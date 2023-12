À la recherche d’une excellente moto électrique à moins de 4000 euros ? La voici

Après un retard considérable, la startup Orxa Energies, basée à Bengaluru, vient enfin de lancer sa première moto électrique dont le prix ne dépasse pas les 4000 euros. Elle a déjà ouvert les commandes pour les premiers 1 000 exemplaires.

Cette moto électrique nue et axée sur la performance est d’abord apparue sous forme de concept en 2019. Elle était promise à une mise sur le marché à la mi-2020. Toutefois, elle a finalement été retardée en raison de la crise mondiale. On pourrait même dire que cette moto symbolise la résilience et l’avancée technologique.

Proposée à 4000 euros, cette moto électrique mise tout sur la performance

Au cœur de l’Orxa Mantis se trouve un moteur électrique à refroidissement liquide d’une puissance de 20,5 kilowatts. Cela correspond à environ 27 chevaux dans le langage des moteurs à combustion interne. Quant au couple, il semble satisfaisant avec 93 Nm. Orxa affirme que cette moto a une vitesse de pointe de 135 km/h. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, ce qui est plutôt modeste. Le moteur et les autres fonctions sont alimentés par une batterie de 8,9 kilowattheures. Cette dernière promet une autonomie de 221 kilomètres en une seule charge.

Grâce au chargeur rapide « Blitz », la Mantis peut être rechargée en deux heures et demie. Par ailleurs, il faut compter cinq heures pour une charge complète avec un chargeur standard de 1,3 kilowatt. En plus d’alimenter le moteur, la batterie assure également le fonctionnement de toutes les autres fonctions électroniques de la moto.

Cette moto électrique, dont le prix est inférieur à 4 000 euros, dispose en fait d’un grand écran couleur TFT de cinq pouces avec couplage au smartphone et navigation. Un système d’éclairage entièrement LED assure la visibilité nocturne, tout en conférant une esthétique unique à la moto grâce à la configuration à double LED des phares. Tout compte fait, à son niveau de prix, Orxa aurait dû fournir un ABS double canal standard et une fourche inversée.

Une touche sportive en mettant l’accent sur la technologie

Par ailleurs, cette moto Orxa Mantis embarque une suspension télescopique de 41 mm à l’avant et un monoamortisseur réglable en précontrainte à l’arrière. Un disque de 320 mm à l’avant et de 230 mm à l’arrière, avec un ABS monocanal de série assurent le freinage. La Mantis pèse environ 182 kg en ordre de marche, ce qui est plutôt correct pour un vélo électrique de ce segment. En outre, sa selle s’élève à 815 mm et sa garde au sol est bonne (180 mm).

Sans oublier, cette moto électrique roule sur des roues en alliage de 17 pouces enveloppées de pneus radiaux sans chambre à air Ceat Zoom. Les pneus radiaux ont des flancs plus souples que les pneus conventionnels. Ce qui leur confère une plus grande confiance dans les virages.

Proposée à un prix compétitif, à seulement 4000 euros, la moto électrique Mantis est plus qu’un simple véhicule. En effet, elle représente une évolution vers des modes de transport plus durables, plus efficaces et plus accessibles. Son offre de garantie souligne l’engagement d’Orxa Energies en faveur de la fiabilité et de la satisfaction de ses clients. Il est intéressant de noter qu’Orxa Energies propose le Mantis avec une garantie de trois ans et de 30 000 kilomètres. Cela assure la tranquillité d’esprit de ses acheteurs. Orxa indique que le premier lot de motos électriques Mantis sera livré à des clients enthousiastes en avril 2024.