Ce Bizarro Concent combine le meilleur d’une moto et d’un scooter !

La marque espagnole de scooters électriques Ray Motors a présenté à MotOH ! son dernier-né : le Bizarro Concept. Il s’agit d’un prototype combinant un scooter et une moto électrique.

Le Ray 7.7 constitue déjà un scooter électrique révolutionnaire en termes de design, de performances et de technologie. Pourtant, la marque catalane cherche à booster les performances de son modèle haut de gamme en s’associant avec le spécialiste Bizarro Corp. À ce titre, le Ray Bizarro Moto Concept se targue déjà d’être la moto électrique la plus rapide du marché.

RAY Bizarro Moto : une moto électrique légère et rapide

Ray Electric Motors et Bizarro Corp se sont associés pour développer le Bizarro Concept. Cette création conceptuelle résulte de l’ingéniosité espagnole et illustre tout le potentiel et l’innovation qui caractérisent la marque. En plus, le RAY Bizarro Moto Concept constitue un véritable tremplin pour les futures aventures de la marque dans le domaine de la moto électrique.

Les ingénieurs ont travaillé sur le moteur pour libérer tout le potentiel de ses performances. Le résultat est absolument incroyable, établissant de nouvelles références dans le monde des trottinettes électriques. En fait, « Ray Electric Motors présente cette invention conceptuelle comme le deux roues le plus rapide de la planète ».

En effet, outre la réduction de 20 kilos par rapport à un 7.7, ce nouveau deux-roues électrique peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu’à 150 km/h. Il accélère de 0 à 50 km/h en seulement 2,6 secondes et de 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. Cette performance impressionnante résulte de sa motorisation de 30 ch.

Le Bizarro Moto Concept conserve de nombreuses caractéristiques du RAY 7.7

Bizarro Corp a poussé la révolution à son paroxysme en transformant complètement le design original du scooter RAY 7.7. Combinant le meilleur d’une moto et d’un scooter, cette approche hybride innovante donne aux pilotes la possibilité d’adopter une position agressive ou plus droite.

Il conserve la plupart des caractéristiques du RAY 7.7 original. Notamment trois modes de conduite : City, Sport et Flow. Ces derniers s’adaptent à différentes situations, ainsi que le freinage régénératif qui permet de tirer le meilleur parti de la charge de la batterie.

Parmi les autres fonctionnalités, citons :

la marche arrière,

la navigation intégrée à l’écran,

et la connectivité complète via l’application intuitive RAY APP.

Cette application offre un large éventail de fonctionnalités. En particulier, la géolocalisation pour plus de sécurité, les alertes de vol de téléphone portable, la gestion à distance des paramètres de charge et des statistiques d’utilisation détaillées. Avec ces caractéristiques, le Bizarro Moto Concept se positionne comme une véritable référence en termes de technologie et de confort pour les passionnés de deux-roues.

Toute la gamme Ray 7.7 au salon Motoh ! Barcelona 2023

En plus de ce prototype, la marque espagnole a présenté au Salon de la moto la gamme 2023 de son modèle Ray 7.7. Les acheteurs ont désormais la possibilité de choisir entre trois finitions différentes :

RAY 7.7 Basic, RAY 7.7 Advance et RAY 7.7 Premium. Ces derniers se diffèrent par leur capacité de puissance/vitesse de charge, options de connecteur de charge et des couleurs avec deux nouvelles options.

Avec la grande variété d’options disponibles dans la gamme 2023 RAY 7.7, les passionnés de mobilité électrique peuvent trouver le scooter parfait pour répondre à leurs préférences et à leur style de vie.