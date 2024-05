Recharge électrique : Driveco, la pépite française qui vise les sommets européens

Fer de lance français de la transition vers la mobilité électrique, Driveco s'impose comme un acteur incontournable du secteur. Après s'être solidement implantée en France, l'entreprise corse nourrit désormais de grandes ambitions de développement à l'échelle européenne.

Driveco, entreprise pionnière dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, connaît une croissance fulgurante. Fondée en Corse en 2010, la société a atteint 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, en hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Une croissance spectaculaire qui lui a permis de lever 250 millions d'euros auprès d'investisseurs comme APG et Mirova.

Développement européen

Forts de cette levée de fonds, les dirigeants de Driveco visent désormais une expansion massive. L'objectif : implanter 60 000 points de charge d'ici 2030 dans sept pays européens jugés stratégiques, au nombre desquels la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Espagne, où les gouvernements continuent de soutenir vigoureusement le développement de la mobilité verte.

Pour accompagner cette croissance, Driveco mise sur l'innovation, à l'image de sa borne de recharge Kino Pro, fabriquée en France. Cette borne polyvalente se démarque par l'intégration de technologies de pointe garantissant une recharge optimisée, quel que soit le modèle de véhicule électrique. Une prouesse technique rendue possible grâce à d'importants investissements en recherche et développement, fer de lance de l'innovation chez Driveco.

Faciliter l'utilisation

Au-delà des bornes elles-mêmes, Driveco travaille à améliorer l'expérience utilisateur globale, en déployant un maillage territorial dense de points de charge et en perfectionnant son application mobile. Une stratégie payante, à l'image du contrat remporté récemment pour l'installation de bornes dans les parkings Carrefour.

L'ambition de Driveco dépasse le simple rôle d'opérateur d'infrastructures. L'entreprise souhaite accélérer la démocratisation des véhicules électriques auprès des professionnels, des collectivités et des particuliers. Son PDG propose notamment la création d'une « indemnité recharge » pour les ménages modestes, afin de faciliter l'adoption de cette solution plus écologique et économique.

