One Piece sur Netflix : la fin de la saison 1 expliquée et y aura-t-il une saison 2 ?

Après des années d’attente, Netflix a enfin mis en ligne sa série adaptée de One Piece, et comme à l’accoutumée, retrouvez notre analyse de la fin de la saison 1.

Si les fans invétérés de la franchise devraient s’y retrouver facilement, les autres abonnés Netflix qui ont simplement cliqué sur la série du moment auront certainement besoin de ce guide. Découvrez ainsi comment l’intrigue se finit, et ce qui pourrait attendre Luffy et compagnie dans le futur.

One Piece : quelle fin pour la saison 1 de la série de Netflix ?

De fait, la première saison se termine par la défaite d’Arlong ainsi que le départ de l’équipage du Chapeau de Paille pour Grand Line.

Mais comment l’histoire a abouti à cette conclusion ? Il s’avère que Nami a finalement trahi Luffy alors que Zoro récupère encore après sa confrontation avec Delacure Mihawk. À dire vrai, elle a été assez suspecte tout au long de la saison. Ce retournement de veste ne devrait donc surprendre personne.

Ainsi, Nami s’empare de la carte du Grand Line pour la donner à Arlong. Tout ce temps, elle faisait partie de son équipage. Malheureusement pour Nami, Arlong la trahit à son tour, lui prenant son trésor et la retenant de force.

Luffy et ses compagnons font alors face à Arlong et son équipage, libérant Nami et récupérant en même temps la carte tant convoitée.

Après cette fin heureuse à la saison 1 du One Piece de Netflix, Nami rejoint officiellement l’équipage du Chapeau de Paille. Autre bonne nouvelle pour Luffy : il a enfin une prime sur sa tête, faisant de lui un vrai pirate.

Cependant, tout n’est pas rose puisque le Clown Buggy et Alvida préparent leur revanche. De plus, la Marine est à leur trousse.

Où en sommes-nous dans l’intrigue globale de One Piece ?

À l’échelle de l’anime, la fin de la saison 1 du One Piece de Netflix se trouve exactement à l’épisode 44. De fait, nous n’avons même pas entamé la saga East Blue.

Ainsi, l’on a encore l’Arc Loguetown à découvrir avant de terminer le premier chapitre des aventures de One Piece. Pour référence, Longuetown est la dernière ville avant Grand Line (là où Gol D Roger a été exécuté dans le premier épisode de la série). Il s’agit d’un arc assez important, où Luffy devra se battre contre un nouveau vilain, ainsi que Buggy et Alvida.

Y aura-t-il une saison 2 à la série One Piece de Netflix ?

Très certainement.

Comme dit plus haut, cette saison 1 de la série One Piece prend fin avant même que l’histoire de Luffy ait commencé convenablement. Les créateurs prévoient donc indéniablement une suite. Bien évidemment, tout dépendra du succès de cette première saison.

