Avis aux fans ! Tom Cruise est de retour dans le rôle du pilote de chasse Pete « Maverick » Mitchell pour le second volet de Top Gun. Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir l’un des films les plus incroyables de 2022, découvrez dans ce guide comment regarder Top Gun Maverick gratuitement et légalement.

Il aura fallu attendre 36 ans pour avoir une suite de Top Gun, le chef-d’œuvre réalisé par Tony Scott en 1986. Longtemps fantasmé et reporté encore et encore en raison de la pandémie, Top Gun : Maverick est enfin sorti. Et on a le plaisir de retrouver certains acteurs de l’époque aux côtés des nouvelles venues. Une chose est sûre : avec ce film, Tom Cruise réussi le pari de vous en mettre plein la vue aux commandes de son Boeing F/A-18E/F Super Hornet ou sa superbe Kawasaki H2R ninja de plus de 300 chevaux. Nos astuces pour profiter pleinement de cette pépite du 7e art en streaming.

Comment regarder Top Gun Maverick gratuitement et légalement ? Top : Gun Maverick sort le 22 décembre 2022 en streaming sur Paramount Plus. Mais pas en France, à cause de la chronologie des médias. Voici comment débloquer le film : S’abonner à Paramount Plus (essai gratuit 7j)

Télécharger un VPN efficace en streaming comme NordVPN

efficace en streaming comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

Regarder le film sur Paramount Plus à partir du 21 décembre Essayer gratuitement NordVPN

Top Gun Maverick : du jamais vu au cinéma

S’il y a bien une suite qu’on ne voyait pas venir, c’est sans aucun doute, Top Gun, le long-métrage devenu culte de Tony Scott. Et on vous prévient tout de suite : ce second volet est un véritable must-see et redonne ses lettres de noblesse à la notion de spectacle. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si ce film a explosé le box-office et se place comme le plus grand succès cinéma de cette année.

Pour nous, il n’y a certainement pas assez d’étoiles pour qualifier la merveille qu’est Top Gun : Maverick. Un film qui transpire le réel, l’adrénaline avec des chorégraphies aériennes qui nous font frissonner jusqu’au bout des doigts. Sans parler de l’incroyable talent de Tom Cruise. L’un des acteurs les plus côtés de Hollywood et qui n’a pas l’air d’avoir pris une seule ride à l’aube de ses soixante ans. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler que l’acteur, constamment avide de repousser ses propres limites, a réalisé presque toutes ses cascades lui-même.

Nul doute que ce film et l’ensemble du casting de Joseph Kosinski réussissent avec brio à nous couper le souffle. Les combats, les scènes aériennes, les costumes, la bande son, les effets, la photographie… Tout dans Top Gun Maverick nous mettent les étoiles dans les yeux.

Regarder de Top Gun Maverick en streaming gratuitement depuis la France

Les fans américains de Top Gun auront la chance de profiter du second volet de la saga sur leur petit écran, smartphone ou tablette juste avant Noël. Un beau cadeau pour clore l’année 2022 en beauté. En effet, le film survitaminé écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie sera disponible en streaming ce 21 décembre 2022 sur Paramount Plus.

Malheureusement pour l’Hexagone, il faudra attendre au minimum la fin d’octobre 2023 pour découvrir le film sur la plateforme de streaming. Ce long délai d’attente s’explique par la chronologie des médias qui impose un délai de 17 mois entre la sortie en salles d’un film au cinéma et les disponibilités sur les différents écrans connectés. Toutefois, pas de panique ! Il est tout à fait possible de regarder Top Gun Maverick grâce à un VPN.

De fait, un VPN pour streaming vous permet de contourner les blocages géographiques en vous permettant de choisir un serveur aux États-Unis. Ainsi, vous pourrez obtenir une adresse IP locale. Cerise sur le gâteau : vous aurez la possibilité de regarder Top Gun Maverick sans payer le moindre centime en optant pour NordVPN. En effet, la solution panaméenne propose une période d’essai de 30 jours. De plus, elle met à votre disposition un serveur optimisé pour le streaming. Ce qui vous garantit la meilleure expérience de visionnage possible. Paramount+ propose également une période d’essai de 7 jours.

Regarder Top Gun Maverick : FAQ sur le film

Quand Top Gun Maverick est-il sorti en salle ?

Le nouveau Top Gun est sorti au cinéma le 25 mai 2022 après une projection en avant-première 3 jours avant.

Quand Top Gun Maverick sera-t-il disponible en streaming en France ?

La chronologie des médias actuellement en vigueur en France impose un délai de 15 mois entre la sortie en salle et la première sortie possible en streaming d’un film. De la sorte, il faudra attendre au moins jusqu’à la fin 2023 pour compter regarder le film en ligne en France.

Qui sont les primordiaux acteurs du film ?

Sans surprise, Tom Cruise reprend le rôle du légendaire pilote Pete Maverick Mitchell. On retrouve également Val Kilmer dans son rôle de Iceman. Jennifer Connelly incarne quant à elle Penny Benjamin, Miles Teller celui du lieutenant Bradley Rooster Bradshaw. Jon Hamm joue Amiral Beau Cyclone Simpson et Ed Harris Chester Hammer Cain.