Peur de vous faire voler votre scooter électrique ? Ces modèles ont la solution 

Gogoro, le leader des scooters électriques, s’associe à Apple pour doter ses scooters électriques de fonctions intelligentes. Cette intégration vise à rendre les scooters plus conviviaux pour les consommateurs en leur apportant des fonctions avancées qu’ils n’avaient jamais vues auparavant.

Gogoro, l’un des principaux acteurs du marché des scooters électriques à batterie interchangeable, s’inspire du livre d’Apple. Ou plus précisément, il travaille avec le géant de l’électronique grand public pour intégrer les fonctionnalités clés d’Apple directement dans ses scooters. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle commencerait à exploiter le déverrouillage sans clé NFC de ses scooters avec Apple Wallet. Cette fonction va permettre aux utilisateurs d’activer et de verrouiller leurs scooters directement depuis leur iPhone ou Apple Watch.

Gogoro ajoute plusieurs fonctions Apple à ses scooters électriques

Gogoro a annoncé que ses scooters électriques pourront être verrouillés et déverrouillés à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch. En fait, la clé du scooter sera intégrée à l’Apple Wallet et pourra servir de clé numérique. Cette technologie numérique est communément appelée NFC (communication en champ proche). On la trouve également dans les grandes marques automobiles telles que Tesla, BMW et d’autres, mais c’est une première pour un deux-roues. Les conducteurs peuvent alors simplement tenir leur appareil près du lecteur compatible NFC du Smartscooter pour déverrouiller et démarrer le scooter.

Cela semble innovant, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas tout ! Cette clé numérique peut également être partagée avec d’autres utilisateurs iOS en envoyant un texte sur les messages Apple ou d’autres plateformes de messagerie. Vous avez peur de vous faire voler votre scooter électrique. Notons toutefois que les propriétaires gardent le contrôle de cette clé numérique et peuvent annuler l’accès partagé à tout moment.

Gogoro a indiqué que cette fonctionnalité Apple sera introduite dans ses derniers modèles. En particulier les SuperSport TCS, Gogoro Delight, Gogoro CrossOver, et Gogoro CrossOver S Smartscooters. Par ailleurs, plus de 300 000 scooters électriques existants seront également disponibles pour bénéficier de la clé digitale. Horace Luke, fondateur et PDG de Gogoro, a déclaré que la clé Scooter dans Apple Wallet offre une plus grande commodité aux nouveaux clients et à ceux qui existent déjà.

Apple Find bientôt disponible

Gogoro travaille également avec Apple pour intégrer une autre fonctionnalité clé de la géolocalisation. Les scooters électriques Gogoro seront bientôt dotés d’une fonction Apple Find My intégrée directement dans le scooter.Cela signifie que les propriétaires de SmartScooter pourront localiser leurs scooters directement à partir de leur téléphone et les signaler comme perdus s’ils venaient à disparaître.

Gogoro assure également qu’il ne peut pas accéder aux portefeuilles Apple des utilisateurs ou aux informations personnelles de leur appareil. Ce qui garantira la confidentialité de l’utilisateur.

Les nouvelles fonctionnalités Apple marquent une autre amélioration matérielle de la gamme Gogoro. Dernièrement, nous avons vu l’entreprise déployer de nouveaux modèles. Faire des annonces majeures concernant l’expansion internationale de ses scooters et de sa plateforme d’échange de batteries.

Les Smartscooters de Gogoro attirent souvent l’attention. Cependant, c’est la conception de l’entreprise en matière d’échange de batterie qui est la clé de son succès.