avec des cadres voulant la couleur rouge.

Shadowland (2010)

Dans cette histoire, Beast of the Hand, un démon possède Matt Murdock. Ce qui le conduit à se confronter à d’autres héros de New-York comme Iron First, Luke Cage, le Punisher et Spider-Man.

Les séries Netflix (2015)

Si Daredevil comme avec un costume noir dans sa série sur Netflix, son look évoluera au fil des saisons et de ses apparitions dans les autres séries des Defenders. Ainsi, l’intrigue mènera à l’apparition très attendu du costume rouge tant associé au personnage.

Le Daredevil du MCU (2022)

Charlie Cox revient sur nos écrans dans l’épisode 8 de She-Hulk. Ce Daredevil porte un costume assez différent de celui qu’on a l’habitude de voir malgré les nombreuses similitudes dans sa conception générale. Il est maintenant rouge et jaune au lieu de rouge et noir. Cela montre la volonté du MCU de redémarrer le personnage en douceur.