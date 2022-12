Croatie/Maroc : où regarder le match en direct en streaming et à la TV ?

Après une demi-finale éreintante et particulièrement stressante, les Vatreni et les Lions de l’Atlas peuvent enfin souffler. Toutefois, même si les deux équipes n’ont pas décroché leur ticket pour la finale, ce n’est pas encore fini ! Il reste encore la 3ᵉ place à jouer. Découvrez dans ce guide où regarder le match Croatie/Maroc en streaming et à la TV, dans une petite finale haletante pour la Coupe du Monde 2022.

C’est toujours difficile et pourtant, malgré leur déception d’avoir échoué aux portes de la finale, les croates, largement battus par l’Albiceleste (3-0) et les marocains, vaincus par les bleus (2-0), doivent se reconcentrer pour aller chercher la troisième place de la compétition.

Pour rappel, les deux équipes se sont affrontées lors de la phase de poules avec un match nul. Ce samedi nous réserve donc une petite finale qui promet d’être passionnante. Et nous sommes là pour vous offrir la meilleure solution pour regarder le match Croatie/Maroc à la télévision en haute définition.

Comment regarder le match Croatie/Maroc en streaming et à la TV ? À la TV, TF1 diffusera le match en clair. En streaming, vous avez plusieurs choix. Nous recommandons Molotov qui vous donne la possibilité de regarder les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en direct ou en replay, même depuis l’étranger, sur tous vos appareils. Voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Molotov : le foot comme à la télé depuis ses écrans connectés

Battu 3-0 par le prodigieux Lionel Messi, Julian Alvarez et la tornade argentine, la Croatie a subi de plein fouet ce mardi 13 novembre la plus grande défaite de toute son histoire en coupe du Monde. De son côté, le Maroc, première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’un Mondial, est tombé face au champion du monde en titre avec un score de 2-0. Toutefois, les deux nations n’ont pas le temps de pleurer sur le sort et devront se remettre de leurs émotions pour faire face l’une contre l’autre ce samedi.

Pour cette petite finale, les passionnés de football vont se rassembler en tribus dans les bars et les cafés pour encourager leur équipe favorite. Si vous aussi, vous avez prévu d’être loin de votre télévision pour regarder le match Croatie/Maroc, avec Molotov, il est désormais possible de regarder la télévision en streaming live sur votre ordinateur, smartphone ou tablette à tout moment et n’importe où.

Surnommé le Netflix de la télé, Molotov vous permet en quelques clics de regarder le match Croatie/Maroc sur votre écran connecté avec la même qualité d’image et de son que si vous étiez devant votre télé sur TF1.

Par ailleurs, grâce au service à la demande, Molotov vous donne également l’occasion de suivre les autres matchs de la Coupe du monde 2022, y compris tous ceux qui ont été joués jusqu’à présent ! Pour profiter de Molotov.tv, il faut tout d’abord ouvrir un compte. Une fois fait, vous pourrez accéder à une variété de contenus premium.

À noter toutefois que Molotov.tv n’est disponible qu’en France. Pour accéder au service partout en Europe, il faudra souscrire à l’offre Molotov Plus. Cet abonnement vous permet de bénéficier d’une meilleure qualité de diffusion.

Molotov Plus : débloquez la télévision même à l’étranger

Si vous aimez regarder les chaînes de télévision, mais que vous êtes souvent en déplacement à l’étranger, le seul moyen d’accéder à vos programmes favoris est la diffusion OTT (Over The Top Service) ou la diffusion via Internet. C’est là qu’intervient Molotov Plus.

Pour 4.99€ par mois et sans engagement, il n’y a plus de limite ! Des dizaines de milliers de programmes (films, les séries, les événements, les documentaires, les actualités…) issus de vos chaînes de télévision préférées françaises et étrangères, vous suivent partout sur n’importe quel écran et en qualité de visionnage HD. En tout, Molotov Plus vous permet d’accéder à 80 chaînes de télévisions, y compris la TNT.

Et ce n’est pas tout ! Molotov Plus vous permet de profiter d’une pléiade de fonctionnalités haut de gamme :

Le contrôle du direct pour ne rien rater des moments forts de vos programmes.

Des films et séries à la demande avec MANGO ;

; La possibilité de suivre vos personnalités ainsi que vos programmes favoris et de recevoir une notification en cas de nouveauté ;

Un accès rapide par chaîne ou catégorie de programme ;

Le téléchargement des contenus sur l’appareil pour les regarder en mode offline pendant 30 jours ;

Le visionnage sur plusieurs écrans en simultanés.

Croatie/Maroc : FAQ sur la compétition

Où se déroule le match de la petite finale ?

Le match se joue au Khalifa International Stadium à Doha.

Quand se déroule la rencontre Croatie/Maroc ?

Le coup d’envoi du match sera donné le samedi 17 décembre à 16h.

Quelles chaînes diffusent officiellement la Coupe du monde 2022 en France ?

En France, les chaînes autorisées à diffuser la Coupe du monde au Qatar sont beIN Sports et TF1.