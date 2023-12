Cette nouvelle moto électrique enduro éclipse la Talaria XXX

La nouvelle moto électrique Talaria Dragon marque une avancée majeure par rapport au dernier modèle impressionnant en date, la Talaria XXX. En fait, cette nouvelle moto électrique d’enduro semble vouloir remodeler le monde du tout-terrain.

Le paysage de la moto électrique tout-terrain regorge de nouveaux modèles très performants notamment le Sur-Ron. Talaria constitue une autre marque qui cherche à s’emparer de la couronne dans le segment des motos électriques tout-terrain. Elle a déjà étonné tout le monde avec son dernier Talaria XXX, et maintenant cette marque se surpasse avec la Talaria Dragon à l’EICMA 2023.

Talaria veut rivaliser avec Sur-Ron sur le marché de l’E-enduro

Dans la catégorie des motos électriques d’enduro, la concurrence est rude. Sur-Ron a placé la barre très haute avec son Storm Bee. Talaria se joint aujourd’hui à la compétition en présentant sa nouvelle moto électrique, le Dragon. Cette puissante moto électrique d’enduro a des dimensions standard et roule sur des roues de 21 à 18 pouces. Ses performances ont de quoi surprendre et, une fois lancé sur le marché, il pourrait établir une nouvelle norme pour les deux-roues tout-terrain légers. Si l’on sait peu de choses sur la disponibilité du nouveau tout-terrain, certaines des spécifications juteuses de la moto et une série de photos ont été dévoilées.

Venons-en directement aux performances de la moto. La Talaria Dragon est propulsée par un moteur électrique de type mid-drive. En fait, ce moteur transmet la puissance à la roue arrière par l’intermédiaire d’une chaîne de transmission. Sa puissance annoncée est de 10 kW, mais ce n’est rien comparé à sa puissance maximale de 28 kW. Une telle puissance combinée à la réponse instantanée de l’accélérateur d’un moteur électrique en fait un bolide à manier avec précaution. Il semble bien que la Dragon ne soit en aucun cas une moto pour débutants.

Une grande autonomie combinée à une vitesse constante de 25 km/h

Quant à la batterie, cette moto électrique d’enduro utilise un bloc de 88,8 V et 58,5 A. Cette capacité promet d’ailleurs une autonomie d’environ 150 km en une seule charge, à condition de maintenir une vitesse moyenne de 25 km/h. Toutefois, peu de motards auront probablement la patience de rouler à ce rythme-là. À noter toutefois que la vitesse maximale de cet engin est bridée à 110 km/h. Trois modes de conduite sont également disponibles : Eco, Sport et Hyper.

Parmi les autres composants qui font de cette moto électrique tout-terrain performant, on trouve un système de suspension à long débattement. Il se compose d’une fourche avant Air+Spring entièrement réglable, avec un débattement de 250 mm. L’amortisseur arrière de type Link est également doté d’une série complète de réglages. Cette moto repose sur une roue avant de 21 pouces et une roue arrière de 18 pouces. À ce titre, utilise des pneus enduro/double sport standard. Il s’arrête grâce à des freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière.

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas encore d’information sur le prix et la disponibilité du nouveau Talaria Dragon.