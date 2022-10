Qui est Hulk King dans « She-Hulk » ? Est-ce Josh ?

Hulk King, mais qui est donc ce nouvel ennemi encore inconnu de Jennifer Walters alias She-Hulk ? Pourquoi ont-ils besoin du sang de Jen ?

She-Hulk a un nouvel ennemi juré qu’elle ne connaît pas encore en la personne de Hulk King. Jen s’est en effet fait quelques ennemis depuis qu’elle s’est dévoilée en tant que She-Hulk dont l’influenceuse Titania. Une autre figure vient depuis peu d’apparaître dans le bataillon. Bien évidemment, cet article contient des spoilers sur les derniers épisodes de la série Disney Plus.

Josh est-il Hulk King ?

Plusieurs théories de fan disaient dès l’apparition de Josh à l’écran qu’il s’agissait de nul autre que Hulk King. Le dernier épisode en date de la série She Hulk semble donner raison à ces spéculations, en partie.

Ainsi, on y voit Josh, le crush de la superhéroïne, la ghoste après une soirée romantique. Si dans l’épisode Jen apprend à lui pardonner avec l’aide d’Emil Blonsky et de ses amis, une scène finale révèle l’identité malveillante de Josh.

En effet, avant de quitter sa prévenir Jen la nuit, ce dernier prend une photo d’elle et l’envoie à un certain Hulk King via une messagerie instantanée. Il y confirme d’emblée avoir réussi à prélever le sang de la jeune femme. Si la scène montre bel et bien que Josh cachait sas intentions à Jen, elle montre cependant clairement qu’il n’est pas Hulk King, mais un de ses acolytes ou un fan.

Qui est Hulk King ?

Un groupe appelé Intelligencia est derrière une campagne en ligne contre Jen. Il semble toutefois que ce que Jen considérait comme juste des trolls avaient en vérité de grands projets pour elle. Ce groupe complote pour lui voler son sang.

Intelligencia semble être dirigé par une personne se faisant appeler Hulk King. Ce dernier paraît avoir les connaissances nécessaires pour faire tomber She-Hulk. La véritable identité de cette personne semble cependant encore être un mystère. Aucun personnage des comics n’a en effet utilisé cet alias.

On sait toutefois qu’il dispose de beaucoup de ressources dont un laboratoire plein de scientifiques travaillant pour vaincre She-Hulk. Cela signifie qu’il soit appuyé par le gouvernement ou qu’il est l’une des grandes organisations malhonnêtes vouées à semer le chaos. Le fait qu’il se qualifie de roi indique aussi le haut niveau de misogynie qu’il a. Il peut donc s’agir de l’un des deux grands méchants de Marvel.

Hulk King pourrait-il être Sterns ou MODOK ?

Hulk King pourrait être Samuel Sterns, le gars qui a essayé de guérir Hulk de sa mutation gamma quand celui-ci ressemblait plus à Edward Norton. A sa dernière apparition, celui-ci s’est transformé en un méchant à grosse tête appelé The Leader. Il a récemment été annoncé qu’il reviendrait bientôt dans le Captain America 4. Son comportement semble s’aligner sur la personnalité de ce Hulk King. D’autant plus qu’il faisait partie de l’Intelligencia dans les livres.

Il se peut aussi cependant que nous faisions fausse route et qu’en vérité, Hulk King soit MODOK. Ce dernier est aussi un personnage désagréable faisant partie de l’Intelligencia et ayant aussi une histoire avec les Hulks. Il est représenté dans les comics par une tête géante placée dans une chaise flottante. MODOK est aussi prévu apparaître dans Ant-Man 3. Une apparition dans She-Hulk semble donc trop précoce. Dans tous les cas, il est aussi possible que nous fassions fausse route et que finalement, c’est une autre personne qui se cache derrière Hulk King.